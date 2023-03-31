Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за снегопада

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31 марта, пятница | Последнее обновление — 02:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Трампу
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Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом.
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Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию.
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Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Режим ЧС введен в муниципалитетах Ростовской области из-за снегопада
Губернатор Голубев сообщил о режиме ЧС в нескольких муниципалитетах из-за снегопада
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В пяти муниципалитетах Ростовской области из-за снегопада введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Василий Голубев.
Речь идет о Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, а также о городе Шахты, сообщил Голубев в Telegram.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта, передает РИА «Новости».
Напомним, из-за непогоды закрыли часть федеральной трассы «Дон» в Ростовской области.
СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине
Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»
Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.
Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».
Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.
Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.
Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.
В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.
Стало известно о подземных ходах ВСУ между Артемовском и Часовым Яром
Пленный украинский военный Кривозуб рассказал о переброске подкреплений ВСУ в Артемовск по подземным ходам
Вооруженные силы Украины доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск (Бахмут) по подземным ходам, которые тянутся до Часова Яра, сообщил пленный украинский военнослужащий Андрей Кривозуб.
По словам Кривозуба, все дороги к Артемовску простреливаются российской артиллерией. Однако ВСУ «нашли подземные ходы, которые ведут с города Бахмут, подземные коммуникации». По этим ходам подвозят боеприпасы и перебрасывают личный состав, передает РИА «Новости».
Кривозуб служил в 93-й отдельной механизированной бригаде войск Украины и попал в плен 26 марта в Артемовске. Он рассказал, что вместе с другими украинскими военными находился в девятиэтажке, которую штурмовали российские войска. Украинские военные, у которых заканчивались боеприпасы, запросили поддержки, но не получили ее и решили сдаться.
Кривозуб отметил, что в плену с ним обращаются хорошо, ему оказали медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске.
Посол заявил о переходе Венгрии в статус недружественной России стране
Посол Станиславов: Венгрия отнесена к недружественным России странам, но каналы для диалога остаются открытыми
Присоединившаяся к антироссийским санкциям Венгрия отнесена к недружественным странам, однако каналы для диалога остаются открытыми, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
По его словам, Будапешт занял прагматичную позицию, прежде всего, защищая интересы собственного народа, однако факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять, она отнесена к категории стран, в адрес которых могут применяться ответные меры России, передает РИА «Новости».
При этом Станиславов отметил, что введенные коллективным Западом санкции оказывают все более негативное влияние на взаимодействие России и Венгрии во всех сферах – на экономику, политику, культуру, человеческие контакты.
«Мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок», – заключил посол.
Тем временем США позиционируют себя не как дружественного союзника Венгрии, администрация Джо Байдена считает Будапешт оппонентом.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal за шпионаж
ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж в Екатеринбурге
Аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге.
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, 1991 года рождения, был задержан в Екатеринбурге. Ему вменяется шпионаж в интересах американского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну, он делал это по заданию США.
Гершковича задержали при попытке получения секретных сведений.
Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
Боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
В Сеть попали видеокадры того, как боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
Украинский военный во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов) не смог сдержать слез после вопроса о погибших сослуживцах, видео опубликовали российские корреспонденты.
«Страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших… пара часов – и нет человека», – цитирует военного телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После этих слов боец ВСУ не смог сдержать слез. Он добавил, что каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины и «изрядно потрепали» российские формирования.
Маск рассказал анекдот о боге и искусственном интеллекте
Глава Tesla Илон Маск вспомнил анекдот про искусственный интеллект, предупреждающий об опасности использования ИИ.
Маск в своем Twitter рассказал старую шутку про технарей-агностиков, захотевших создать искусственный сверхинтеллект, чтобы узнать, есть ли бог, передает RT.
Технари завершили работу, после чего задали вопрос о существовании бога своему ИИ, на что тот ответил, что вот теперь есть.
Ранее Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта призвали приостановить обучение нейросетей на полгода для создания общих протоколов безопасности. По их мнению, для приостановки таких работ необходимо вмешательство правительств разных стран.
«АвтоВАЗ» объявил о невозможности производства полнокомплектных машин с мая
Корпоративный отпуск на «АвтоВАЗе» пройдет в более ранний срок, чем ожидалось ранее, это необходимо для того, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих, заявили в компании.
Корпоративный отпуск на предприятии пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Весной 2023 года несколько поставщиков заявили о прекращении поставок и нарушили договоренности по их сохранению на этот год. Безостановочное производство полнокомплектных машин будет невозможно со второй половины мая 2023 года, указали на заводе.
В такой ситуации руководство решило не вводить режим простоя для всех линий, что резко снизило бы зарплаты, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск на более ранний период.
Ранее компания объявляла о планах запуска производства Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым
Адвокат попросила министра культуры запретить спектакль с Нагиевым
Адвокат и общественник Наталья Вингур обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить показ спектакля «Кыся», в котором играет Дмитрий Нагиев.
По словам адвоката, постановка «идет вразрез с нормами морали», так как в спектакле присутствуют «мат и пошлость», передает «Газета.ru» со ссылкой на «Абзац».
«Преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», – говорится в обращении Вингур.
Адвокат рассказала, что за билеты на спектакль вместе с друзьями она отдала около 24 тыс. рублей. Женщина также требует возместить ей моральный ущерб и привлечь к дисциплинарной ответственности отвечающих за «Кысю».
Нагиев в спектакле играет главного героя – петербургского помоечного кота Мартына. Действие разворачивается в эпоху перестройки. Постановка Льва Рахлина по мотивам пьесы Владимира Кунина существует на сцене уже 20 лет.
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
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Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
Минобороны Китая выразило готовность сотрудничать с Российской армией
Минобороны Китая выразило готовность сотрудничать с Российской армией для достижения глобальной безопасности
Отношения Китая и России не являются альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель, заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Он заявил о готовности сотрудничать с Российской армией для достижения глобальной безопасности.
По его словам, китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами, передает ТАСС.
Тань Кэфэй подчеркнул, что армия Китая намерена вместе с ВС России прикладывать совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого между главами двух государств, постепенно усиливать стратегическую координацию, регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.
Китайская армия готова «поддерживать стабильность, международную и региональную безопасность», приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая – «это не военный союз».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Украинская генпрокуратура предъявила обвинение Монтян
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Общественного деятеля и публициста Татьяну Монтян собираются судить на Украине по нескольким статьям, включая коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность страны, сообщил офис генпрокурора страны.
В суд поступил обвинительный акт в отношении Монтян, являющейся «известным адвокатом», сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, передает РИА «Новости».
В сообщении не указывается фамилия обвиняемой, но опубликована фотография Монтян.
Ей инкриминируются «публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «коллаборационную деятельность», «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины».
Монтян покинула Украину в 2021 году, СБУ заявляла о возбуждении уголовного дела против нее. Монтян постоянно посещает ДНР и ЛНР. В ее квартире проводили обыски.
Она выступала против государственного переворота на Украине в 2014 году. В 2015 году ее внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».
В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках»
Председатель комитета германского Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Клаус Эрнст назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на «Северных потоках».
По его словам, атаку на «Северные потоки» нужно расследовать. Эрнст был удивлен, почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, и заявил, что считает целесообразным привлечение России к международному расследованию атаки, передает ТАСС.
Ранее Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам».
Напомним, в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
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