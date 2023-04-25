Окулист Васильева рассказала о домогательствах блогера Навального

Окулист Васильева рассказала о домогательствах своего клиента блогера Навального

Личный окулист осужденного Алексея Навального (признан в России иноагентом) и глава организации «Альянс врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева рассказала Вячеславу Манучарову о сотрудничестве с блогером и домогательствах с его стороны.

По ее словам, первая встреча произошла после того, как во время президентской кампании неизвестные плеснули оппозиционеру зеленкой в лицо и повредили глаз в апреле 2017 года, врач также помогала во время «ЧП с отравлением» в августе 2020 года, передают «Известия».

Васильева рассказала о двуличности политика, поделившись воспоминаниями о «навязчивых знаках внимания» от Навального. Более того, врач заявила, что у них был роман в тот период, когда она ухаживала за ним после инцидента с зеленкой. Как рассказала Васильева, он был настойчивым и трактовал обычную заботу как симпатию, а также не принимал отказа.

«Как это «нет»? Я хочу вот так… Для меня это было странным и неприятным», – вспоминает врач.

Она добавила, что есть такие мужчины, которым нужно все по принципу «вынь да положь».

«У него три главные мотивации: власть, еда и секс», – подчеркнула она, заметив, что подобное поведение является «ошеломительной наглостью».

Напомним, Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.