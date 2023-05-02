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В Сети появилось видео «освящения» раскольником ПЦУ машины ВСУ с нацистским крестом
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В соцсетях широко распространилось видео, на котором ряженый «священник» раскольнической «Православной церкви Украины» освящает святой водой военную машину вооруженных сил Украины с нацистским крестом на капоте и нецензурной надписью под лобовым стеклом.
Ролик опубликован в Telegram-канале RT.
Генеральный директор телеканала «СПАС», ведущий телеканала «Россия 1» Борис Корчевников выяснил, что «ряженым священником» на видео является раскольник политической секты ПЦУ Сергей Будовой, уроженец города Белая Церковь в Киевской области.
«Волка в овечьей шкуре не смущает, что святая вода (хотя какая она у них святая – это бесовская зловонная жижа) ложится на символы сатанизма и на оружие, которое под прикрытием сатанинской идеологии едет убивать русских», – подчеркнул Корчевников.
Он отметил, что не смущает «священника» и откровенное богохульство под стеклом, а ведь мат, по его словам, является «языком бесов».
В Украинской православной церкви ранее сообщили, что раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео.
Пригожин заявил о способности вооружить миллион человек трофейным оружием из Соледара
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал склад оружия, завоеванный российскими штурмовыми формированиями в Соледаре, и заявил, что мог бы вооружить этими «сокровищами» миллион человек.
Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» показал «сокровища соледарских складов» – деревянные ящики, в которых длительное время хранилось оружие. В частности, по его словам, там находятся десятки тысяч пистолетов-пулеметов Томпсона, «новые, в масле».
Пригожин отметил, что украинские военные проверяли эти склады вплоть до 2016 года – «чаще не надо было». Вооружения пригодны к использованию, сообщил он.
Автоматы ППШ, ППС, пулеметы «Максим», перечислил Пригожин. По его словам, оружие обладает высочайшей скорострельностью, не хуже современных образцов. Пулеметы Дегтярева полевые, отметил он.
«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», – приводит его слова «Московский комсомолец». Ранее российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Поэтесса Боссарт после нападок на Шендеровича отказалась вставать «на колени на горох» перед украинцами
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Алла Боссарт, поэтесса и жена известного поэта-сатирика Игоря Иртеньева, выступила в поддержку публициста Виктора Шендеровича (признан в России иноагентом), подвергшегося на Украине резкой критике в связи с последними высказываниями, вплоть до включения его в базу сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Боссарт, вместе с супругом покинувшая Россию и уехавшая в Израиль, на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написала, что «очень хорошо понимает» Шендеровича.
Она призналась, что не может поддержать свою дорогую подругу Вику Ивлеву, «которая считает, что дело всей нашей оставшейся жизни – стоять на коленях перед украинцами и подставлять им морды для оплеух». В этом, по мнению Боссарт, нет «особого конструктива».
По ее словам, россиянам «очень далеко» до «новой этики» белых американцев, которые должны становиться на колено перед черными и целовать им руку. «Вряд ли до этого дойдет», – считает она.
Единственно правильным поведением в ситуации, в которой оказался Шендерович, по мнению поэтессы, – это «не реагировать вообще». «Но не становиться на колени на горох на всю оставшуюся жизнь перед Украиной, как белые американцы перед черными», – подчеркнула Боссарт.
Напомним, в недавнем интервью Шендерович заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Он раскритиковал некоторых украинцев, которые бы хотели, чтобы Россия «накрылась ржавым тазом». Шендерович также сказал, что он очень «болезненно и остро воспринимает всплески нацизма», которые происходят на Украине. После этого в украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики. В результате Шендерович попал в базу данных сайта «Миротворец» и был объявлен «врагом Украины».
В середине марта Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Добавим также, что в мае 2018 года Боссарт подверглась резкой критике в Израиле за лирическое стихотворение. Поэтессу требовали лишить гражданства и выгнать из страны.
Вашингтон пообещал помочь Киеву с контрнаступлением
Американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США в скором времени поставят новые вооружения Киеву, заявил Кирби, передает ТАСС.
Для наступления, которое киевский режим планирует на весну, Вашингтон передал «почти все», что запрашивала украинская сторона, заключил он.
Напомним, в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинская армия на «финишной прямой» перед контрнаступлением.
Рогов объяснил значение удара по Павлограду
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов объяснил значение удара ВС России по Павлограду
ВСУ накануне завершили переброску бригад на Запорожское направление, часть из них пополнялась в Павлограде. Кроме того, в городе находится химзавод, где производились взрывчатые вещества для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», заявил газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в Павлограде располагались основные базы и резервы для наступления на Запорожском направлении. Также тут размещается крайне важный, по его словам, завод – Павлоградский химический, – по которому, по всей видимости, пришелся один из ударов. Он подчеркнул, что «заново отладить производство в Павлограде или перевезти его в другой город можно, но для этого нужны значительные финансовые ресурсы и время, которого у Киева больше нет».
Напомним, в понедельник Минобороны сообщил, что прошлой ночью ВС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В результате была нарушена работа осуществлявших выпуск боеприпасов предприятий.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что упреждающие удары ВС России создают проблемы для контрнаступления ВСУ.
Военкор Коц опроверг сообщения украинских блогеров о ситуации под Гуляй Полем
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Российский военный корреспондент Александр Коц опроверг слухи, муссируемые в украинских блогах, о том, что вооруженные силы Украины якобы «пробили» российскую оборону под Гуляй Полем Запорожской области.
Коц в своем Telegram-канале сообщил, что проехал деревни Новоселовка, Степановка и Марфополь «до самого переднего края, с которого открывается вид на дачи Гуляй Поля». Военкор, опровергая сообщения украинских СМИ, подчеркнул, что ВСУ ничего не удалось «отжать» на этом направлении, но отметил, что противник «постепенно наглеет».
Напомним, накануне вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область), которые ВСУ копили для наступления на Запорожском направлении. Сообщалось, что в результате удара и потери складов с боеприпасами и топливом в Павлограде три бригады вооруженных сил Украины не смогут перейти к активным боевым действиям.
Российский ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ
Командир российского взвода ПТРК с позывным «Старый» рассказал об уничтожении украинских танков
Получив информацию о возможности танкового прорыва со стороны вооруженных сил Украины, российский расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» поразил два украинских танка, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый»
«Старый» рассказал, что «Штурм-С» принял участие в «реальных боевых действиях», передает РИА «Новости».
«Мы знали о том, что возможна вероятность прорыва танков», – сказал он.
Танки, которые были поражены с первого выстрела, «больше уже в бой вступить не смогли», сказал «Старый».
Накануне сообщалось, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские танк и три БМП у Первомайского, Северного и Авдеевки.
Шольц запретил Киеву «нападать на российскую территорию» с немецким оружием
Шольц заявил о запрете Украине использовать оружие Германии для «нападений на российскую территорию»
Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул, что для Берлина это «очень важно». Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его словам, нужно поддерживать Украину, но предпринимать все необходимые меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц указывал, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых жители указанных регионов заявили о желании воссоединиться с Россией. Также он говорил, что считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией».
У ВСУ при отступлении в Артемовске не получилось подорвать многоэтажку
Отступающим в Артемовске подразделениям ВСУ не удалось провести подрыв очередной многоэтажки
В Артемовске (Бахмуте) вооруженные силы Украины, отступая, продолжают подрывать превращенные ими в «крепости» многоэтажки, но очередная попытка подрыва закончилась неудачей, сообщают военкоры.
ВСУ заложили взрывчатку в подвале дома № 113 по улице Юбилейной на самой западной окраине города. Уточняется, что дальше идут «лишь несколько домов частного сектора и поле», сообщают «Военкоры Русской весны».
«Попытка противника осуществить очередной контролируемый подрыв многоэтажки в Бахмуте окончилась неудачей – то ли не хватило взрывчатки, то ли уже времени на ее установку», – сообщает «Военный Осведомитель».
Напомним, украинские войска публиковали видеозаписи, на которых сами подрывают другие здания в городе, в том числе те, в разрушении которых Украина и Запад обвиняли Россию. В частности, ВСУ взорвали девятиэтажку, Дом культуры и дом с муралом «Счастливой семьи».
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
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Командно-наблюдательный пункт украинских вооруженных сил поражен возле города Угледара в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России.
Командно-наблюдательный пункт относился к 72-й механизированной бригаде ВСУ, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Также у Угледара, Привольного (ДНР) и Малой Токмачки (Запорожская область) нанесено поражение противнику из тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток».
На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у поселков Двуречная, Тимковка и Крахмальное (Харьковская область).
У поселков Масютовка, Кисловка, Синьковка (Харьковская область), Новоселовское и Розовка (ЛНР) пресечена деятельность пяти украинских ДРГ. На этом направлении уничтожено за сутки более 85 бойцов ВСУ, два автомобиля и гаубица Д-20.
У поселка Избицкое (Харьковская область) поражен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении поражены два подразделения ВСУ у населенных пунктов Ольговка (Харьковская область), Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).
У поселка Торское (ДНР) и Невское (ЛНР) также выявлены две украинские ДРГ, их действия пресечены. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, пикап, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении продолжается освобождение западной части Артемовска, штурмовым отрядам оказывают поддержку ВДВ.
В районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки (ДНР) поражена живая сила и техника. За сутки в этом районе произведено шесть самолетовылетов, артиллерия выполнила 64 огневые задачи. За этот период на этом направлении уничтожено до 330 бойцов ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
У поселка Новоукраинка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
В ЛНР сообщили об удвоении потерь ВСУ на ряде направлений
Марочко: Потери ВСУ на отдельных направлениях за минувшую неделю удвоились
Потери личного состава и военной техники у вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю выросли двукратно на отдельных участках фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что речь идет о сравнении потерь ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях с показателями предыдущей недели, передает ТАСС.
Так, потери в личном составе возросли почти на 1 тыс. украинских боевиков и наемников (до 4 тыс.), в автомобильной технике – с 53 до 102, гаубиц Д-20 – с семи до 11, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – с четырех до семи, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 – с двух до четырех, сообщил Марочко со ссылкой на данные российской разведки.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
В Венгрии потребовали от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от беженцев с Украины, совершивших нападение на двух местных девушек, в том числе несовершеннолетнюю, вернуться в свою страну.
Дьюрича заявил, что приезжие с Украины изнасиловали двух девушек, одной 22 года, другой 16 лет. Соответствующие жалобы, по его словам, поступили из местного общежития, пишет RT со ссылкой на издание Index.hu.
Градоначальник заявил, что отказывается мириться с неспособностью украинцев «нормально себя вести» и не желает терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.
На видео, которое опубликовал мэр, он пришел в общежитие и потребовал от беженцев уехать домой.
Ранее французские СМИ писали, что в странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины, с территории которой нелегально поступает оружие и наркотики.
Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ
Российское Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ ивановскими десантниками
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны штурм и зачистка ивановскими десантниками взводного опорного пункта вооруженных сил Украины.
Как сообщает Минобороны в Telegram, опорный пункт выявили расчеты БПЛА ВДВ. После этого украинским подразделениям нанесли огневое поражение, по вскрытым огневым точкам ВСУ вели огонь «из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов». Затем были проведены штурм опорного пункта, его захват и зачистка. Украинские военные отступили, «бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых». Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении поражены около 170 целей ВСУ, из них 120 огневых поражений нанесли по районам сосредоточения противника. Авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат. На торском участке и в районе Серебрянского лесничества артиллерия и авиация нанесли удары по позициям украинской армии, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-бахмутском направлении. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ у Константиновки, а на Авдеевском направлении уничтожены огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
На Украине поспорили о необходимости получения российского паспорта
Живущим на вошедших в состав России территориям украинским гражданам не следует брать российские паспорта, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Верещук порекомендовала украинцам на вошедших в состав России территориях «российские паспорта не брать», передает «Газета.Ru».
Вместе с тем до этого уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским гражданам на освобожденных Россией территориях стоит брать российские паспорта.
ВСУ начали отступление в руины частного сектора в Марьинке
Военкоры: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
Российские войска заняли основную часть города Марьинки, украинские формирования отступают в руины частного сектора.
Российская армия ведет активные наступательные действия по нескольким направлениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Марьинка является одним из населенных пунктов, откуда ведутся обстрелы ВСУ по Донецку. Освобождение Марьинки даст российским силам возможность развить наступление на Курахово и Красногоровку, чтобы полностью окружить Авдеевку, поясняет «РГ».
В конце апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов города Марьинки в ДНР, практически все позиции ВСУ просматриваются.
Развожаев заявил об отражении ПВО и флотом атаки беспилотников на Севастополь
Флот и противовоздушная оборона совместно отражают атаку беспилотников, пытающихся напасть на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Флот и ПВО на внешнем рейде отражают атаку, сбит один беспилотник, все службы города находятся в готовности, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что беспилотник сбили силами ПВО. Он также попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам.
В конце апреля в Севастополе начал гореть резервуар с топливом. Развожаев сообщил, что до нефтебазы смог долететь один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО.