Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Взгляд
20 мая, суббота  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
Разделы

Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
Перейти в раздел…

План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Мариуполь стал символом освобожденных регионов

Всего за год Мариуполь стал полноценным российским городом Александр Сухов/РИА Новости
Ровно год назад российские военные и ополченцы Донбасса освободили Мариуполь. Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из «Азова», которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита. Тем не менее, основные силы противника были разгромлены, а «азовцы» пленены. В чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города? Подробности...
Перейти в раздел…

Применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей

По мнению экспертов, F-16 могут только красиво пролететь над Украиной Michael Debets/Zumapress/Global Look press
В ближайшие месяцы США и их союзники должны определиться со сроками передачи Киеву F-16. Сейчас стороны обсуждают, сколько машин поставить. Американский легкий истребитель стоит на вооружении более 20 стран, в том числе граничащих с Украиной. В ответ России придется выделить больше самолетов для перехвата, менять тактику авиации и средств ПВО. Но больше проблем появится у самой Украины, которой негде размещать и обслуживать эти истребители. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...

Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
    Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине В Киеве отреагировали на просьбу Польши извиниться за Волынскую резню Байден попросил журналистов «заткнуться»
    Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне Издевательские постеры про Зеленского появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке Президент Грузии призвала к бойкоту Georgian Airways
    ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду В Бразилии заподозрили ловушку в визите Зеленского на саммит G7 Беженцы рассказали о задержаниях за чтение российских СМИ в Артемовске Дочери Навального украинские студенты помешали выступить в Джорджтаунском университете

    Главная тема


    Решение Запада передать современные истребители Украине не усилит наступательный потенциал ВСУ

    «контроль над небом»


    Эксперт рассказал о задачах американских истребителей F-16 на Украине

    «больше не бахмут»


    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска

    громкое выступление


    Охрана московского клуба не дала рэперу Shokk пронести флаг России

    Видео

    «сатирическая картина»


    Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Как уничтожили «Пэтриот»


    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области

    Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
    		   
    20 мая 2023, 20:07
    Фото: Tsitsagi Nikita/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.

    Арабские страны обозначили свою позицию по Украине
    МИД Саудовской Аравии назвал позицию арабских стран по Украине «позитивно нейтральной»
    		   
    19 мая 2023, 21:42
    Фото: Saudi Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Арабские страны придерживаются принципа «позитивного нейтралитета» в отношении конфликта на Украине, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд после саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Джидде.

    «Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине», – передает ТАСС слова министра.

    По его словам, в равной мере хорошие отношения страна поддерживает и с Россией, и с Украиной. Вместе с тем он добавил, что арабские страны «приветствовали участие Владимира Зеленского» в саммите в Джидде.

    Ранее Саудовская Аравия выражала готовность выступить посредником между Россией и Украиной, а также поддержать усилия, направленные на достижение политического урегулирования конфликта.

    Коментарии (50)
    Эксперт: Пропавший Залужный стал проблемой для Зеленского
    Политолог Баширов: Исчезнувшего 10 дней назад Залужного могли ликвидировать по приказу Зеленского

    20 мая 2023, 00:13

    Текст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней, его якобы могли устранить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, предположил политолог Марат Баширов.

    Ситуация с исчезнувшим со всех экранов Залужным сложилась странная. В случае, если это «какая-то информационная игра», то неясно, для каких целей это ведется, указал Баширов в посте в Telegram.

    Если же Залужный погиб под Артемовском или ранен, то скрывать это также бессмысленно, поскольку в ВСУ это станет быстро известно, считает эксперт. Есть и еще одна версия – Залужный стал для Зеленского «политической проблемой», отметил Баширов.

    «Он набирал популярность, появлялся на первых страницах западных изданий, активно контактировал с военными НАТО, создал свой благотворительный фонд для солдат ВСУ», – указал политолог.

    Многими Залужный воспринимался как сменщик Зеленского, что не устраивает действующего главу украинского государства. Зеленский также лично «отрезает» возможность переговоров с российской стороной, выдвигая немыслимые условия, констатировал эксперт.

    В качестве возможной замены Зеленского на посту главы государства назывался Залужный при сценариях ликвидации украинского президента.

    Баширов допускает, что украинские силовики по приказу Зеленского могли ликвидировать главкома ВСУ, его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ.

    «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.

    Между тем  основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram отметил, что Залужный 10, 11 и 12 мая был в зоне досягаемости артиллерии группы. В то же время было проведено несколько «мероприятий», успешность которых пока еще не установлена, указал он.

    Коментарии (24)
    ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности
    ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности накануне годовщины освобождения города
    		   
    20 мая 2023, 00:40
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Удар нанесли с северо-западного направления в сторону Мариуполя, всего по городу выпустили четыре ракеты, передает ТАСС со ссылкой на представительство.

    Удар был нанесен в 21.20. До этого представитель силовых структур ДНР сообщал, что в районе старого мариупольского аэропорта слышны взрывы.

    Напомним, в субботу Мариуполь отмечает первую годовщину освобождения от ВСУ и боевиков нацистских группировок. 20 мая 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя и завершении операции на заводе «Азовсталь».

    Ранее в пятницу ВСУ обстреляли Донецк, по городу выпустили 11 ракет.

    Коментарии (44)
    В Киеве прогремели более десяти взрывов
    В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
    		   
    20 мая 2023, 03:16
    Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.

    По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.

    По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.

    Коментарии (22)
    Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль
    		   
    20 мая 2023, 16:02
    Фото: @concordgroup_official
    Текст: Вера Басилая

    Российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, заявил Евгений Пригожин.

    «20 мая 2022 года. Сегодня по полудню полностью был взят Артемовск (украинское название – Бахмут). Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута», – заявил Пригожин, передает РИА «Новости».

    Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.

    До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.

    Коментарии (66)
    GT: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией
    Global Times: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту
    		   
    20 мая 2023, 06:34
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Западные страны понимают, что у ВСУ не получится прийти к успеху на поле боя, поэтому готовятся к будущим переговорам, сообщается в статье китайской газеты Global Times.

    В публикации указано, что конфликт идет «на истощение», в конечном итоге он закончится за столом переговоров, поэтому страны Запада фактически уже готовятся к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

    Как отметил автор статьи, европейские лидеры понимают, что их страны сильно пострадали экономически от последствий конфликта, и им остается надеяться, что военные действия в скором времени закончатся.

    По мнению обозревателя, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в «бездонную пропасть украинского конфликта».

    Кроме того, автор отметил, что ни Россия, ни Запад не стремятся использовать в украинском конфликте крайние меры. А это, в свою очередь, смутно указывает на то, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для его прекращения, резюмировал автор.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему «контрнаступление» так до сих пор и не началось.

    Коментарии (33)
    Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
    Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
    		   
    20 мая 2023, 09:40
    Текст: Александра Юдина

    Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме не стала пожимать руку сопернице из России Веронике Кудерметовой по завершении матча.

    По ее словам, дело в том, что спортсменка – россиянка, несмотря на то, что это спорт, все же «это также и политическая вещь», в такой ситуации это неприемлемо, передает «Чемпион.com».

    «Так что здесь нет ничего личного», – добавила Калинина.

    Отмечается, что после победного розыгрыша украинская спортсменка сразу отправилась пожимать руку судье матча, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.

    Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).

    До этого события участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

    Коментарии (21)
    В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
    Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
    		  
    20 мая 2023, 14:13
    Фото: Michael Debets/Zumapress/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.

    Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.

    До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.

    Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.

    Коментарии (37)
    В Бразилии заподозрили ловушку в визите Зеленского на саммит G7
    Bloomberg: В Бразилии назвали ловушкой присутствие Зеленского на саммите G7 в японской Хиросиме
    		   
    20 мая 2023, 12:19
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Украинский президент Владимир Зеленский предложил встретиться бразильскому лидеру Луле да Силве на саммите G7 в Хиросиме, несмотря на то, что обе страны не входят в «семерку», в Бразилии сочли это ловушкой, сообщает Bloomberg.

    Агентство передает, что президент Бразилии пока не ответил на предложение Зеленского встретиться. По словам одного из чиновников, в импровизированное участие президента Украины на саммите в Хиросиме может быть ловушкой. Кроме того, Бразилия готова встретиться с любым лидером, но опасается навязывания Киевом нежелательных действий, передает РИА «Новости».

    Владимир Зеленский в субботу прибыл на правительственном самолете Франции на саммит лидеров G7, где примет участие в сессии, посвященной Украине.

    Напомним, Украина попросила у Бразилии 450 БТР Guarani. Покупка должна быть оплачена союзниками Бразилии и Украины и предусматривать гарантию, что машины будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач.

    До этого президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал действия Соединенных Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.

    Коментарии (10)
    Дочери Навального украинские студенты помешали выступить в Джорджтаунском университете
    Украинские студенты потребовали отменить выступление дочери Навального в Джорджтаунском университете
    		   
    20 мая 2023, 13:58
    Текст: Вера Басилая

    Украинские студенты Джорджтаунского университета потребовали отменить выступление дочери Алексея Навального Дарьи за «расизм и гомофобию» ее отца, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

    По словам политолога, украинские студенты испугались, что если их заставят пожимать руку дочери Навального, то потом это закроет для них все двери в украинской политике. В итоге университет переформатировал мероприятие, пригласив других спикеров и задвинув дочь Навального на третий план, сообщил в своем Telegram-канале Дудаков.

    Он также отметил, что в американских университетах стали часто отменять спикеров, особенно с этим сталкиваются сторонники Трампа. По словам Дудакова, их появление в кампусах порой приводят к потасовкам и волнениям.

    Как отметил политолог, в университетском рейтинге свободы слова Джорджтаун находится на 200-м месте, то есть в самом конце списка.

    «Это многое объясняет в вопросе деградации американской дипломатии – если выпускники школы дипслужбы за годы обучения привыкают никак не подвергать сомнениям свои либеральные догмы», – считает Дудаков.

    Он также считает, что российским оппозиционерам стоит готовиться к тому, что таких случаев отмены будет происходить все больше.

    «Если в 2024 году власть в Вашингтоне поменяется, то есть вероятность, что будут очень сильно урезаны бюджеты Госдепартамента, уличенного в организации цензуры против республиканцев. Это бумерангом ударит по всем зависящим от мягкой силы США – включая российскую оппозицию», – подчеркнул Дудаков.

    Ранее политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, рассказал, что украинские писатели подвергаются «мощнейшему давлению вплоть до угроз близким» с требованиями отказаться от мероприятий, в которых заявлены русские участники.

    Коментарии (38)
    «Курганмашзавод» начал возрождать проект плавающей гаубицы «Пат-С»
    «Курганмашзавод» начал возрождать проект плавающей гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм

    20 мая 2023, 04:49

    Текст: Александра Юдина

    «Курганмашзавод» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») начал работы по модернизации самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3, сообщают в холдинге.

    По информации корпорации, в данный момент проводится модернизация самоходных установок на базе уже доработанного шасси БМП-3. Отмечается, что, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа «Вена») и 152-мм орудием, машины могут в несколько раз повысить эффективность мотострелковых подразделений, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Пат-С» – опытная самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм, разработанная в 1980 годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец.

    Коментарии (16)
    Страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине
    		   
    19 мая 2023, 21:52
    Фото: G7 Hiroshima/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе заседания на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, согласованную с украинским президентом Владимиром Зеленским, и отклонили любую попытку начать переговоры, включая предложения Китая или Ватикана, сообщили СМИ.

    Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, пишет, что вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России, остался без ответа, передает ТАСС.

    Отмечается, что страны G7 назвали «мирный план» Зеленского единственной основой для установления мира. Эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, сообщило издание.

    Несмотря на ужесточение санкционного режима, по информации газеты, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о «серьезных последствиях» для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет издание.

    В пятницу утром Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собрался в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «Группы семи».

    Ранее папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан готов выступить с «мирной миссией». На что Зеленский в ходе своего визита в Ватикан заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также он отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Коментарии (34)
    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
    		   
    20 мая 2023, 18:00
    Фото: @concordgroup_official
    Текст: Вера Басилая

    Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.

    «Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!

    Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.

    Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».

    Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.

    «Несмотря на все трудности, проблемы, потери  Артемовская наступательная операция завершилась победой.  Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.

    Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!

    PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.

    Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».

    Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.

    «Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.

    Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.

    Коментарии (14)
    Охрана московского клуба «Флакон» не разрешила рэперу Shokk пронести флаг России на концерт
    Рэпера Schokk не пустили с флагом России на собственный концерт в московский клуб «Флакон»
    		   
    20 мая 2023, 15:17
    Текст: Вера Басилая

    Российскому рэперу Диме Бамбергу, более известному под псевдонимом Schokk, охранники клуба «Флакон» в Москве не позволили пронести российский триколор на собственный концерт.

    По словам Бамберга, охрана потребовала отдать флаги России, потому что «начальство запретило» впускать людей с флагами. Однако друзья рэпера тайком пронесли триколор, и Schokk  развернул его на сцене во время концерта, после чего выступил с гневной речью в адрес руководства и охраны клуба, передает «Царьград».

    По его словам, он готов «разнести заведение» и «проучить охранников», но это будет противозаконно.


    «Будь нейтральным в Тбилиси, Казахстане, Риге! А в России ты или за Россию, или пошел отсюда!» – прокричал Дима Бамберг со сцены.

    Фанаты артиста, которые были на концерте, поддержали рэпера и в знак протеста стали скандировать: «Россия!».

    Коментарии (27)
    Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне
    Публицисту Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне
    		   
    20 мая 2023, 14:45
    Текст: Вера Басилая

    Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России), недавно обвинивший Украину в сотрудничестве с нацистами, вынужден был провести концерт в парке в Лондоне, из-за того, что его не пустили выступать в зале UCL.

    Писатель Шендерович (признан иноагентом в России) рассказал, что провел «свой лучший концерт» в Ридженс-парке в Лондоне, поскольку ему отказали в выступлении в зале. По его словам, не пустили в зал UCL и 300 его поклонников, поэтому пришлось пойти всей толпой на лоно природы.

    Также он поблагодарил «идиотов», которые отменили его концерт в помещении, за «такой невероятный промоушен».

    Ранее проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.

    Коментарии (17)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •