Эрдоган рассказал о встрече с Пашиняном в Анкаре в день инаугурации

Эрдоган рассказал, что кратко побеседовал с Пашиняном в Анкаре в день инаугурации

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что в день своей инаугурации в Анкаре 3 июня ненадолго встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Эрдоган назвал важным шагом решение Пашиняна принять приглашение Турции на инаугурацию. По словам турецкого президента, для этой поездки Пашиняну пришлось преодолеть оппозицию в своей стране, передает ТАСС.



«На церемонии мы смогли провести краткую встречу. … Я выразил благодарность за то, что он принял приглашение», – приводит слова Эрдогана газета Hurriyet.

Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Причиной стали поддержка Турцией Азербайджана в карабахской проблеме и острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.