Москва объяснила, чего лишается Финляндия из-за вступления в НАТО

МИД: Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на двухсторонних отношениях с Россией

Россия неоднократно предупреждала, что будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявили в МИД.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте, говорится, что дальнейшие шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий, на которых Финляндия становится членом НАТО, в том числе от размещения на территории этой страны натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

МИД подчеркивают, что из-за присоединения Финляндии к НАТО более чем в два раза увеличилась линия непосредственного соприкосновения альянса с российскими границами. Это в свою очередь повлекло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе – ранее одном из наиболее стабильных в мире, говорится в заявлении ведомства. «Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России», – констатирует МИД.

Москва подчеркнула, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности. На протяжении десятилетий это отличало страну в международных делах, говорится в заявлении. Прежняя политика военного неприсоединения, которой придерживался Хельсинки, служила финским национальным интересам, обеспечивала доверие в регионе Балтийского моря и на Европейском континенте в целом.

«Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран – членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах», – подчеркивается в заявлении.

Скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история, уверены в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях.

В Кремле ранее заявляли, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение НАТО посягательством на безопасность России.