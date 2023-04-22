Раскольники после захвата храма в Киевской области надругались над Библией

УПЦ: Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией

Раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео, сообщили в УПЦ.

В сообщении УПЦ говорится, что агрессивные сторонники раскольничьей ПЦУ после рейдеровского захвата Покровского храма села Требухов Киевской области вынесли оттуда Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, и говорили разные кощунственные слова в отношении этих святынь, передает РИА «Новости».

Ранее в УПЦ сообщили, что Покровский храм в селе Требухов Киевской области в субботу захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме и невмешательстве полиции.

Напомним, на Украине возбудили уголовные дела против 60 священников УПЦ, 19 человек лишили украинского гражданства, а семерым священникам уже вынесли приговор.

В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, принявшая ныне форму тотального запрета канонической церкви и давшая начало масштабной волне по захвату принадлежащих ей храмов, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».