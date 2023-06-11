ВС России уничтожили украинские гаубицу Д-30 и РСЗО «Град» под Херсоном

На островах под Херсоном уничтожили украинские гаубицу Д-30 и РСЗО «Град»

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили украинские гаубицу Д-30 и РСЗО «Град» в островной зоне на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб области.

Как сообщил источник ТАСС, в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом, а также РСЗО «Град» с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом.

На херсонском направлении уничтожен ЗРК «Оса-АКМ» с экипажем, на каховском направлении в районе Змиевки уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери составили 10 военнослужащих.

Также уничтожен пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Берислава. Ликвидированы семь военнослужащих ВСУ.

Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.