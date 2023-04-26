Политолог: Ростовская область – пример правильности выполнения федеральных задач

Эксперт Гагарин: Ростовская область активно развивается и помогает Донбассу

Ростовская область – оператор проекта «#МыВместе с Донбассом». Ее можно считать примером помощи новым регионам, на который равняются другие субъекты Российской Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Ростовская область гостеприимно принимает тех, кто покинул зону ведения боевых действий. Регион и федеральный центр предпринимают все усилия и меры, чтобы переселенцы имели в доступе тот же пакет услуг, что и местные жители. Для этого расширяется инфраструктура. Таким образом, Ростовская область, помогая другим, помогает и себе. Регион развивается очень активно», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«В целом, приоритетной задачей нашей политики является выравнивание уровня жизни в новых регионах России. Наши граждане должны получать весь спектр социальных, бытовых, медицинских и других услуг. Эта задача «красной нитью» проходит через множество последних указов и распоряжений президента, и постановлений правительства. Это критерий, по которому оценивается деятельность глав регионов. И в этом смысле Ростовская область – пример правильности выполнения задач, стоящих перед всеми нашими регионами», – подчеркнул собеседник.

«Еще одной приоритетной задачей является не только выравнивание регионов по уровню жизни, но и обеспечение всех участников СВО равными условиями социальной поддержке. Люди должны получать равные денежные довольствия и соцгарантии, независимо от того, в каком статусе они находятся в зоне СВО. Именно на это не раз указывал Путин, и про это говорил Голубев, когда сообщил про 25 различных форм поддержки участников СВО, принятых у него в регионе», – резюмировал эксперт.

В среду президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По словам главы региона, с начала СВО через Ростовскую область в РФ въехало более 3,5 млн человек. В области сразу развернули 161 пункт временного размещения. Также власти организовали транзит людей в другие 43 региона страны.

«Мы исполнили задачи по поддержке участников СВО и их семей на 99%. Один процент – это появление новых людей, например, добровольцев, которые добавляются, и, таким образом, их семьи могут обращаться. Мы создали региональный штаб поддержки, в который перечисляют средства муниципальные образования, предприятия и жители. Также мы на законодательном собрании приняли 25 различных форм поддержки участников СВО и их семей», – добавил губернатор.

«Ростовская область определена регионом – оператором по реализации проекта «#МыВместе с Донбассом». Создан большой центр, в котором участвует вся страна, и, конечно, наши волонтеры. В целом на различные цели по этому направлению мы перечислили около 3,5 млрд рублей», – сообщил Голубев.

Также, Путин с Голубевым обсудили развитие системы медучреждений, улучшение инфраструктуры шахтерских территорий, где проживает около 700 тыс. человек, расширение вузовского образования в области, строительство Кочетовского и Багаевского гидроузлов, сбор зерновых и зернобобовых культур, а также рост регионального ВРП и индекса промышленного производства.