Российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой

Боец спецназа Южной группировки российских войск сообщил об огневом контроле трассы под Авдеевкой

Российские войска на передовой под Новокалиново в ДНР установили полный огневой контроль над участком трассы Н20, с которого украинские позиции просматриваются на много километров, сообщил боец спецназа Южной группировки войск.

Боец спецназа сказал, что на позиции находятся огневые расчеты минометов, АГС и ПТУРов. На указанном направлении фронта мало лесополос, равнинная местность просматривается на расстояние до 5 км, в связи с чем вооруженным силам Украины будет «очень тяжело прорваться», передает РИА «Новости».

Кроме того, в Южной группировке войск сообщили, что украинские военные в Марьинке «боятся, вольно себя не ведут», передвигается перебежками, а в случае контактного боя «ведут огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски – не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла». Движение диверсионных групп ВСУ обнаруживается еще на подступах к городу, по ним сразу наносится удар.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южнодонецком направлении российская артиллерия ликвидировала под Марьинкой разведгруппу ВСУ. Дроном «Ланцет» у Шахтерского уничтожена украинская гаубица M777.

Также артиллерия уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области – у населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. У Темировки уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б», у Малой Токмачки и Каменского – пикапы с боевиками, а у Чаривного – грузовой автомобиль украинских военных. Также российскими расчетами ЗРК «Бук» отражен удар РСЗО HIMARS.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетные подразделения нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ у Краматорска и по украинской артиллерии у населенного пункта Мемрик, передает ТАСС.

Российская авиация атаковала скопления украинских военных у Григоровки и Авдеевки. В Григоровке и Белогоровке артиллерия уничтожила скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава. В районе Марьинки сорвана попытка ВСУ провести разведку боем.

В Минобороны России также сообщили, что расчеты батарей самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.

Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов в южном секторе проведения специальной военной операции.

Напомним, на донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. В районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.

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