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ВСУ обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией
Марочко: Украинские военные в ЛНР обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией
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Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины открыли огонь из минометов по сослуживцам в районе Серебрянского лесничества в ЛНР из-за конфликта с ротацией, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт уточнил, что обстрел велся по украинским позициям, на которых дислоцировались свежие силы. Огонь вели из минометов калибра 120 мм «преднамеренно». Причиной стал конфликт на почве ротации, передает ТАСС.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ пытаются найти бреши в нашей обороне для осуществления более крупной атаки на ЛНР. Пока их усилия остаются напрасными – российские бойцы уверенно отбивают атаки противника.
Минобороны показало трофейные танки Leopard
Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.
При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.
Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус ответил на требование Киева поставить больше танков Leopard 2
Германия не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставку вооружения Киеву, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус указал, что немецкие власти не могут заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. При этом он указал, что с июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 и до конца года планирует поставить более 100 штук, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В то же время американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Путин назвал условие завершения конфликта на Украине
Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. <…> Но в конечном итоге это интересы США. Ключ к решению проблемы – на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружения и техники, все. Украинцы сами ничего не производят, на завтра они захотят вести переговоры. Уже не формально, а по существу», – цитирует ТАСС Путина.
По словам Путина, на переговорах в Стамбуле детально обсуждались вопросы безопасности Украины.
Ранее Путин заявил, что Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий.
Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО
Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли
Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.
В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».
По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».
Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.
Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.
Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».
По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.
Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.
Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
Осужденный за взятку в Красноярске чемпион мира по пауэрлифтингу Бархатов погиб в зоне спецоперации
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Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации, сообщает федерация пауэрлифтинга региона.
Представители федерации выразили соболезнования в связи с гибелью в зоне спецоперации заслуженного мастера спорта России и многократного чемпиона мира Максима Бархатова, передает ТАСС.
«Вечная память, соболезнования родным Максима и всем, кто его знал», – говорится в сообщении.
Максим Бархатов был чемпионом мира среди юниоров в 2000 и 2001 годах, чемпионом России в 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 и 2012 годах, чемпионом Европы в 2003 и 2004 годах, чемпионом мира в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, а также вице-чемпионом мира в 2003 и 2004 годах. В марте 2021 года Бархатова задержали по подозрению в получении взятки автомобилем премиум-класса.
В апреле в ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
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Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
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Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Рогов: ВСУ попытались разминировать минные поля на Запорожском направлении
Рогов: ВС РФ активно уничтожают западную технику на Запорожском направлении
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В районе Времевского выступа, где ранее противник смог вклиниться в нашу линию обороны, российские войска перешли в контратаку. На данный момент активные бои ведутся на окраинах Макаровки и Урожайного. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении.
«Наиболее активные бои ведутся в районе Времевского выступа. Именно там противник по низинам смог пробиться через линию обороны ВС РФ, но с минувшего дня его уже начали выбивать с позиций. Села Макаровка и Урожайное сейчас находятся под нашим контролем, хотя на северных и восточных окраинах поселков еще находятся позиции боевиков ВСУ», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Населенные пункты Новодаровка и Левадное, расположенные немного западнее, на данный момент превратились в серую зону, потому что оттуда противник был вынужден отступить. Сейчас ВСУ занимают позиции в лесопосадках близ поселков. Все господствующие высоты на данном направлении под контролем ВС РФ, оттуда работает артиллерия и ведется минометный обстрел. При этом украинское командование отправляет людей на штурм наших позиций, не считаясь с потерями. Противник избрал тактику подвоза малых групп и отправки их сразу в бой», – акцентирует он.
«На Ореховском направлении основные бои ведутся в районе села Работино. Там несколько дней шли дожди, поэтому боевые действия ограничиваются длительными, порядка 15–16 часов, артиллерийскими обстрелами. Пользуясь небольшим перерывом, противник начал перегруппировку своих войск и предпринял попытки по разминированию наших минных полей», – подчеркивает собеседник.
«На сегодняшний день ВСУ потеряли огромное количество техники. Мы можем говорить как минимум о 16 уничтоженных БМП «Брэдли» и о полутора десятках «Леопардов». По нашим прикидкам, это 15% и 20% соответственно от всех поставок данной техники на Украину. Остальные, менее распиаренные машины, уничтожаются в еще больших масштабах. Что касается живой силы, то потери противника на Запорожском направлении уже исчисляются в тысячах», – резюмирует Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Telegram-канале ведомства говорится, что ВСУ во время бегства оставили танки «Леопард» и БМП «Брэдли». «Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», – подчеркнули там.
Кроме того, по данным представителя ведомства Олега Чехова, передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Там также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
Накануне глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад. До этого он отмечал, что ВСУ пытаются перейти в наступление ночью.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
NYT сообщила о серьезных потерях ВСУ при контрнаступлении
New York Times: Украинские силы несут тяжелые потери при попытках контрнаступления
Украинские войска несут значительные потери во время попыток контрнаступления на российские позиции, при этом серьезных успехов Киев все еще не добился, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков.
Как обращает внимание New York Times, официально Киев не раскрывает данные, но при атаках на российские силы ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери. «Были подтверждены потери среди военных, также ликвидировано передовое оружие, поставленное Западом», пишет издание.
При этом газета отмечает, что Киев так и не добился серьезных успехов при контрнаступлении, передает РИА «Новости».
Ранее американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента США Джо Байдена, ни для НАТО.
WSJ: США решили передать Киеву танковые снаряды с обедненным ураном
WSJ: Вашингтон передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном
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Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность передачи Киеву танковых снарядов с обедненным ураном, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным Wall Street Journal, в Вашингтоне уже несколько недель обсуждают, как оснастить танки Abrams, которые США намерена передать Украине. В итоге, по данным издания, администрация Байдена решила предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном.
По словам источника, в администрации США нет особых противников этой идеи, и лишь некоторые чиновники обеспокоены, что такой шаг приведет к критике Вашингтона за передачу оружия, представляющего опасность для здоровья людей и окружающей среды.
Ранее корреспондент «Голоса Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) Карла Бабб со ссылкой на представителя Пентагона сообщила, что Вашингтон может во вторник объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи.
Также в апреле сообщалось, что Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном.
Бойцы «Ахмата» направлены на защиту Белгородской области
Глава Чечни Кадыров: Бойцы «Ахмата» отправятся защищать Белгородскую область от диверсантов
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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» начнут принимать участие в предотвращении диверсионных вылазок в приграничные районы России, и все цели будут достигнуты, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что в работе будут задействовать бойцов батальона «Запад-Ахмат», они начнут работать «в тесном контакте с другими подразделениями, это позволит значительно усилить безопасность на приграничных территориях».
По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов уже встретился с представителями Минобороны, уководством областного управления Росгвардии и губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, обсудив этот вопрос.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на приграничные районы связаны с желанием отвлечь российские силы и средства с других критических для Украины направлений, но для защиты граждан будет сделано все.
Также президент заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
Рогов сообщил о больших потерях ВСУ на двух направлениях Запорожского фронта
Украинские военные понесли большие потери при попытках атаковать на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские военные пресекли все атаки ВСУ, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны, передает ТАСС.
Рогов добавил, что в данный момент ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы.
Ранее стало известно, что ВСУ заняли оборону после успешной атаки российских военных на Купянском направлении.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Одессе и других регионах Украины
В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах Запорожской области прогремели взрывы, сообщают СМИ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе начался пожар, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в городе «прогремели уже четыре взрыва». Кроме того, «в ряде областей к вражеским объектам летят «Герани».
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в Запорожье прозвучали два взрыва.
Напомним, во вторник взрыв прогремел в городе Днепре (Днепропетровске) и в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.