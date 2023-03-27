Разработчики мини-приложений в VK получили поддержку облачными ресурсами

Создателям приложений на платформе VK Mini Apps открыли доступ к поддержке VK Cloud, каждый участник программы станет поучать бонус в 2,5 тыс. рублей на счет в личном кабинете, эти средства он сможет потратить на облачные сервисы, сообщили в пресс-службе VK.

Этими средствами можно оплачивать вычислительные ресурсы и сервисы VK Cloud, которые помогут разработчикам эффективно развивать и быстро масштабировать мини-приложения, сообщается на сайте VK.

Бонусы можно потратить на кластеры Kubernetes, облачные базы данных или место в S3-хранилище. Всего в VK Cloud доступно около 30 инфраструктурных и платформенных сервисов, а также современные инструменты для разработки отказоустойчивых приложений.

«В прошлом году количество сервисов на платформе VK Mini Apps выросло на 90% – их десятки тысяч. Мы рады, что на платформе свои мини-приложения развивают и крупные компании, и независимые разработчики. Для нас важно, чтобы создатели мини-приложений могли запускать проекты, не отвлекаясь на рутинные вопросы», – сказал вице-президент по технологиям и разработке VK, СТО «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Он добавил, что выплаты за показ рекламы в приложениях утроены, туда добавлены новые форматы монетизации. Разработчики смогут размещать свои мини-приложения в VK Cloud и без дополнительных затрат использовать готовые облачные сервисы для быстрого развития и гибкого масштабирования проектов.

Программа действует до конца 2023 года. Для участия необходимо создать учетную запись на платформе VK Cloud и заполнить специальную форму, указав ID проекта. Более подробная информация доступна по ссылке.

VK Mini Apps – открытая платформа, позволяющая создавать и использовать мини-приложения на площадках VK, включая социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». На платформе доступны более 75 тыс. сервисов и популярность ее растет: в 4 квартале 2022 года аудитория мини-приложений увеличилась на 9% год к году и достигла 44,6 млн активных пользователей в месяц.

VK Cloud – облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.