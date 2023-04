Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов» Путин заявил о наращивании Россией потенциала в космосе 12 апреля 2023, 18:43 Текст: Алексей Дегтярёв

Российская космическая отрасль наращивает потенциал, об этом говорят 100 запусков без аварий, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. «Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд», – цитирует Путина ТАСС. Это очень хороший показатель того, что отрасль «встает уверенно на ноги. При этом нужно идти дальше и осваивать новые рубежи. Покорители космоса сейчас являют собой пример в решении задач укрепления технологического суверенитета, подчеркнул президент. «Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это передовые, необходимые на Земле технологии, это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный, современный уровень безопасности страны», – сказал Путин. «Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – отметил глава государства. Также в среду президент заявил, что необходимо значительно увеличить производство спутников. Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья. «В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС. Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье». Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять. «Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он. Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране. Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш. Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС. Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он. По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия. Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО. Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена. Новости СМИ2 Стартовало производство первой ракеты «Рокот-М» без украинских деталей Гендиректор Центра имени Хруничева Варочко сообщил о начале изготовления первой ракеты «Рокот-М» без украинских деталей 10 апреля 2023, 01:48 Текст: Антон Никитин

Центр имени Хруничева приступил к изготовлению ряда элементов первой летной ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской, сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко. Варочко рассказал в интервью ТАСС, что по проекту «Рокот-М» проведена контрактация с кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления. В марте 2021 года в Минобороны сообщали, что модернизация ракетно-космического комплекса «Рокот» проводится в рамках гособоронзаказа для проведения запусков космических аппаратов в интересах российского оборонного ведомства. Россия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управления в 2019 году. Путин назвал непростой ситуацию в автопроме

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства держать на контроле непростую ситуацию в некоторых отраслях отечественной промышленности. «Остается непростой ситуация в автопроме и лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений», – цитирует ТАСС Путина. Он напомнил, что на нескольких профильных отраслевых совещаниях «вышли на конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий, обеспечить сбыт их продукции». «Прошу правительство своевременно реализовывать эти договоренности и при этом иметь обратную связь с коллегами на местах, проводить постоянный анализ ситуации, чтобы понимать, где, на какие участки нужно направить дополнительные усилия», – указал президент России. Ранее Владимир Путин призвал не пускать ситуацию в экономике на самотек. Новости СМИ2 Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

В 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики и предложил обсудить состояние отрасли и ее перспективы, передает ТАСС. «В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом – уже 251 млрд с лишним. Выручка растет», – отметил Путин. Он добавил, что всех интересуют планы России «в этой исключительной отрасли». Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное. Роскосмас понимает, куда надо двигаться. Ранее Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Депутат: Персональных социальных помощников закрепят за каждым ветераном СВО Депутат Занко разъяснила, как фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку ветеранам СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

Когда фонд «Защитники Отечества» заработает в полную силу, это поможет ветеранам быстро и без лишних проволочек получать всю необходимую помощь, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко. Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами. «Мы обсудили законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий тех ребят, которые воевали за Донбасс с 2014 года. Кроме того, очень важной темой стало разъяснение функций и задач фонда «Защитники Отечества», цель которого – обеспечить быструю и качественную поддержку участников СВО», – сказала Ольга Занко, зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы». «Решение президента о создании подобной структуры необходимо всячески поддерживать. Это правильная инициатива, которая позволит помочь не только тем, кто воевал, но и их семьям. На первом этапе работы фонда планируется сделать все, чтобы обеспечить поддержку по системе «одного окна», – отмечает собеседница. «Для этого сейчас идет набор персональных социальных помощников – их закрепят за каждым ветераном. Кроме того, налаживается процесс, в рамках которого участники СВО смогут обратиться к индивидуальному координатору, сообщить ему об имеющейся проблеме, а он в свою очередь в тесном контакте с различными ведомствами найдет решение вопроса», – акцентирует Занко. «Важно, что помощь будет оказываться разноплановая – это медицинская поддержка, социализация, переобучение и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, фонд обеспечит преемственность поколений и передачу опыта от участников СВО к молодежи России», – подчеркивает собеседница. «На сегодняшний день существует ряд вопросов, который требует некоторых изменений в законодательстве. Нам необходимо обеспечить тесное сотрудничество ведомств, чтобы все вопросы решались быстро и без лишних проволочек. И вся необходимая работа уже ведется», – резюмирует Занко. Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами. Об этом сообщает издание Газета.ru. Ключевым вопросом обсуждения стали изменения в федеральный закон «О ветеранах». Внесенные на рассмотрение поправки позволят получить статус ветерана и инвалида боевых действий людям, которые с мая 2014 года принимали участие в конфликте на Украине в соответствии с решениями органов исполнительной власти ДНР и ЛНР. Указ о создании фонда «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин. Задача фонда состоит в обеспечении персонального социального сопровождения солдат и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, а также оказанием помощи семьям погибших бойцов. Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству. Новости СМИ2 Кремль раскрыл детали переговоров Путина с президентом Узбекистана Кремль: Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым 11 апреля 2023, 16:07 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил Кремль. Главы государств обсуждали актуальную тематику отношений двух стран, в том числе меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области, говорится в сообщении на сайте Кремля. Также лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества. Путин и Мирзиеев условились о продолжении контактов на различных уровнях, заключили в Кремле. Узбекистанская сторона по итогам переговоров ранее сообщила, что речь шла о первоочередных мерах по обеспечению динамики товарооборота и реализации совместных проектов кооперации России и Узбекистана. Кроме того, обсуждалась эффективность использования площадки выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в апреле. Взносы западных компаний при уходе из России направят на развитие туриндустрии Кремль: Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на туристическую инфраструктуру 10 апреля 2023, 15:45 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранных компаний в бюджет от сумм сделок по уходу из России до июля. На сайте правительства опубликовано поручение, согласно которому российские власти обязаны обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами. Нововведение коснется части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новости СМИ2 Путин заявил о снижении инфляции в России Путин: Инфляция в России в конце апреля может опуститься ниже 3%

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Инфляция в России впервые за долгое время стала ниже целевого ориентира Центробанка, а в конце апреля может опуститься ниже 3%, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка [Эльвира Набиуллина], мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает, инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», – пояснил Путин, передает ТАСС. Как указал российский лидер, есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. По его мнению, «на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности». Ранее Путин заявил, что основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса. Путин: В бюджет летом начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы 11 апреля 2023, 18:12 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прогнозирует скорое поступление в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, заявил глава государства. По его словам, это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая, сообщает официальный сайт главы государства.



«Хотел бы отметить, ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14 %, или на 1,4 триллиона рублей, а нефтегазовые немного сократились – примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году. Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы», – сказал Путин. Также президент предложил обсудить влияние на экономику России введенных ранее ограничений на вывоз капитала. «Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены. Я предлагаю сегодня вместе с коллегами из Центробанка оценить, как работают эти решения, какое влияние они оказывают на нашу экономику», – сказал он. Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек. Новости СМИ2 Путин поручил дополнительно поддержать турбизнес в Крыму 10 апреля 2023, 15:37 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристическим фирмам Крыма и Севастополя. «Оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и города Севастополя за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Поручение дано по итогам совещания о социально-экономическом развитии полуострова. Напомним, Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка. Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей. В Кремле приняли к сведению высказывание Трампа о Путине Представитель Кремля Песков заявил, что ознакомлен с мнением Трампа о Путине 12 апреля 2023, 14:31 Текст: Александра Юдина

В Кремле приняли к сведению высказывание американского экс-президента Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, с оценкой Трампа в Москве ознакомлены, передает ТАСС. Ранее Трамп заявил, что Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, а американским коллегам до этого уровня далеко. Новости СМИ2 Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости». Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он. Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции. Путин назвал создание новых рабочих мест эффективным способом поддержать демографию 10 апреля 2023, 14:37 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране. Кожемяко доложил о показателях по строительству жилья в регионе, а затем отметил, что это самый эффективный способ стимулирования рождаемости, передает ТАСС. «Самый основательный способ – это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», – ответил ему Путин. Президент также поинтересовался реализацией строительства завода «Звезда». «Если такие высокотехнологичные производства создаются и развиваются, то это требует соответствующего уровня специалистов. Они приезжают же туда со всей страны», – заметил он. Ранее Путин заявлял, что главная цель действий властей России состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране. Новости СМИ2 Путин заявил об улучшении прогноза социально-экономического развития России Путин: Правительство России улучшило прогноз социально-экономического развития 11 апреля 2023, 17:48 Текст: Елизавета Шишкова

Правительство России на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике. Он напомнил, что правительство при подготовке бюджета на 2023 год исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в прошлом году и на 0,8% в этом, передает ТАСС. «На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили», – отметил Путин. При этом «прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным», подчеркнул глава государства. Между тем по итогам первого квартала этого года в бюджет России поступило более 13 трлн рублей. «Экономическая динамика отражается на бюджетных показателях», – пояснил он. Это соответствует показателям прошлого года, в целом динамика хорошая, заключил Путин. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а на 2024 год ухудшил до 1,3%.