Религиовед: Россия сохранит остатки УПЦ в составе РПЦ

Религиовед Лункин: Принятие Бердянской епархии в лоно РПЦ не противоречит церковным законам

Офис Зеленского намеренно способствует уничтожению УПЦ. Неудивительно, что часть духовенства пытается найти защиту в России, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее священники Бердянской и Приморской епархии Запорожской области канонической Украинской православной церкви попросили патриарха Кирилла принять их в РПЦ.

«Обращение духовенства Бердянска с просьбой принять их в состав Русской церкви может радикально изменить статус УПЦ на территории РФ. Ранее Ровеньковская и Крымские епархии заявляли о желании войти под прямое управление патриарха Кирилла, но формально они до сих пор остаются в УПЦ, как и религиозные объединения Донбасса», – сказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Теперь может быть создан прецедент выхода епархии из УПЦ и перехода в РПЦ без всяких промежуточных ступеней. Однако ситуация в Бердянске, вне всяких сомнений, особая – епископ Ефрем бежал из города на территорию Украины по причине колоссального давления со стороны националистов», – объясняет собеседник.

«Удивительно, но власти в Киеве предателями называют всех, кто остался со своей паствой. Таким образом, духовенству в епархиях в новых регионах РФ уже нет смысла делать вид, что они сохраняют верность УПЦ, так как сама Церковь уже не в состоянии их защитить. Более того, ясно, что митрополит Онуфрий из Киева не сможет назначить нового епископа ни в Бердянск, ни в иные епархии в России», – отмечает эксперт.

«Стоит отметить, что если РПЦ примет Бердянскую епархию в состав Московской патриархии, то это не нарушит никаких церковных правил, действующих между УПЦ и РПЦ. Еще в мае 2022 года Собор УПЦ предписал епархиям самим решать, как управлять церковной жизнью в критической ситуации», – акцентирует Лункин

«Подобное решение может вызвать переход и других епархий Крыма, а также новых регионов РФ в состав РПЦ. С одной стороны, это означает начало распада УПЦ, но с другой – от церкви как раз отколются те, кого Украина требует предать анафеме за сотрудничество с Россией. Однако офис Зеленского на этом не остановится», – считает собеседник.

«Поиск врагов внутри УПЦ обязательно продолжится. Будут раскручиваться новые уголовные дела и отбираться храмы. Предсказать логику развития столь безумных событий сложно. На мой взгляд, пусть лучше часть УПЦ сохранится уже в составе РПЦ, а это примерно 12 епархий, расположенных в Крыму и в новых регионах», – резюмирует Лункин.

Ранее священники Бердянской и Приморской епархии Запорожской области канонической Украинской православной церкви попросили патриарха Кирилла принять их в РПЦ. Подчеркивается, что духовенство в регионе стремилось сделать подобное заявление и до этого, но их митрополит Ефрем «бросил паству» и сбежал на территории, подконтрольные ВСУ.

Епархия не может существовать без руководителя, потому священнослужители в ходе голосования решили обратиться к патриарху Кириллу с просьбой принять Бердянскую и Приморскую епархию в лоно Московской патриархии. По данным сбора подписей, большинство высказались за такое решение, подготовлено письмо с прошением, оно направлено в Москву.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как правительство Украины стремится разрушить УПЦ.