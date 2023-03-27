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Патрушев не исключил разделения США на Север и Юг
Патрушев: Южные соседи США вернут себе похищенные американцами территории
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Рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории, Соединенные Штаты могут разделиться на Север и Юг, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев в интервью «Российской газете» напомнил, что США обрели статус великой державы экономическими достижениями, которые основаны на циничном «захвате» территорий, ресурсов, эксплуатации народов, наживаясь на войнах в других государствах.
По его словам, США так и остались лоскутным одеялом, которое легко разойдется по швам. Он предположил, что Штаты могут разделиться на Север и Юг. При этом, по словам главы Совфеда, не исключено, что Юг сдвинется в сторону Мексики, земли которой были захвачены американцами в 1848 году.
Патрушев подчеркнул, что «латиноамериканские лидеры не скрывают, что осознание деструктивной роли США стало повсеместным, а основание базы Гуантанамо считается прямой кражей кубинского суверенитета».
Ранее Патрушев заявил, что Североатлантический альянс превратил Украину в один большой военный лагерь, при этом главная цель НАТО – «нанести России поражение на поле боя и затем расчленить» – не скрывается.
Также Патрушев заявил, что Россия не будет спасать США от распада, помогать сохранять целостность Штатам нецелесообразно.
В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
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Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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В США испугались конфисковать российские активы
NYT: Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент
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Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, подорвать веру в законы и доллар, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.
Коэн, ссылаясь на заявления американских чиновников, пояснила, что западные страны не готовы конфисковать российские активы, несмотря на настойчивые просьбы некоторых восточноевропейских стран передать их Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.
Глава Минфина США Дженнет Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, иностранные государства перестанут хранить в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют, пишет журналистка. Также в США опасаются, что такой шаг поставит под угрозу американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях в случае возникновения международного спора. Также конфискация российских активов подорвет веру в систему международных законов и соглашений, считает автор статьи.
При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.
Ранее в марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
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Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием
Патрушев: Любого, кто будет угрожать существованию страны, Россия уничтожит уникальным оружием
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У России есть уникальное оружие, которым она готова уничтожить любого противника в случае угрозы государству, в том числе и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он назвал «очень опасной глупостью» уверенность США в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта.
Так Патрушев прокомментировал информацию сервиса FlightRadar24 о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.
«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», – сказал Патрушев «Российской газете».
Секретарь СБ отметил, что на Западе ведутся рассуждения о реванше, который якобы сможет привести к военной победе над Россией.
Он подчеркнул, что Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. При этом страна обладает уникальным и современным оружием, которое способно уничтожить любого.
Патрушев также указал, что Россия после распада СССР провела «работу над ошибками». Теперь страна может обеспечить стабильность внутри, а также обезопасить себя от угроз извне.
Секретарь СБ напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».
Документ от 18 августа 1948 года по содержанию и по духу носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
У Запада после распада СССР, по словам Патрушева, появилась эйфория, которая длилась недолго.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий
Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».
Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.
Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
Патрушев заявил о грозящем ЕС коллапсе
Граждане европейских стран могут перестать терпеть не оправдавшую себя «наднациональную надстройку» из-за грозящего прямого конфликта с Москвой, поэтому со временем это обернется коллапсом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Патрушев напомнил, что во время холодной войны Вашингтон, если была хоть какая-то угроза со стороны СССР, был готов «превратить Европу в радиоактивную пустыню».
Секретарь Совбеза указал на заинтересованность США в устранении ЕС как главного экономического конкурента.
«Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов ЕС по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина», – предупредил он.
Ранее Патрушев заявил о цели НАТО превратить Украину в один большой военный лагерь, чтобы нанести России поражение на поле боя.
Патрушев: Россия не будет спасать США от распада
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Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».
Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.
Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.
Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.
Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.
Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.
Байден усомнился в значении сотрудничества России с Китаем
Президент США Байден: Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», США и НАТО сильнее
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Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, выразил мнение американский президент Джо Байден.
Отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Байден заявил, что США значительно расширили союзы, при этом ничего подобного ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире он не видел. Байден выразил мнение, что в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, передает ТАСС.
По его словам, важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена». Глава Белого дома отметил, что это США расширяют альянсы, а их противники – нет. Байден привел в пример Группу семи, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также Японию и Южную Корею.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Китай заверил США в желании мирно сосуществовать и сотрудничать
МИД Китая: Пекин выступает за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество с США
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, позиция страны не изменилась, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, у Китая сохраняется стремление к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Также глава ведомства отметил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Турция назвала ИГ «всего лишь предлогом» для военного присутствия США в Сирии
Представитель президента Турции Калын объяснил присутствие войск США в Сирии желанием «нарушить баланс»
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США оставили войска на территории Сирии, чтобы нарушить баланс военного присутствия России и Ирана, а не для борьбы с террористической организацией «Исламское государство*», заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын указал, что войска США находятся сейчас на севере Сирии не для борьбы с ИГ*, «это всего лишь предлог», передает РИА «Новости». Американские войска «пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в САР». Он заявил, что конфликт на севере Сирии «заморожен» – Иран не планирует выводить силы, США тоже намерены продолжить поддержку курдов.
Напомним, президент США Джо Байден пообещал ответить на серию ракетных атак на военные базы Пентагона в Сирии и гибель американского военнослужащего. США обвиняют в атаках проиранские силы в Сирии.
Пентагон, комментируя ситуацию в САР, утверждал, что американская «миссия в Сирии сфокусирована исключительно на угрозе, исходящей от «Исламского государства*».
США не увидели причин менять размещение своих ядерных сил
Пентагон после объявления России о размещении в Белоруссии ЯО не увидел причин менять размещение ядерных сил США
Комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Пентагон заявил, что не видит причин менять размещение американских ядерных сил.
Пентагон подтвердил, что «видел сообщения об этом объявлении России». Военные США намерены «следить за данной ситуацией». Вашингтон «привержен коллективной обороне» в рамках НАТО, передает ТАСС.
Американские военные заявили, что «не видят никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил». По мнению Пентагона, нет указаний на то, что «Россия готова применить ядерное оружие».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе.
Экс-депутат ЕП напомнил о ядерном оружии США в Европе
Бывший депутат Европарламента Филиппо указал на размещение ядерного оружия США в Европе
Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике заявление Киева о том, что Москва якобы взяла Белоруссию в «ядерные заложники».
Филиппо заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах размещены 100 американских ядерных боеголовок. Он поинтересовался, следует ли считать эти страны «ядерными заложниками» США.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин сообщил, что Россия не будет передавать свое тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии, как США – в Европе.
В Китае банкротство Silicon Valley Bank связали с серьезным системным риском
Банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который окажет существенное влияние на финансовую систему США и на весь мир, выразил мнение заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь.
По словам эксперта, сам по себе банк не является системно значимым, однако природа его краха является таковой – неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, неэффективное управление в вопросе управления рисками, передает РИА «Новости».
Минь указал, что эти события происходят на фоне того, что пережит самый продолжительный за 15 лет период смягчения денежно-кредитной политики и фискального стимулирования.
«Мы переживаем самый стремительный рост процентных ставок в истории - на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев. Думаю, что никто из тех, кто работают в финансовом секторе, ничего подобного раньше не видели. И у этого есть последствия», – отметил эксперт.
В заключение специалист добавил, что приведший в краху банка системный риск окажет серьезное влияние на финансовую систему США и на весь мир.
Напомним, рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Washington Post призвала США быть готовыми ответить на альянс России и Китая
Washington Post призвала страны Запада быть готовыми к ответным действиям в связи с укреплением альянса России и Китая
Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок, пишут американские СМИ.
По мнению Washington Post, изменения могут оказаться столь же глубокими, как и вызванные самими США «полвека назад». Вашингтону и его союзникам, как пишет издание, следует «быть готовыми к ответным действиям», передает РИА «Новости».
Washington Post полагает, что Китай и Россию объединяет «опасение окружения» – Россию тревожит расширение НАТО, а Китай –возможность создания «Индо-Тихоокеанского НАТО». WP считает, что Китай действует так же, как сами США против СССР в 1970-е годы, когда Вашингтон «разыграл китайскую карту» и противопоставил КНР и СССР. Сейчас Пекин «готов разыграть то, что можно назвать «картой России», заявила Washington Post.
Как пишет издание, «лишенной западных рынков» России нужен Китай, чтобы нарастить продажу нефти, газа и зерна, а также чтобы получить некоторые западные товары. Washington Post призвала Европу «четко и недвусмысленно дать понять» Китаю, что тот «должен использовать свои рычаги влияния на Путина для прекращения конфликта» на Украине, а не для «укрепления российской экономики».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
В США указали на главную угрозу безопасности
Телеведущий Fox News Левин: Китай, а не Россия, является главной угрозой для США
Самая большая угроза для Соединенных Штатов исходит не от России, а от Китая, заявил ведущий американского телеканала Fox News Марк Левин.
«Это не Россия. Не Иран. Это Китай», – приводит его слова Ura.ru.
Левин считает, что Китай не просто так строит союз с Россией. По его мнению, КНР превратилась в глобальную силу, оказывающая влияние на мировых лидеров.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее об острой реакции США на встречу лидеров России и Китая.