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Экс-разведчик США описал Путина одной фразой
Экс-разведчик американских Вооруженных сил Риттер назвал российского лидера Владимира Путина величайшим человеком века
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Российский лидер Владимир Путин является одним из величайших людей этого века, выразил мнение на YouTube-канале U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, в будущем, когда люди начнут оценивать историю этого века, имя российского президента будет возвышаться над всеми, так как он является одним из величайших людей этого столетия, передает РИА «Новости».
Также Риттер добавил, что Путин спас Россию после смутных времен девяностых годов прошлого века, а сейчас продолжает «говорить истину и находится на правильной стороне истории».
Также экс-военный США подчеркнул, что Россия находится на нынешнем мировом уровне именно благодаря стараниям Путина.
Напомним, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев рассказал, что в период начала спецоперации на Украине наступила история.
Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом
Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет
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«Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом.
«Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник
«Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт.
«Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко.
Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией.
В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН
Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк.
Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС.
Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев.
Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Критиковавший Байдена американский ведущий Карлсон ушел с телеканала Fox News
Критиковавший Байдена американский ведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, известный своей критикой в адрес президента США Джо Байдена, ушел с телеканала.
По данным телеканала, последняя программа «господина» Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что решение об уходе Карлсона с Fox News было обоюдным для ведущего и телеканала. Отмечается, что программу вечернего прайма будет вести временный ведущий до определения постоянного, а о дальнейших планах Карлсона не сообщается.
Ранее Такер Карлсон заявил, что Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
СМИ: Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам
Politico сравнило предостережение США Зеленскому и экс-президенту Афганистана
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Американское предостережение Киеву от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на позиции российских сил походит на то, что получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишут СМИ.
В статье американского издания Politico говорится, что официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию. Отмечается, что аналогичное предупреждение президент США Джо Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы («Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продвигались по стране во время вывода американских войск в 2021 году, передает РИА «Новости».
При этом издание считает, что украинские военные вряд ли отступятся. В Киеве считают это «единственной и последней» возможностью Украины показать, что она «может победить», заявила газете генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, добавив, что это, «конечно же, не соответствует действительности».
Ранее в понедельник австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления.
Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса» Кинчева
Умерла 36-летняя приемная дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева
Приемная дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова ушла из жизни в 36 лет, сообщили СМИ.
По данным «Экспресс газеты» со ссылкой на ближайшее окружение, смерть Марии стала настоящим потрясением для Кинчевых. Она была известна как очень верующий человек, не злоупотреблявший алкоголем или наркотиками. Причиной трагедии в окружении рокера называют внезапную остановку сердца, пишет «Комсомольская правда».
Мария Кинчева-Панфилова – приемная дочь культового рокера. В браке со второй женой Александрой он удочерил ее, воспитывал как родную и дал ей свою фамилию. Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, в последнее время работала исполнительным продюсером. У нее остался 12-летний сын.
Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО
Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник.
По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости».
По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.
В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».
Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию
Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию
Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН.
Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России.
Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
СМИ: На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части
На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части
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Украинские силовики задержали бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, который пытался устроить угон самолета ВКС России, после чего последовал удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщают украинские СМИ.
Ответственность за удар по аэродрому Канатово летом 2022 года лежит на действовавших самовольно военнослужащих, заявили в СБУ, передает РИА «Новости».
По делу об обстреле аэродрома СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Его якобы задержали 24 апреля в Тернопольской области, суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля.
СБУ сообщала, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком ВКС России в указанное время на аэродром прилетели ракеты, в ходе обстрела погиб командир части, 17 военных получили ранения, были уничтожены два истребителя. Взлетно-посадочная полоса также получила серьезные повреждения.
ФСБ летом 2022 года сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов.
Захарова: Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив
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Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД России Сергея Лаврова показало, какие страны настроены на конструктивный диалог, а какие могут устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Как указала Захарова, всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже «не шоу, а балаган», передает РИА «Новости».
По ее словам, это «можно отслеживать по качеству выступлений», то есть, кто за что выступает – за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование «дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества». Она назвала это «хрестоматийным совбезом».
Ранее Захарова заявила, что Запад свел заседание в СБ ООН под председательством России, посвященное вопросу межгосударственных военных поставок, к политической демагогии.
Российскую теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за гражданства
Теннисистка Дьяченко указала на отказ польской авиакомпании в регистрации на рейс из-за гражданства России
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Теннисистка Виталия Дьяченко сообщила, что пропустила соревнования в Ницце, поскольку польская авиакомпания LOT сняла ее с рейса из-за российского гражданства.
Дьяченко в своем Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) отметила, что должна была лететь из Каира на турнир в Ниццу с пересадкой в Варшаве, но сотрудники авиакомпании отказались пускать ее на борт, сославшись на правила LOT, запрещающие перевозить россиян. Спортсменка спросила, действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире, передает Lenta.Ru.
По ее словам, ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира, из-за чего она пропустила соревнования в Ницце. Она выразила надежду на «свободу от политики, расизма и нацизма».
32-летняя Дьяченко находится на 250-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах организации в парном разряде.
Ранее FIBA не допустила сборную России по баскетболу до квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Пригожин заявил об успешном «перемалывании» ВСУ в Артемовске
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Украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Задачей российских сил является «перемалывание» украинской армии, лишение ее возможности собраться в контрнаступление, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Эта задача успешно воплощается, группы ВСУ, находящиеся в Артемовске, занимают площадь «километр на два» в городе.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский начнет контрнаступление сразу после взятия Артемовска – это может произойти в течение нескольких дней или недели после освобождения города.
По его словам, ВСУ готовы выставить «огромное количество войск».
Зеленский нуждается в «величайшей победе», потому и предпримет контрнаступление. Оно не началось до сих пор из-за дождей, поскольку на полях «вязнет абсолютно все», и пользоваться можно только дорогами. Также еще одним фактором для контрнаступления Пригожин указал 9 Мая.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что проблема противовоздушной обороны лишит киевский режим шансов на успешное контрнаступление.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
Песков: Соглашения России, Азербайджана и Армении о Карабахе безальтернативны
Установка Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре требует дополнительных посреднических усилий со стороны России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Говоря об установке Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, представитель Кремля отметил, что «ситуация действительно непростая», «требует дополнительных усилий» и понимания со стороны Еревана и Баку «безальтернативности имплементации» трехсторонних соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Россия продолжает свои посреднические усилия, направленные на выполнение всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны два года ранее.
Ранее МИД выразил серьезную озабоченность обстановкой в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, а также в диалоге между официальными Баку и Ереваном.
Трамп назвал возможную причину ухода Карлсона из Fox News
Трамп: Ведущий Карлсон мог уйти из Fox News, потому что ему не хватало свободы действий
Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что телеведущий Такер Карлсон прекратил сотрудничество с каналом Fox News, потому что ему не давали «полную свободу действий».
Трамп заявил, что шокирован и удивлен, поскольку Карлсон «хороший и талантливый человек, у него очень высокие рейтинги», передает ТАСС. Он предположил, что ведущий ушел, потому что хотел, чтобы ему дали полную свободу действий.
Напомним, в понедельник критиковавший президента США Джо Байдена американский телеведущий Такер Карлсон ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News.
Лавров дал совет западному меньшинству
Лавров: Западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.
Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».
Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.
Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.
Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелегитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.
Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.