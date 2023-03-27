Патрушев не исключил разделения США на Север и Юг

Патрушев: Южные соседи США вернут себе похищенные американцами территории

Рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории, Соединенные Штаты могут разделиться на Север и Юг, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Патрушев в интервью «Российской газете» напомнил, что США обрели статус великой державы экономическими достижениями, которые основаны на циничном «захвате» территорий, ресурсов, эксплуатации народов, наживаясь на войнах в других государствах.

По его словам, США так и остались лоскутным одеялом, которое легко разойдется по швам. Он предположил, что Штаты могут разделиться на Север и Юг. При этом, по словам главы Совфеда, не исключено, что Юг сдвинется в сторону Мексики, земли которой были захвачены американцами в 1848 году.

Патрушев подчеркнул, что «латиноамериканские лидеры не скрывают, что осознание деструктивной роли США стало повсеместным, а основание базы Гуантанамо считается прямой кражей кубинского суверенитета».

Ранее Патрушев заявил, что Североатлантический альянс превратил Украину в один большой военный лагерь, при этом главная цель НАТО – «нанести России поражение на поле боя и затем расчленить» – не скрывается.

Также Патрушев заявил, что Россия не будет спасать США от распада, помогать сохранять целостность Штатам нецелесообразно.