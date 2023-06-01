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МИД отреагировал на сбор спецслужбами США данных интернет-пользователей
МИД: Спецслужбы США десятилетиями собирают данные интернет-пользователей без их ведома
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Вашингтон десятилетиями осуществляет масштабный сбор данных интернет-пользователей без их ведома, заявили в МИД, комментируя выявление ФСБ очередного факта глобальной слежки спецслужб США за гражданами своей и других стран.
В МИД напомнили, что уже неоднократно сообщали о том, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. В этой связи Москва неоднократно ставила на всех профильных международных площадках вопрос о необходимости наведения порядка в этой сфере, однако в Вашингтоне к этим предложениям прислушиваться не готовы, указали в МИД
В ведомстве отметили, что США – это государство, которое ставит себя выше закона. «Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Министерство призвало все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех стран и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий. «Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», – указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple.
Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.
Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.
Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.
Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
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Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС.
Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр.
Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США.
После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
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Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
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Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
В Белом доме назвали сроки наступления Киева
Представитель Белого дома Кирби: Украина готовится начать контрнаступление летом
Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».
На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим.
ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
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Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.
Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.
Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.
Байден прокомментировал российские удары по объектам на Украине
Байден заявил, что российские удары по объектам на Украине не стали неожиданностью
Российские удары по объектам на Украине не были чем-то неожиданным, заявил президент США Джо Байден.
По его мнению, в связи с этим необходимо предоставить Украине «все, в чем она нуждается». Он заявил, что США «все еще» изучают возможность передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, передает ТАСС.
Напомним, Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах.
Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
Сенатор Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
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В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку дронов на Москву, заявила, что США не поддерживают использование американской техники для атак по России.
«Все заявления американцев о том, что они якобы не поддерживают теракты, устраиваемые ВСУ на территории России – это даже не лицемерие, а наглая ложь. Они врут и даже не краснеют», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вся финансовая и военная помощь Соединенных Штатов, поставляемая Украине, направлена, в первую очередь, на нанесение максимального ущерба нашей стране. В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, используется украинскими военными, что называется, «без разбора», и зачастую против гражданских объектов», – отметил он.
«Все страны, которые сегодня поддерживают Украину, в том числе США и европейские государства, являются пособниками терроризма. Но, если у европейцев нет возможности контролировать применение поставляемого ими оружия, то у США она есть, но делать этого они не хотят», – акцентировал собеседник.
«Более того, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан публично поддержал удары Украины по российскому Крыму. А после этого пресс-секретарь Белого дома говорит, что США не поддерживают теракты? Что это, если не ложь?», – возмутился Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, заявила, что американские власти якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России. По ее словам, США очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
Напомним, рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей».
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников.
Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье. В МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. Он также выразил уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоят украинские власти.Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник, а также проанализировала, стоит ли в России вводить запрет на съемку и публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов.
Atlantic: На Украине понимают, что без помощи США уже проиграли бы России
Жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая Соединенными Штатами военная помощь, выразила мнение обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк.
Публицист отметила, что лично пообщалась с украинцами во время поездки в Киев, и подчеркнула, что ее собеседники признали, что Украина находится в полной зависимости от властей США – американского оружия и денег, передает RT.
Шейк добавила, что большинство украинцев понимают, что без американской поддержки уже произошел бы экономический коллапс в стране, а конфликт закончился бы разгромом ВСУ.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
В США мировую дедолларизацию сочли разрушительным ударом со стороны России
Американский журналист Моррис назвал мировую дедолларизацию разрушительным ударом со стороны России и Китая
Россия и Китай «нанесли очередной разрушительный удар по Западу», все больше государств отказываются от доллара, а внутри БРИКС работают над его заменой, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Моррис указал, что «Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия – все отходят от доллара для проведения транзакций», передает РИА «Новости».
Как отметил Моррис, западные СМИ практически не освещают действия БРИКС в этой области. Он заявил, что доллар оказался «менее привлекательным», в частности, из-за проблем США с госдолгом и торгового дефицита.
Моррис подчеркнул, что США по-прежнему занимают деньги у Китая, расходуя их на ВПК. Он заявил о «блестящей схеме отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США». Моррис также считает, что отказ от российского топлива нанес ущерб только Западу, так как Россия как поставщик газа почти полностью «заменила» европейских импортеров другими странами.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мировая дедолларизация уже началась и на практике, и в концептуальных выступлениях.
В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России
Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, были даны президентом Владимиром Зеленским и старшими военачальниками.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе гарантии, данные Зеленским президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России.
Ранее Кирби заявил, что США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада».
Грэм порадовался реакции России на его высказывания
Американского сенатора Грэма порадовал вызванный его высказываниями «гнев» России
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что его «невероятно радует» тот «гнев», который у России вызвала его «приверженность Украине».
Грэм в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал «знаком почета» объявление его в розыск российскими властями. Он заявил, что продолжит «поддерживать свободу Украины». Грэм заявил, что готов «подчиниться юрисдикции Международного уголовного суда», если российская сторона поступит так же. «Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, судя по предоставленной Украиной видеозаписи, Грэм заявил об «удачных» вложениях США в Украину, в результате которых «умирают русские». Reuters со ссылкой на полную запись беседы, заявило, что такое высказывание возникло в результате украинского монтажа.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Грэму прояснить ситуацию. Российские правоохранители объявили в розыск сенатора, в отношении которого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний.
Антонов обвинил США в поощрении украинских террористов к атакам России
Посол РФ в США Антонов: Заявления Вашингтона об атаке беспилотников в Москве поощряют украинских террористов
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Заявления Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В российском диппредставительстве процитировали Антонова, который заявил, что в Москве обратили внимание на заявления Вашингтона относительно террористического акта в Москве с задействованием беспилотников. Он подчеркнул, что, по сути, это поощрение украинских террористов, передает ТАСС.
Он задался вопросом, неужели в администрации США не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории. Российский дипломат обратил внимание, что слова эти произносятся как-то стыдливо и неуверенно. Антонов заявил, что Соединенные Штаты сознательно и безвозвратно втягиваются в пучину военных действий в Европе. Дипломат отметил, что столкнуть НАТО и Россию – давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве.
Антонов подчеркнул, что террористическая атака киевского режима не имела никакого военного смысла, так как удар был нанесен по жилым домам россиян, что однозначно и без преувеличения необходимо рассматривать как теракт.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим. В администрации США заявляли, что Вашингтон якобы не поддерживает использование американской техники для атак по России.
Эксперт объяснил мнение китайцев о вине США в конфликте на Украине
Китаист Маслов: У народа КНР есть жуткая обида на Вашингтон за колоссальное давление на Пекин и Москву
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Власти и народ КНР достигли консенсуса – Россия воспринимается как верный союзник и партнер. А вот на США в Пекине есть большая обида, поскольку в СМИ постоянно говорят о давлении Штатов на Поднебесную и Москву, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее более 80% китайцев обозначили США и западные страны как основных виновников текущего конфликта на Украине.
«Китайский обыватель воспринимает НАТО как обобщенный западный блок, угрожающий глобальной безопасности. По мнению рядового жителя КНР, альянс подчиняется США и реализует американские интересы. На бытовом уровне люди мыслят именно так», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.
«У народа КНР имеется и жуткая обида на Вашингтон. Ежедневно китайцы читают местные СМИ, где ситуация подается в ключе колоссального давления Штатов на Пекин и Москву. Подобные утверждения наслаиваются на традиционные симпатии к России, что в сумме и дает ошеломительную поддержку нашей страны», – подчеркивает эксперт.
«В этом плане официальная позиция Китая не противоречит мнению населения. В принципе, можно говорить об имеющемся консенсусе властей и граждан, который заключается в восприятии России как верного союзника и партнера», – отмечает собеседник.
«Таким образом, желание общества улучшить отношения с США не стоит рассматривать как своеобразный демарш. Китайцы по своей натуре люди не конфликтные, но предприимчивые. В вопросах взаимодействия со Штатами и ЕС они руководствуются экономическими соображениями. Иными словами, с ними просто выгодно вести бизнес», – акцентирует Маслов.
«То есть обыватель КНР в данном вопросе как бы отбрасывает политику в сторону. Для него торговля не пересекается с какими-либо межгосударственными конфликтами. Это здоровая и нормальная гражданская позиция. Тем не менее местному населению небезразличны позиции Китая на международной арене», – считает эксперт.
«Пекин всегда старался быть выше склок ведущих держав. Несмотря на это, общество убедилось, что подобная установка приводит к ущемлению прав самой КНР. Граждане начинают осознавать экономическую мощь своего государства, в связи с чем у них возникает закономерный вопрос – почему нас регулярно пытаются «подвинуть» с лидерских позиций», – заключил Маслов.
Ранее центр международной безопасности и стратегии университета Цинхуа опубликовал данные исследования «Китайский взгляд на международную безопасность». Политологи ведущего учебного заведения Поднебесной (среди выпускников вуза – Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин) опросили сограждан, выявив основные тренды в восприятии обществом текущей международной обстановки.
80,1% респондентов обозначили США и западные страны как основных виновников текущего конфликта на Украине. Еще 11,7% участников заявили, что ответственность за начало вооруженного столкновения лежит на плечах офиса Зеленского.
46% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет отношения США и КНР ждут улучшения. Подобные данные, на первый взгляд, не совсем укладываются в устоявшееся мнение о том, что именно Вашингтон является основным инициатором международной нестабильности.
Кроме того, 78% опрошенных считают необходимым активизацию Пекина на внешнеполитическом контуре, а 90% опрошенных согласились с утверждением о том, что «КНР необходимо использовать войска за границей, если личная безопасность граждан страны находится под угрозой».