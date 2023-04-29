Играющий за «Динамо» американский хоккеист захотел получить российское гражданство

ХК «Динамо»: Американский хоккеист Менелл решил получить гражданство России

Американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить гражданство Российской Федерации и играть за сборную России, сообщил спортивный директор команды Алексей Сопин.

Сопин заявил, что все необходимые документы для получения гражданства России Менеллом подготовлены и отправлены в министерство спорта с ходатайством о предоставлении президентом страны гражданства. По словам директора, в клубе рассчитывают, что в следующем сезоне Менелл будет уже россиянином, передает РИА «Новости».

Представитель клуба рассказал, что американскому хоккеисту очень нравится в России и в Москве, и он готов остаться на длительный срок и заключить долгосрочный контракт, выразив желание получить российское гражданство.

«Спорт вне политики, атлеты должны поддерживать друг друга. Это станет хорошим имиджевым моментом для российского спорта», – считает Сопин.

20 апреля 25-летний американец подписал новый контракт с «Динамо» до конца сезона – 2025/26. Выступать за команду он начал в прошлом году и в 50 играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».

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