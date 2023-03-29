ФСБ сообщила о подготовке терактов осужденным за попытку поджога военкомата Поповым

Осужденный за попытку поджога военкомата в Ярославской области 22-летний Денис Попов намеревался совершить в России ряд терактов, а затем вступить в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ЦОС ведомства сообщили, что приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом в отношении жителя Ярославской области Дениса Попова 2001 года рождения, по ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («террористический акт») вступил в силу. Осужденный будет отбывать восемь лет в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Как установили в ФСБ, Попов был завербован в одну из террористической организации с целью подготовки и совершения диверсионных актов на территории России и участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ.

По указанию кураторов осужденный призывал в соцсетях к совершению преступлений против участников спецоперации, а кроме того планировал проведение терактов против объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, административных зданий.

Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ: Попов был задержан при подготовке поджога военкомата в Ярославской области при помощи бутылок с зажигательной смесью. В ходе обыска в его доме изъяты пять бутылок с горючей жидкостью.

ЦОС отмечает, что «злоумышленник подтвердил факт подготовки террористических актов».

Напомним, в начале марта пытавшегося поджечь военкомат в Ленобласти подростка обвинили в покушении на теракт.