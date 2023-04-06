«Ланцеты» уничтожили почти половину гаубиц НАТО в зоне СВО

Эксперт: Убийство Татарского показало, что структуры ФБК стали средой для террористов

Политолог Данилин указал на связь между убийством Татарского и структурами Навального

Люди, которые ранее выходили на улицы в поддержку запрещенных в России организаций, сегодня без раздумий соглашаются на теракты. Убийство Татарского – явное тому подтверждение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. Следствие уже задержало подозреваемую.

«Украинские спецслужбы выбирают в качестве исполнителей терактов на территории России людей определенного типа. Как правило, они морально неустойчивы. Кроме того, такие персонажи чаще всего «светились» в работе на экстремистскую структуру-иноагента ФБК* (признан в РФ экстремистской организацией)», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин, напомнив, что подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова была активисткой организации экстремиста Алексея Навального.

Собеседник подозревает, что девушка на самом деле знала о наличии взрывчатки в статуэтке, которую она подарила Владлену Татарскому. «Трепова исполнила это задание за копеечку. А задачи ей ставили, как теперь выясняется, представители украинских спецслужб. Думаю, что речь в данном случае также может идти о британской MI-6, которая курирует не только украинцев, но и ФБК**», – допускает политолог.

«Украинские спецслужбы активно работают с агентурой, костяк которой составляют активисты ФБК, – отметил эксперт. – Если, например, нацболы воют в Донбассе за свободу русских людей, то сторонники ФБК, наоборот, занимаются внутри России совершением терактов».

По мнению Данилина, преступление в Петербурге было совершено, чтобы запугать общество. «Это акт терроризма, направленный против журналиста, который имел соответствующие убеждения. Мы видим уничтожение политического оппонента за его позицию. Немаловажно, что совершено оно было общественно опасным способом», – указал собеседник, напомнив, что число пострадавших уже перевалило за 30 человек. Данилин также называет звеньями одной цепи убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также попытки покушения на Владимира Соловьева и Константина Малофеева.

Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому в подарок статуэтку, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московскому времени. Сейчас она задержана.

В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.

В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.

В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в ходе СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.

Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».