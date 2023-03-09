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Вооруженный мужчина взял в заложники ребенка в Нижневартовске
МВД сообщило об удерживающем ребенка вооруженном мужчине в Нижневартовске
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Вооруженный мужчина удерживает ребенка в доме Нижневартовска в Югре, он произвел выстрел с балкона, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По информации ведомства, сигнал поступил от супруги вооруженного мужчины. Она сообщила, что ее муж неадекватен, угрожает самоубийством. Более того, мужчина заперся в квартире с ребенком, никому не открывает дверь. Сотрудники МЧС предприняли попытку вскрыть дверь, вооруженный мужчина на это выстрелил в воздух с балкона, передает РИА «Новости».
В данный момент пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы.
Ранее в Чите мужчина, вооруженный обрезом, удерживал ребенка в квартире.
Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
Экс-посол ЛНР в России Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
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Более половины Артемовска находится под контролем российских подразделений, положение противника достаточно тяжелое. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ЧВК «Вагнер» контроля над восточной частью города.
«Сейчас в Артемовске идет плановое продвижение, тяжелая работа по зачистке города. Уже более половины города контролируются нами. Основную роль в продвижении играют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», – отметил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Подразделениям противника невозможно устоять под таким давлением. Город, по сути, в клещах, всего одна дорога осталась у ВСУ для ротаций и подвоза обеспечения, однако она грунтовая и в силу погодных условий в Донбассе использовать ее достаточно сложно», – добавил собеседник.
«По разным данным, в городе остается от 12 до 15 тысяч бойцов противника. И при той постановке вопроса, которую сейчас формулируют киевские власти, – они обречены попасть в котел. А что будет с ними дальше, уже мало кого волнует – и среди украинского руководства, и среди западных кураторов», – полагает он.
«Киев пытается хоть сколько-то сохранить символизм города, чтобы продолжать делать хорошую мину при плохой игре, причем в основном для западного зрителя и спонсоров. Именно от успехов на фронте зависит получение Украиной новых поставок военной помощи», – считает Мирошник.
«ВСУ выстраивают вторую линию обороны в Часов Яре, сейчас там идут артиллерийские дуэли. Все большая часть Артемовска постепенно переходит под наш контроль. Обстановка в городе тяжелая», – отметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Дорог, не находящихся под нашим артиллерийским контролем, уже нет. Противник пытается передвигаться по грунтовым и проселочным дорогам, что очень проблематично. Однако ВСУ будут из последних сил держаться за город, поскольку на этой «крепости» строится сейчас большая идеологическая и пропагандистская линия киевского режима», – добавил он.
«Вместе с тем, все это мне напоминает нахождение немецкого фельдмаршала Паульса в Сталинграде, когда все газеты гитлеровской Германии писали об успехах шестой немецкой армии. А чем в итоге все закончилось, мы с вами прекрасно знаем», – акцентировал парламентарий.
Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ЧВК полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
Во вторник Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил. В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении, но эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений.
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Британскую журналистку удивила жизнь в России после года санкций
Журналист Daily Mail Рид удивилась отсутствию дефицита продуктов в России после года санкций
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Британские супермаркеты испытывают дефицит овощей и других продуктов, не могут оплачивать счета за свет и отопление, в то время как жители России, находящейся под санкциями, подобных проблем не испытывают, пишет журналист Daily Mail Сью Рид.
Автор пишет, что фотографии из магазинов и фудкортов Перми говорят о том, что «хваленые западные санкции» в отношении России не оказывают сильного воздействия. Между тем, в британских магазинах наблюдается ограничение продаж помидоров, огурцов, перца и листового салата, фермеры вынуждены отказываться от выращивания овощей в теплицах зимой из-за больших затрат на электроэнергию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По словам журналистки, жители Перми не испытывают проблем в недорогой еде, кроме того овощи можно выращивать в теплице даже суровой зимой из-за дешевого газа. Она также отметила, что фрукты Россия импортирует из дружественных стран, россиянам не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива.
Жители Перми – 67-летний научный работник британец Джон и его супруга Елена, бывший преподаватель вуза – рассказали Рид, что никакого кризиса не ощущают, и не страдают от санкций, в то время, как в Британии пустеют полки. По словам Джона и Елены, за «большую и шикарную» квартиру они платят 11,5 тыс. рублей вместе с отоплением, водоснабжением и вывозом мусора. Кроме того, у семьи есть дача за городом, где они проводят теплое время года.
Как пишет Рид, в Перми на смену европейским магазинам одежды пришли российские аналоги. Журналистка задалась вопросом, кто выигрывает экономическую войну, если России санкции совсем не вредят, во всяком случае простой народ ничего не заметил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
Москалькова опубликовал список солдат, которых Киев отказался обменивать
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Всего в списке 70 имен с датами рождения. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, Украина отказывается забирать в рамках обмена.
«Делайте выводы», – написала она.
Накануне в Telegram Москалькова писала: «К сожалению, вместо достигнутой договоренности «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять только 90 человек».
Во вторник Минобороны сообщило, что с подконтрольных украинской стороне территорий вернулись 90 российских военнослужащих.
Путин обещал «навести справочки» о здоровье военкора Влады Луговской
Путин в шутку пригрозил кулаком военкору Владе Луговской за побег из госпиталя
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Президент РФ Владимир Путин шутливо пригрозил награжденной орденом Мужества раненой 16-летней сотруднице херсонской телерадиокомпании (ТРК) «Таврия» Владе Луговской, и обещал «навести справочки» о состоянии ее здоровья.
После церемонии вручения государственных наград президент спросил у журналиста при каких обстоятельствах ее ранило. «Я наведу справочки о вашем здоровье», – пообещал Путин, передает ТАСС.
Луговская рассказала, что попала под обстрел кассетными снарядами, одна дробь залетела в грудь, пробила ее насквозь и застряла около ребра.Девушка сказала президенту, что не почувствовала сначала боли. «Сейчас нормально себя чувствуете?» – уточнил президент. «Ну, относительно», – призналась девушка и пожала плечами.
Она призналась, что сбежала из больницы в Симферополе, где «всех врачей достала», потому что скорее хотела вернуться к работе.
«Зачем сбежала из больницы?!» – строго спросил Путин, грозя пальцем, а затем шутливо – кулаком. «Я приехала сюда работать, потом получилось так, что опять попала здесь в больницу, потому что воспаление в ране пошло», – поспешила оправдаться Влада.
Влада Луговская учится 11 классе, совмещает учебу и работу, собралась поступать на факультет журналистики.
Напомним, на церемонии вручения госнаград в Кремле присутствовали 20 женщин. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы.
Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Минобороны:Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Вооруженные силы России в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
На донецком направлении возле Новоалександровки в ДНР была уничтожена украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, также возле поселка Мемрик российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
За сутки ПВО сбило четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожило пять украинских беспилотников возле Новой Каховки, Николаевки в Херсонской области, в Червоноармейском Запорожской области, Никольском Донецкой народной республики и Шипиловки в ЛНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нейтрализовали десять разведгрупп на купянском направлении.
В Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
Yle: Жители Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
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Решение властей Финляндии закрыть границы с Россией лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также возможности заправиться дешевым бензином и сходить в парикмахерскую, пишет портал Yle.
Авторы публикации отмечают, что жизнь в приграничных с Россией регионов Финляндии затихла. Они сравнили ситуацию с событиями 1918 года, когда Финляндия, оборвала связи с Россией, обрела независимость. Тогда, по словам журналистов, многим финнам не понравилось решение властей, также страдают от закрытия границ и сейчас, передает ФАН.
Как пишет Yle, закрытие границы лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также стало проблемой для торговли. По словам авторов, жители хотят снова приезжать в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться.
Ранее СМИ сообщили, что рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией.
В октябре представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус заявила о закрытии финской границы для туристов из России.
Чехия собралась ввести на Украину военную полицию
ЧТК: Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину
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Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину для расследования совершенных в этой стране военных преступлений, сообщило информационное агентство ЧТК.
По имеющимся у ЧТК данным, на Украину могут быть направлены до 15 экспертов военной полиции Чехии, которые станут частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге и смогут также выполнять связанные с расследованием военных преступлений на Украине задачи в Нидерландах, передает ТАСС.
Как утверждается, служащие чешской военной полиции по согласованию с Международным уголовным судом в Гааге будут выезжать на Украину и в Нидерланды сроком от месяца до полутора месяцев. Их мандат, который предстоит утвердить парламенту республики, рассчитан до конца 2024 года. Предусмотрены бюджетные расходы в размере 29,6 млн крон (примерно 1,3 млн долларов).
Кроме того, правительство Чехии одобрило направление до 20 служащих армейского спецназа в Нигер, где они должны быть задействованы советниками и инструкторами.
Напомним, в конце февраля премьер-министр Венгрии Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину.
Экс-разведчик из США заявил о начале финальной стадии конфликта на Украине
Экс-разведчик из США Риттер предсказал «разбор на части» ВСУ российскими военными
Противостояние на Украине подошло к финальному этапу, в дальнейшем российские военные «разберут на части» логистику ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Российская стратегия заключается в том, чтобы «стереть в порошок» ВСУ, и для этого нужно уничтожить логистические поставки украинской армии, заявил Риттер в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».
У киевского режима подходят к концу боеприпасы, танки и все другое, поэтому президент Украины Владимир Зеленский просит Запад о новых поставках.
Также Риттер призвал прислушаться к заявлению российского президента Владимира Путина о том, что нужно отодвинуть от границ страны ВСУ на расстояние выстрела дальнобойных ракет.
The Economist сообщил об изменении Западом тактики помощи Украине
Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее, сообщил The Economist.
В материале говорится, что переломный момент наступил 20 января на восьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, тогда «поток оружия превратился из ручья в реку», передает РИА «Новости».
Автор сообщает, что Британия и США поняли, что затяжной конфликт не в их интересах, поэтому поток оружия увеличился, с 9 декабря за три месяца в страну поступило 40% всей военной помощи, обещанной Пентагоном.
Ранее СМИ сообщили, что ссора Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву.
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение слитков золота
Найденные в доме блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема золотые слитки семейная пара получила в банке, об этом заявил глава семейства.
Банк таким образом якобы «заморозил» деньги и выдал вместо долларов их золотом, заявил Чекалин в социальных сетях, передает телеканал 360.
По его словам, в этом году он в первый раз ничего не подарил супруге на Международный женский день.
Его жена сообщила, что в семье все хорошо.
В квартире супругов прошли обыски по делу о неуплате налогов на 311 млн рублей. Во время расследования Чекалина будет находиться под подпиской о невыезде. Обвинение уже предъявлено.
Польские военные устыдились своих автоматов Grot
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Польский автомат Grot, поставляемый киевскому режиму, имеет массу недостатков и постоянно клинит, польским военным стало стыдно перед украинскими из-за качества этого оружия.
Стрельбы, в ходе которых выявили недостатки оружия, проводились в январе, после них польские военнослужащие разработали служебную записку командованию о дефектах Grot, выявленных в ходе учений, пишет польское издание Onet, передает ТАСС.
В ней отмечается, что автомат постоянно заклинивал, у многих единиц отваливались детали, а солдаты сообщали о низкой точности стрельбы и проблем с прицелом. Портал указал, что польским военным стало стыдно перед украинскими за качество автоматов.
Один из членов спецназа пояснил порталу, что заклинивание в критические моменты означает для военного смерть, и такое количество недостатков заставляет солдат терять доверие к оружию.
В выводах записки говорится, что автомату нужна серьезная модернизация.
При этом польское военное ведомство полагает, что эти автоматы «отлично работают на реальном поле боя, часто в экстремальных условиях».
В январе глава польского минобороны Мариуш Блащак сообщал о дополнительных закупках Grot для польской армии, 70 тыс. единиц должна была поставить фабрика «Лучник» из Радома. Министр особо отмечал, что этот автомат «уважают» в Польше и на Украине.
Клиенты из Китая начали отказываться от размещения средств в Швейцарии после антироссийских санкций
FT: Клиенты из Китая начали отказываться от размещения средств в Швейцарии после антироссийских санкций
Китайские клиенты начали покидать самые крупные швейцарские банки из-за опасений возможных санкций, аналогичных тем, которые ввели против России, сообщает Financial Times со ссылкой на банкиров.
Отказ от заведения счетов в Швейцарии последовал от сотен клиентов, которые ранее планировали держать деньги в этой стране, сказал член совета директоров одного из швейцарских банков Financial Times, передает «Российская газета».
Эти данные подтвердили собеседники шести других крупнейших банков страны, входящих в десятку лучших. Многие из них выказали опасения о том, что из-за этого может замедлиться развитие бизнеса.
Отмечается, что на долю богатых азиатских клиентов приходится 10% ВВП Швейцарии.
Британский полковник Кроуфорд объяснил стратегическое значение Крыма для Украины
Украинская сторона должна ставить своей задачей «захват Крымского полуострова и выход к Керченскому проливу», заявил подполковник армии Британии Стюарт Кроуфорд.
Крым является «стратегическим призом», ключевой позицией, потому как контроль над полуостровом дает контроль над Черным морем, заявил Кроуфорд в материале для Express, передает РИА «Новости».
Также это дает возможность контролировать вход в Азовское море через Керченский пролив. Именно Крым должен стать конечной целью Киева в конфликте.
Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев изучает возможность блокады Крыма с целью его истощения. Для этого нужно разрушить Крымский мост.
Столтенберг ответил на вопрос о подрыве «Северных потоков»
Столтенберг сказал, что не знает, кто подорвал «Северные потоки»
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не в курсе, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
НАТО все еще не смогло определить, кто стоит за подрывами газопроводов, продолжается расследование, нужно дождаться его окончания, заявил Столтенберг, передает РИА «Новости».
Напомним, несколько западных изданий сообщили о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит некая проукраинская группа, якобы не имеющая отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Британская газета Times заявила, что у террористов был некий спонсор, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с Зеленским.
О непричастности Киева к этому теракту заявлял и глава украинского минобороны Алексей Резников.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал на несостоятельность версии о «проукраинской группировке» и невозможность совершить такой подрыв без спецслужб.
Захарова отреагировала на слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над словами главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о законе об иноагентах в Грузии, отметив, что теперь стало понятно, почему США не в Евросоюзе.
Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Борреля, подметила, что США все еще не в Европейском союзе, поскольку там закон об иноагентах действует с 1938 года.
Ранее Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.