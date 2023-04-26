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Политолог: Ростовская область – пример правильности выполнения федеральных задач
Эксперт Гагарин: Ростовская область активно развивается и помогает Донбассу
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Ростовская область – оператор проекта «#МыВместе с Донбассом». Ее можно считать примером помощи новым регионам, на который равняются другие субъекты Российской Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
«Ростовская область гостеприимно принимает тех, кто покинул зону ведения боевых действий. Регион и федеральный центр предпринимают все усилия и меры, чтобы переселенцы имели в доступе тот же пакет услуг, что и местные жители. Для этого расширяется инфраструктура. Таким образом, Ростовская область, помогая другим, помогает и себе. Регион развивается очень активно», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.
«В целом, приоритетной задачей нашей политики является выравнивание уровня жизни в новых регионах России. Наши граждане должны получать весь спектр социальных, бытовых, медицинских и других услуг. Эта задача «красной нитью» проходит через множество последних указов и распоряжений президента, и постановлений правительства. Это критерий, по которому оценивается деятельность глав регионов. И в этом смысле Ростовская область – пример правильности выполнения задач, стоящих перед всеми нашими регионами», – подчеркнул собеседник.
«Еще одной приоритетной задачей является не только выравнивание регионов по уровню жизни, но и обеспечение всех участников СВО равными условиями социальной поддержке. Люди должны получать равные денежные довольствия и соцгарантии, независимо от того, в каком статусе они находятся в зоне СВО. Именно на это не раз указывал Путин, и про это говорил Голубев, когда сообщил про 25 различных форм поддержки участников СВО, принятых у него в регионе», – резюмировал эксперт.
В среду президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По словам главы региона, с начала СВО через Ростовскую область в РФ въехало более 3,5 млн человек. В области сразу развернули 161 пункт временного размещения. Также власти организовали транзит людей в другие 43 региона страны.
«Мы исполнили задачи по поддержке участников СВО и их семей на 99%. Один процент – это появление новых людей, например, добровольцев, которые добавляются, и, таким образом, их семьи могут обращаться. Мы создали региональный штаб поддержки, в который перечисляют средства муниципальные образования, предприятия и жители. Также мы на законодательном собрании приняли 25 различных форм поддержки участников СВО и их семей», – добавил губернатор.
«Ростовская область определена регионом – оператором по реализации проекта «#МыВместе с Донбассом». Создан большой центр, в котором участвует вся страна, и, конечно, наши волонтеры. В целом на различные цели по этому направлению мы перечислили около 3,5 млрд рублей», – сообщил Голубев.
Также, Путин с Голубевым обсудили развитие системы медучреждений, улучшение инфраструктуры шахтерских территорий, где проживает около 700 тыс. человек, расширение вузовского образования в области, строительство Кочетовского и Багаевского гидроузлов, сбор зерновых и зернобобовых культур, а также рост регионального ВРП и индекса промышленного производства.
В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года
Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года
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Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.
Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских.
Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России
Путин подписал указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие имущества РФ
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, следует из опубликованного документа.
В преамбуле указа «О временном управлении некоторым имуществом», который опубликован на Официальном портале правовой информации, говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан. Как следует из указа, в случае таких недружественных действий вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России. Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, передает ТАСС.
Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум».
Речь идет о «дочках» международных холдингов в России. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у России не дрогнет рука ответить по принципу «око за око».
Украинский генерал объяснил большие потери ВСУ в Артемовске
Генерал ВСУ Кривонос объяснил большие потери украинских военных в Артемовске неподготовленностью города к обороне
Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос.
Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что Вооруженные силы Украины платят страшную цену за этот город из-за того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. По его словам, к обороне нужно было готовить не просто подходы к городу, но и сам город. Генерал выразил уверенность, что этого качественно сделано не было, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что ВСУ несут достаточно большие потери, передает ТАСС.
Кривонос добавил, что Вооруженным силам Украины следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а в данный момент их положение ухудшается ввиду невозможности навязать собственную инициативу. Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат.
Накануне Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об успешном «перемалывании» подразделений ВСУ в Артемовске.
Си Цзиньпин предупредил Зеленского об отсутствии победителей в ядерной войне
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС.
В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину
Дробницкий: США применят уроки украинского кризиса на Тайване
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СВО наглядно показала Штатам трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Тем не менее опыт противостояния с Россией признан удачным – а значит, Вашингтон готовится к обострению с Пекином. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем.
«США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем. Действительно, Вашингтон испытывает некоторые сложности, связанные с поддержкой офиса Зеленского, однако в целом опыт текущего кризиса признан в Белом доме и Пентагоне успешным», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Даже те ошибки, которые были допущены американцами в ходе СВО, записываются в плюс, потому что они дают возможность отточить практику поддержки союзников. К тому же многие проблемы было невозможно предугадать. В частности, никто не ожидал, что конфликт подобной интенсивности потребует столь большого числа боеприпасов», – отмечает эксперт.
«Конечно, это заставляет Вашингтон несколько пересмотреть имеющиеся практики военного производства. Возможно, предпринимателей обеспечат более долгосрочными контрактами, будут стараться субсидировать данную отрасль. Однако конфликт наглядно продемонстрировал, что проблемы затрагивают и логистическую сферу», – подчеркивает собеседник.
«Здесь, конечно, Украину в качестве «урока» использовать сложнее. Большинство военной помощи ВСУ получают через сухопутные коридоры. Однако с Тайванем повторить подобное не получится. Это остров – а значит, бремя логистики полностью примет на себя морской транспорт, и учитывая, что в войнах все идет не по плану, подготовиться к подобному трудно», – акцентирует Дробницкий.
«Более того, тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно», – отмечает эксперт.
«Тем не менее Пекин сохраняет надежды на мирное урегулирование. Скоро на Тайване пройдут выборы, где может победить партия Гоминьдан, которая не против интеграции в КНР по пути Гонконга. Подобный вариант абсолютно не устраивает Вашингтон, поэтому он всячески подталкивает Китай к агрессивному пути решения вопроса», – резюмирует Дробницкий.
Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg. По ее словам, Вашингтону предстоит проделать много работы от более тщательного продумывания логистики вооружений до инноваций в космосе.
Как отмечает Хикс, в настоящий момент США работают над улучшением собственной промышленной базы, которая испытывала определенные трудности последние 60 лет. В частности, многие подрядчики до сих пор опасаются наращивать выпуск боеприпасов, так как считают, что правительство перестанет их закупать через несколько лет.
Вместе с тем Хикс подчеркнула, что СВО продемонстрировала способность Штатов поддерживать конструктивный диалог с союзниками. Она отметила ценность кооперации экономических действий и сотрудничества в сфере разведки. Однако, по ее мнению, для США крайне важно сконцентрироваться на противостоянии с КНР.
«Мы сосредоточены на том, чтобы руководство Китая каждый день просыпалось и говорило: сегодня не день для начала агрессии, угрожающей интересам США. Это наша цель на 2027, 2035 и 2045 годы», – прокомментировала Хикс данные, согласно которым Пекин планирует начать вторжение на Тайвань через четыре года.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.
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В Киеве заявили о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Подоляк заявил, что у Киева другие приоритетные цели, которые гарантируется Украине международным правом. Он выступил с утверждением, что юридически Украина имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами.
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
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Чем больше неадекватных и бесчеловечных заявлений прозвучит из уст украинских чиновников, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, захотят войти в состав России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сенатор Ольга Ковитиди. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Слова Подоляка в очередной раз свидетельствуют о неадекватности украинской власти. Я убеждена, что чем больше прозвучит таких террористических и бесчеловечных заявлений, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, будут заявлять о своем желании присоединиться к России. Ведь для нашего государства жизнь и здоровье людей является самой большей ценностью», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Я бы рекомендовала украинской власти переосмыслить происходящие события и изменить вектор своей государственной политики, если они хоть сколько-нибудь дорожат своими гражданами. Мир с Россией – это сохранение жизни и здоровья тех людей, которых они сегодня отправляют на заведомую смерть», – отметила она.
По ее словам, «на Украине должны понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения». При этом «нежелание стран Запада осознать это и настраивание властей Украины в такой же парадигме создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности и лишь затягивает конфликт».
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, в начале апреля Подоляк заявил о планах Украины захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, ВСУ «захватят» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов. Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост.
В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
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Минобороны: ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Двуречной, Тимковки, Кисловки и Каменки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), Масютовкой и Крахмальным Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Макеевкой, Невским, Червоной Дибровой ЛНР и Северском Донецкой народной республики (ДНР).
У Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР уничтожены две украинские ДРГ.
Потери противника за минувшие сутки составили порядка 65 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовиков и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.
Недалеко от Артемовского, Богдановки и Красного ДНР ударами авиации Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение прошедших суток авиацией в этом районе было совершено четыре вылета самолетов. Артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач, перечислили в Минобороны.
За сутки потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», а также британская гаубица L118. Кроме того, возле Выемки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области, сообщил Конашенков.
Недалеко от Сладкого и Шевченко ДНР пресечены действия двух украинских ДРГ.
За сутки последние сутки потери противника на этих направлениях составили до 25 военнослужащих, бронемашина, а также гаубица Д-30.
В районах пунктов Шевченко и Доброволье ДНР ликвидированы склады боеприпасов 108-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих и американская артсистема М777.
Возле Львово Херсонской области уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта сил спецопераций ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Анонсировано совещание Путина по беспилотникам в индустриальном парке «Руднево»
Кремль: Путин проведет совещание по беспилотникам 27 апреля в индустриальном парке «Руднево»
Владимир Путин посетит индустриальный парк «Руднево» 27 апреля, где оценит работы по строительству промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба Кремля.
По информации пресс-службы, президент проведет совещание по развитию беспилотной авиации, а также ознакомится с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем после ознакомления с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем, передает РИА «Новости».
Индустриальный парк «Руднево» входит в особую экономическую зону «Технополис Москва» с марта 2023 года. В данный момент построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тыс. квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать БПЛА.
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены 12 украинских беспилотников рядом с пунктами Новоандреевка, Водяное, Ольгинка Донецкой народной республики (ДНР), Грозовое, Червоноармейское Запорожской области, Казачьи Лагери, Обрывка, Пролетарка Херсонской области, Кременная и Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.
С начала проведения спецоперации уничтожены 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотник, 415 ЗРК, 8858 танков и других бронемашин, 1094 машины РСЗО, 4663 орудия полевой артиллерии, а также 9777 единиц автомобильной спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Военкоры показали последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
Военные корреспонденты показали последний оставшийся путь снабжения украинских военных в Артемовске, по которому доставляют боеприпасы и вывозят раненых.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано видео, на котором показана проселочная дорога. Отмечается, что путь находится под огнем российской артиллерии, ВСУ с трудом доставляют по ней боеприпасы и вывозят раненых.
Ранее экс-заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны.
До этого Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери.
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список патриарха Кирилла
Правительство Чехии одобрило внесение в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку специальной военной операции на Украине.
Глава РПЦ стал первым и единственным фигурантом нового санкционного списка, который разрешили сформировать еще в январе. Теперь патриарху запрещено въезжать в Чехию, также будет заморожено его имущество, если оно есть в республике, передает ТАСС.
Напомним, в январе в стране вступил в силу национальный закон Магнитского, на основе которого составляется санкционный список.
Ранее Австралия ввела санкции против вице-премьеров России и патриарха Кирилла.
Лавров: Россия на Украине спасает русских от истребления
Глава МИД РФ Лавров: Решаемые Россией на Украине задачи касаются недопущения истребления украинским режимом русских
Решаемые Россией на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских, которые столетиями жили по соседству с нами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ответ на вопрос о том, ждет ли глава МИД России мира на Украине в этом году, Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН заявил, что ему платят не за надежды и ожидания, передает ТАСС.
Как подчеркнул министр, российские силы должны решать конкретные задачи, которые сейчас касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения того, чтобы русских, которые столетиями жили по соседству с нами, украинский режим подвергал дискриминации и истреблению, физическому в том числе, как они публично заявляют из уст официальных деятелей.
Ранее Лавров заявил об отсутствии графика по украинскому вопросу.
Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны России.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что освобожденные из плена военные будут переправлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее СК сообщил, что французские наемники расстреляли троих российских военнопленных.
Эксперт: В помощи новым регионам видна консолидация общества вокруг флага и президента
Политолог Баширов перечислил ключевые аспекты встречи Путина с главой ЯНАО
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Важными темами встречи президента c губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа стали вопросы социального развития региона, инфраструктурные проекты и помощь подшефным территориям в новых регионах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя встречу Владимира Путина с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым.
«Отдельным вопросом на встрече с Путиным затрагивалась инфраструктурная связь с другими регионами. В ЯНАО сложные климатические условия, поэтому обеспечение связи автономного округа с другими субъектами – это задача на уровне национальных интересов, стратегический вопрос нашей безопасности», – пояснил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
«Конечно, такие задачи невозможно полноценно решить без помощи и содействия федерального центра. Поэтому Путин особо упоминал о развитии социальной инфраструктуры, о повышении доступности медпомощи, о строительстве жилья», – заметил он.
«Еще один важный аспект встречи – помощь Ямала подшефному муниципалитету в ДНР, то есть Волновахе. Конечно, новым регионам нужно патронирование на данном этапе развития. Им необходима помощь в деньгах, гуманитарной, технической или кадровой сферах. Главная наша задача – выровнять уровень жизни в новых регионах, доведя его до среднего по России», – указал спикер.
«Кроме того, в помощи новым регионам мы видим объединение всех субъектов РФ, как одну из вариаций консолидации нашего общества вокруг флага и президента на фоне спецоперации», – резюмировал собеседник.
Напомним, на прошедшей во вторник встрече Владимира Путина с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым обсуждались, в частности, социально-экономические показатели региона, развитие его транспортной системы, в том числе Северного широтного хода и порта Сабетта.
Путин отметил, что в ЯНАО по основным показателям «везде плюсы». «Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела – это рост постоянного населения, причем за счет естественного прироста», – указал он.
Артюхов рассказал про поддержку семей военнослужащих – материальную помощь, бесплатные путевки для детей в детские лагеря, лекарства, а также про восстановление города Волноваха в ДНР. «Очень близкие нам люди. Вообще Ямал, как Вы знаете, строили представители всего Советского Союза – очень много ребят приехало, молодых комсомольцев, как раз с Донбасса. Поэтому сейчас определённый долг [надо] вернуть тем строителям нашего Ямала: сейчас беда пришла в их дом – разрушенные школы, больницы. Главная наша задача была – сдать до 1 сентября, чтобы звонок прозвучал в школах. 49 объектов мы взяли в работу, половину уже выполнили. Самое главное – это образование, детские сады, школы и больничный городок», – указал он.
Также глава региона рассказал про решение проблемы обманутых дольщиков, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие транспорта и промышленности без ущерба для экосистемы.