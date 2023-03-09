Число пострадавших при взрыве в Чите увеличилось до 11 человек

Мирошник рассказал о зачистке Артемовска

Экс-посол ЛНР в России Мирошник рассказал о зачистке Артемовска

Более половины Артемовска находится под контролем российских подразделений, положение противника достаточно тяжелое. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ЧВК «Вагнер» контроля над восточной частью города.

«Сейчас в Артемовске идет плановое продвижение, тяжелая работа по зачистке города. Уже более половины города контролируется нами. Основную роль в продвижении играют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», – отметил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Подразделениям противника невозможно устоять под таким давлением. Город, по сути, в клещах, всего одна дорога осталась у ВСУ для ротаций и подвоза обеспечения, однако она грунтовая, и в силу погодных условий в Донбассе использовать ее достаточно сложно», – добавил собеседник.

«По разным данным, в городе остается от 12 до 15 тысяч бойцов противника. И при той постановке вопроса, которую сейчас формулируют киевские власти, они обречены попасть в котел. А что будет с ними дальше, уже мало кого волнует – и среди украинского руководства, и среди западных кураторов», – полагает он.

«Киев пытается хоть сколько-то сохранить символизм города, чтобы продолжать делать хорошую мину при плохой игре, причем в основном для западного зрителя и спонсоров. Именно от успехов на фронте зависит получение Украиной новых поставок военной помощи», – считает Мирошник.

«ВСУ выстраивают вторую линию обороны в Часовом Яре, сейчас там идут артиллерийские дуэли. Все большая часть Артемовска постепенно переходит под наш контроль. Обстановка в городе тяжелая», – отметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Дорог, не находящихся под нашим артиллерийским контролем, уже нет. Противник пытается передвигаться по грунтовым и проселочным дорогам, что очень проблематично. Однако ВСУ будут из последних сил держаться за город, поскольку на этой «крепости» строится сейчас большая идеологическая и пропагандистская линия киевского режима», – добавил он.

«Вместе с тем все это мне напоминает нахождение немецкого фельдмаршала Паульса в Сталинграде, когда все газеты гитлеровской Германии писали об успехах шестой немецкой армии. А чем в итоге все закончилось, мы с вами прекрасно знаем», – акцентировал парламентарий.

Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ЧВК полностью контролирует восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.

Во вторник Пригожин сообщил, что вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил. В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении, но эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений.

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