Волонтеры Победы начали раздавать красные гвоздики на улицах российских городов

В 76 регионах России стартовала всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Добровольцы выходят на центральные улицы городов, чтобы вручить цветок – один из символов Дня Победы.

Любой желающий может принять участие в акции, проводимой благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке ВОД «Волонтеры Победы» и «Молоды душой». Для этого необходимо встретиться на улице своего населенного пункта с добровольцем и, внеся пожертвование, получить символ поддержки ветеранов различных боевых действий, значок также можно приобрести на популярных маркетплейсах. Все собранные в рамках акции средства будут направлены на оказание медицинской помощи героям.

В рамках акции «Красная гвоздика» добровольцы выходят на центральные улицы городов, чтобы вручить один из символов Дня Победы – красную гвоздику. Также представители движения информируют об акции и жителей муниципалитетов и небольших населенных пунктов.

Так, в Чувашской Республике Волонтеры Победы подключились к проведению акции, помимо Чебоксар, в Алатырском, Ядринском муниципальных округах и городах Шумерля и Канаш.

В Камчатском крае представители движения решили объединить вручение красных гвоздик и георгиевских лент.

«Мы объединяем данные акции уже второй год подряд. Ведь у этих акций есть нечто общее: получая георгиевскую ленту, житель России соприкасается с подвигами наших предков и современников, а принимая участие в «Красной гвоздике», вносит свой вклад в заботу о героях», – рассказал региональный руководитель «Волонтеров Победы» в Камчатском крае Антон Ковалев.

К акции «Красная гвоздика» присоединяются местные жители городов, а также представители власти. В Ханты-Мансийском автономном округе в акции участвуют глава города Урай Тимур Закирзянов, а также сотрудники администрации и депутаты Госдумы.

Активно акция проходит и в других регионах России. Получить красную гвоздику можно будет из рук волонтеров Победы до 22 июня.