Чернышенко анонсировал участие сотен вузов в программе студенческого туризма в 2023 году

В программе студенческого туризма в 2023 году в России примут участие порядка 200 высших учебных заведений страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2022 году по программе студенческого туризма отдохнуло более 5 тыс. учащихся, это в восемь раз больше, чем в пилотном 2021 году, заявил Чернышенко. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства.

Программа включает более 100 городов России, в 2023 году в ней примут участие около 200 вузов, которые активно готовятся к новому летнему сезону, прорабатывают международный трек для иностранных студентов.

«Видя заинтересованность путешественников, в программу добавили новые научно-популярные объекты, сейчас их более 150», – добавил он.

Благодаря программе молодые люди путешествуют по регионам России и останавливаются в студенческих кампусах и общежитиях по доступным ценам.

В прошлом году в рамках пилотного этапа международного трека Москву посетили студенты из Узбекистана, а московские студенты позже отправились в их страну. Такой опыт двухсторонних обменов решено сделать ежегодным, а в дальнейшем масштабировать на другие страны СНГ и ЕАЭС.

Участники программы могут путешествовать почти по всем регионам страны, пользуясь инфраструктурой университетов. В этом году они предлагают ребятам специальные образовательные модули, событийные программы и стажировки.

Стать участниками программы могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности.

Для того чтобы отправиться в поездку, необходимо заполнить заявку на сайте студтуризм.рф, выбрать регион, вуз и дождаться положительного ответа от университета.