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Воздушную зону над Внуково закрыли из-за предполагаемого беспилотника
Воздушную зону над Внуково закрыли из-за информации о беспилотнике
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В Москве воздушную зону над аэропортом «Внуково» решили временно закрыть в связи с сообщением о беспилотнике, сообщили в авиакругах.
По данным портала FlightRadar, самолетов над аэропортом сейчас нет, передает РИА «Новости».
Между тем, в пресс-службе Внуково уточнили, что аэропорт работает сейчас в штатном режиме, небо над аэропортом открыто, пишет ТАСС.
В феврали небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково было закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта.
Стало известно о наведении ВСУ переправ через Северский Донец под Красным Лиманом
Марочко: Киев наводит переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении
Украинские силовики возводят новые понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил РИА «Новости», что работы ведутся вблизи населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка.
Ссылаясь на собственные источники, Марочко отметил, что переправы разной вместительности предназначены как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.
19 апреля Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец.
Макрон призвал «не дать России победить»
Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.
Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.
Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.
Ударом «Искандера» в ДНР уничтожены до 60 боевиков «Грузинского легиона»
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Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар был нанесен 21 апреля по пункту иностранных наемников, которые расположились в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения, отчитались в Минобороны.
Конашенков подчеркнул, что уничтоженные боевики «Грузинского легиона» были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих.
«Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
В Госдуме оценили решение Казахстана отказаться от парада в честь Дня Победы
Депутат Калашников: Отмена парада в честь Дня Победы – суверенное право Казахстана
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Казахстан чтит память погибших в ходе ВОВ. Эта страна внесла значимый вклад в борьбу Советского Союза с мировым злом, поэтому к решениям Астаны важно относиться с пониманием. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Леонид Калашников. Ранее Министерство обороны Казахстана заявило, что в стране не планируют проводить Парад Победы в связи с экономией средств.
«Правительство Казахстана официально заявило, что причина отмены парада в День Победы – экономия средств. Искать здесь какие-либо подводные камни я бы не стал. Население этой страны внесло колоссальный вклад в разгром нацистской Германии. Так что и население страны, и местная политическая элита ощущают себя наследниками поколения героев», – сказал Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ.
«Астана свято чтит жертвы, которые принесли народы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И в настоящий момент я не вижу, чтобы эта позиция каким-либо образом менялась. Вполне возможно, что государство действительно имеет какие-либо финансовые сложности. Вспомним события 2022 года – был нанесен колоссальный ущерб экономике. Ну и не стоит забывать, что СССР также иногда приходилось отказываться от проведения парада в День Победы», – резюмирует Калашников.
Ранее в Министерстве обороны Казахстана сообщили об отсутствии планов проведения в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств. Отмечается, что решение принято в связи с необходимостью поддержания требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС страны.
Это уже четвертый раз, когда Казахстан отказывается проводить парад. Первые два были связаны с пандемией, а 2022 году в минобороны республики заявили, что это связано с экономией средств и наличием других задач. Вместе с тем в государстве прошло более 50 праздничных мероприятий, которые были направлены на чествование ветеранов ВОВ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы.
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Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Почти 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лю Шайе персоной нон грата, пишет газета Monde.
В письме они отметили, что слова Лю Шайе о Крыме выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса, поскольку он «публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве», передает РИА «Новости».
Они также считают, что заявления китайского дипломата «нарушают международное право и должны рассматриваться как угроза безопасности европейских стран».
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.
Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма является холодным душем для западных стран, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
СМИ: На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части
На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части
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Украинские силовики задержали бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, который пытался устроить угон самолета ВКС России, после чего последовал удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщают украинские СМИ.
Ответственность за удар по аэродрому Канатово летом 2022 года лежит на действовавших самовольно военнослужащих, заявили в СБУ, передает РИА «Новости».
По делу об обстреле аэродрома СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Его якобы задержали 24 апреля в Тернопольской области, суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля.
СБУ сообщала, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком ВКС России в указанное время на аэродром прилетели ракеты, в ходе обстрела погиб командир части, 17 военных получили ранения, были уничтожены два истребителя. Взлетно-посадочная полоса также получила серьезные повреждения.
ФСБ летом 2022 года сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов.
Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса» Кинчева
Умерла 36-летняя приемная дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева
Приемная дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова ушла из жизни в 36 лет, сообщили СМИ.
По данным «Экспресс газеты» со ссылкой на ближайшее окружение, смерть Марии стала настоящим потрясением для Кинчевых. Она была известна как очень верующий человек, не злоупотреблявший алкоголем или наркотиками. Причиной трагедии в окружении рокера называют внезапную остановку сердца, пишет «Комсомольская правда».
Мария Кинчева-Панфилова – приемная дочь культового рокера. В браке со второй женой Александрой он удочерил ее, воспитывал как родную и дал ей свою фамилию. Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, в последнее время работала исполнительным продюсером. У нее остался 12-летний сын.
Китай пояснил позицию по Крыму и суверенитету республик бывшего СССР
МИД КНР: Позиция Китая по Крыму не изменялась, Пекин уважает суверенитет всех стран
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Позиция Китая по Крыму не изменилась, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шайе о том, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР лишь после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом, Мао Нин отметила, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН, передает ТАСС.
Она напомнила, что после распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с республиками, входившими в состав Советского Союза. И с тех пор, по ее словам, Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества.
Спикер китайского внешнеполитического ведомства добавила, что Пекин уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза.
Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отметили, что слова посла КНР про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации.
СМИ: Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам
Politico сравнило предостережение США Зеленскому и экс-президенту Афганистана
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Американское предостережение Киеву от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на позиции российских сил походит на то, что получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишут СМИ.
В статье американского издания Politico говорится, что официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию. Отмечается, что аналогичное предупреждение президент США Джо Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы («Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продвигались по стране во время вывода американских войск в 2021 году, передает РИА «Новости».
При этом издание считает, что украинские военные вряд ли отступятся. В Киеве считают это «единственной и последней» возможностью Украины показать, что она «может победить», заявила газете генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, добавив, что это, «конечно же, не соответствует действительности».
Ранее в понедельник австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления.
Пригожин заявил об успешном «перемалывании» ВСУ в Артемовске
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Украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Задачей российских сил является «перемалывание» украинской армии, лишение ее возможности собраться в контрнаступление, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Эта задача успешно воплощается, группы ВСУ, находящиеся в Артемовске, занимают площадь «километр на два» в городе.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский начнет контрнаступление сразу после взятия Артемовска – это может произойти в течение нескольких дней или недели после освобождения города.
По его словам, ВСУ готовы выставить «огромное количество войск».
Зеленский нуждается в «величайшей победе», потому и предпримет контрнаступление. Оно не началось до сих пор из-за дождей, поскольку на полях «вязнет абсолютно все», и пользоваться можно только дорогами. Также еще одним фактором для контрнаступления Пригожин указал 9 Мая.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что проблема противовоздушной обороны лишит киевский режим шансов на успешное контрнаступление.
В Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации»
CCTV заявил о стартовавшей дедолларизации и способности России устоять под ударом «финансовой бомбы» США
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США сбросили на Россию «финансовую бомбу», но не заставили Россию «рухнуть», при этом «дедолларизация охватила планету», заявили китайские СМИ.
Как заявил CCTV, в результате глобальной рыночной конкуренции статус США в торговле упал, в ответ Вашингтон принялся использовать торговый протекционизм и «продвигать волну «антиглобализма», передает РИА «Новости».
CCTV указывает, что США не извлекли уроков из снижения мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году. Вашингтон превратил финансовую систему в «оружие» против России, объявив в феврале 2022 года, что «запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT».
Но «даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил рухнуть» Россию, которая «давно готовилась избавиться от доллара». Другие страны поняли, что «активы в долларах» являются «бомбой замедленного действия» и что «месть со стороны США можно пережить». Таким образом оказался пробит «последний слой бумаги», поддерживающий доллар.
Напомним, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится. Глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.
WSJ: Иран возит боеприпасы в Россию кораблями по Каспийскому морю
Российские корабли перевозят иранские артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море для пополнения запасов сил, принимающих участие в боевых действиях на Украине, утверждают американские СМИ.
Газета The Wall Street Journal пишет, что якобы имеющие место иранские поставки представляют для США и их союзников «растущую проблему», поскольку они пытаются сорвать сотрудничество Москвы и Тегерана.
WSJ со ссылкой на неназванных официальных лиц и документы утверждает, что за последние полгода грузовые суда якобы перевезли из Ирана в Россию более 300 тыс. артиллерийских снарядов и 1 млн патронов к ним. Сообщается, что США получили соответствующие разведданные.
Ранее американские СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые применяются в ходе СВО. Это стало поводом для введения новых санкций ЕС И США против Ирана. При этом США и Британия не смогли представить в ООН никаких доказательств закупок Россией иранского оружия.
Тем не менее Госдеп США утверждает, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.
В Кремле называли вбросами сообщения американских СМИ о якобы поставках иранских беспилотников России.
Австралийский генерал описал три сценария украинского контрнаступления
Австралийский генерал Райан: У Киева есть три варианта действий в рамках весеннего контрнаступления
У вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан.
Райан в интервью британской газете Daily Mail отметил, что, согласно первому сценарию, Киев может осуществить крупную атаку, бросив на нее все силы и ресурсы.
Второй вариант, по словам генерала, предполагает разделение украинских сил для одновременной атаки на юге и востоке, передает РИА «Новости».
Третий сценарий предусматривает несколько менее масштабных, не скоординированных между собой атак, считает Райан.
Со своей стороны отставной генерал США Стивен Твитти предположил, что Киев отдаст предпочтение третьему варианту, придерживаясь «тактики малых шагов».
Британские СМИ ранее писали, что если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему.
В Подмосковье нашли упавший дрон со взрывчаткой
ТАСС: Упавший беспилотник со взрывчаткой нашли в лесополосе в Подмосковье
Начиненный взрывчаткой беспилотник обнаружили в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе Московской области, сообщили в силовых структурах.
Источник ТАСС уточнил, что упавший беспилотник нашли недалеко от СНТ «Заря». Летательный аппарат, по его словам, был разломан пополам.
Представитель силовых структур сообщил, что устройство забрали на экспертизу. Планируется установить, кто запустил этот дрон и куда он летел.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Севастополь. Черноморский флот отразил атаку.