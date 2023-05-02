В Сети появилось видео «освящения» раскольником ПЦУ машины ВСУ с нацистским крестом

В соцсетях широко распространилось видео, на котором ряженый «священник» раскольнической «Православной церкви Украины» освящает святой водой военную машину вооруженных сил Украины с нацистским крестом на капоте и нецензурной надписью под лобовым стеклом.

Ролик опубликован в Telegram-канале RT.

Генеральный директор телеканала «СПАС», ведущий телеканала «Россия 1» Борис Корчевников выяснил, что «ряженым священником» на видео является раскольник политической секты ПЦУ Сергей Будовой, уроженец города Белая Церковь в Киевской области.

«Волка в овечьей шкуре не смущает, что святая вода (хотя какая она у них святая – это бесовская зловонная жижа) ложится на символы сатанизма и на оружие, которое под прикрытием сатанинской идеологии едет убивать русских», – подчеркнул Корчевников.

Он отметил, что не смущает «священника» и откровенное богохульство под стеклом, а ведь мат, по его словам, является «языком бесов».

В Украинской православной церкви ранее сообщили, что раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео.