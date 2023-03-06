В США заподозрили Китай в шпионаже через портовые краны

Эксперт объяснил желание Венгрии создать аналог НАТО без США

Политолог Ткаченко: Венгрия хочет «сбросить оковы» американского гегемона

Западные санкции против Москвы негативно сказываются и на венгерской экономике. Антиамериканская риторика стала единственной возможностью для Будапешта повлиять на ситуацию. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен создать альянс аналогичный НАТО, но без США.

«Столь резкие заявления Виктора Орбана объясняются его недовольством политикой санкций США и ЕС в отношении России. Рестрикции наносят ущерб экономике Венгрии, что позволяет оппозиции критиковать премьер-министра», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Будапешт исторически крайне зависим от Москвы в энергетическом плане. Из-за ограничений российские поставки снижаются, Венгрия ощущает острую нехватку ресурсов. Нанесен удар и сельскому хозяйству, которое также ориентировано на Россию», – подчеркивает эксперт.

«Кроме того, Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому сухопутные маршруты превратились для нее в жизненно важные экономические артерии. Исходя из этого обстоятельства, сформировалась и весомая роль РФ в жизни Будапешта», – уточняет Ткаченко.

«ЕС не может предложить Венгрии приемлемого выхода из ситуации. Сложившаяся система распределения труда в Европейском союзе отводит ей незавидную роль, предоставляя крайне мало экономических возможностей. Фактически страна может потерять промышленный потенциал, что грозит еще большим оттоком населения», – рассуждает эксперт.

«Также важно понимать, что Орбан представляет консервативные силы, которым экстремальный либерализм США и повестка Демократической партии не близки. За последние годы это недовольство усилилось, из-за чего и появилось желание «сбросить оковы» гегемона», – подчеркивает собеседник.

«При этом идеи о создании истинно европейской системы безопасности звучали и ранее. Например, Макрон и Саркози не раз говорили о важности подобной инициативы. В Германии достаточно часто звучат призывы к тому, чтобы ЕС защищал себя самостоятельно без оглядки на Вашингтон. Но реализовать это сейчас просто невозможно», – отмечает политолог.

«Во-первых, страны Евросоюза остаются крайне зависимыми от Соединенных Штатов. Во-вторых, ЕС не располагает существенным запасом ядерного вооружения. Без этого фактора полностью встроиться в систему глобальной безопасности в качестве самостоятельного актора невозможно. В-третьих, организация не имеет необходимых промышленных мощностей для производства военной техники», – заключил Ткаченко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС должны создать свой собственный оборонный альянс без США. Об этом сообщает издание Die Weltwoche. По его мнению, это необходимо потому, что Вашингтон преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что в критические моменты истории именно Вашингтон определяет судьбу Европы. В условиях, когда инициативу перехватывает США, страны ЕС постепенно «теряют собственную идентичность в эмоциональном и интеллектуальном планах».

Орбан считает, что многие народы мира желают скорейшего окончания текущего кризиса, однако для этого на Западе «не хватает политической воли». Премьер-министр отметил, что Евросоюз утратил способность «объединять мир ради общего дела». При этом он напомнил, что выступал с идеей создания европейского НАТО еще в 2012 году.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа в результате конфликта на Украине окончательно утратила независимость, а также экономическую и военную мощь. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.

При этом он неоднократно подчеркивал, что переговоры о мире со стороны России будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД