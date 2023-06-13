Мирошник рассказал об отражении атак ВСУ на Лисичанском направлении

Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские войска успешно отражают атаки ВСУ в районе Лисичанска и Кременной

ВСУ пытаются найти бреши в нашей обороне для осуществления более крупной атаки на ЛНР. Пока их усилия остаются напрасными – российские бойцы уверенно отбивают атаки противника. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее ВС РФ отразили три крупные атаки противника под Кременной и Лисичанском.

«В настоящий момент активные бои ведутся под Белогоровкой. В районе населенного пункта ВСУ успели предпринять несколько вылазок, чтобы нащупать проблемные участки российской обороны на Лисичанском направлении. Известно, что противник в рамках наступления использовал легкобронированную технику», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Украинские солдаты действовали достаточно нагло – шли «в лоб». Сейчас в этом районе ситуация стабилизировалась: попыток крупного продвижения не предпринимается, однако артиллеристский огонь до сих пор ведется. Основные сражения проходят на северо-западе ЛНР. Активизация заметна на Лисичанском направлении и в районе Сватово-Кременная. Что касается Кременной, то здесь войска заняли позиции вдоль реки Оскол. Мы также отражаем попытки ВСУ пробить бреши в нашей обороне», – подчеркивает собеседник.

«Тем не менее украинские военные опасаются возможности продвижения ВС РФ вперед. С их стороны укрепления гораздо менее надежны, чем с нашей. Но мы пока придерживаемся тактики активной обороны. Любая техника, подходящая к зоне, контролируемой Россией, мгновенно уничтожается», – резюмирует Мирошник.

Ранее ВС РФ отразили атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали попытку ВСУ провести разведку боем под Лисичанском. Об этом изданию РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.

Офицер подчеркнул, что расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по пункту хранения боекомплекта и позициям противника в районе Белогоровки, а также укрытиям подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы.

Помимо этого, подразделениями ВС России в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, а на позициях украинских войск в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», добавил Астафьев.

Кроме того, в официальном Telegram-канале Министерства обороны сообщается, что артиллерия южной группировки российских войск в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Помимо этого, расчеты ЗРК «Оса-АКМ» на Авдеевском направлении сбили беспилотник ВСУ «Лелека-100», а на Марьинском направлении – «Фурию».

Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что расположенные на Купянском направлении украинские военные были вынуждены занять оборонительные позиции после успешной атаки ВС РФ.

По его словам, российские военные произвели удары оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Огневые поражения нанесены по личному составу, скоплению вооружения и техники, а также по полевым складам с боеприпасами ВСУ.

Ранее ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.