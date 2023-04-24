Воздушную зону над Внуково закрыли из-за предполагаемого беспилотника

Воздушную зону над Внуково закрыли из-за информации о беспилотнике

В Москве воздушную зону над аэропортом «Внуково» решили временно закрыть в связи с сообщением о беспилотнике, сообщили в авиакругах.

По данным портала FlightRadar, самолетов над аэропортом сейчас нет, передает РИА «Новости».

Между тем, в пресс-службе Внуково уточнили, что аэропорт работает сейчас в штатном режиме, небо над аэропортом открыто, пишет ТАСС.

В феврали небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково было закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта.