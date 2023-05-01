Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию туристической отрасли

Захарова ответила на вопрос о разрыве дипломатических отношений с Польшей

Захарова: Москва может разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого пострадают россияне

Школа при посольстве России в Польше в течение нескольких дней переедет в новое помещение, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она также оценила вероятность разрыва дипотношений между Москвой и Варшавой.

Она отметила, что учеба будет продолжена, передает ТАСС.

Кроме того, Захарова рассказала, что Россия может пойти по пути разрыва дипотношений с Польшей, но от этого бы пострадали граждане России.

«Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших граждан, которые там живут, работают, у которых есть семьи», – сказала она.

До этого Захарова заявила, что Россия жестко ответит на захват школы при посольстве России в Польше. Она добавила, что Польша получит в ответ соответствующие действия. Работа по этому вопросу уже началась, решение будет приниматься в межведомственном формате.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД необходимую информацию и дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве.

Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».