Вокалист «Руки Вверх» Жуков спел для посетительниц кафе в Москве

Певец группы «Руки Вверх» Сергей Жуков исполнил в одном из столичных кафе на Патриарших прудах песню для посетительниц заведения, эпизод сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

В ролике девушки попросили певца, зашедшего в заведение за кофе, спеть композицию «Руки Вверх». Музыкант не отказал, но признался, что впервые в жизни поет в подобном месте, пишет «Газета.Ru».

Жуков выбрал песню «Лишь о тебе мечтаю». Он обратился к присутствующим девушкам и поздравил их с Международным женским днем.

«Раз уж сегодня 8 Марта, то поздравляю вас с праздником, милые девчонки... И самое главное, чтобы любимые мужчины были рядом, как крепкое плечо, а все остальное мы вам сделаем. Даже споем», – сказал он.