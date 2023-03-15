В США «нарисовали» крушение американского дрона в Черном море

Кадыров призвал российских военных на фронте не жаловаться в соцсетях

Кадыров призвал российских военных на передовой не жаловаться: Воин не кричит – воин решает

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.

Кадыров написал в своем Telegram-канале, обращаясь к военнослужащим, напомнил, что во время боевых действий всегда бывают «проблемы, вопросы, нехватки, неудачи», причем «по закону подлости» это происходит в самый неподходящий момент. Он отметил, что «рвется там, где тонко», и в боевой обстановке это неизбежно.

Обращаясь к «отдельным бойцам на передовой», глава Чечни подчеркнул, что «наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы». Кадыров признался, что когда видит видео с жалобами со стороны нерадивого солдата, ему хочется спросить: «А ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?»

«Воин не кричит – воин решает», – подчеркнул Кадыров, призвав искать решение задачи, а не собираться в кучку, чтобы делать публичные обращения.

«Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе?» – спросил Кадыров, отметив, что «у хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются». Глава Чечни посоветовал «терпеть хотя бы сутки» и найти себе другую задачу.

«Дали карту боевого задания? Действуй, боец! От тебя зависит выполнение. Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом», – заявил Кадыров, подчеркнув, что никто не будет бегать за военными с цинком патронов и сухпайком.

Он напомнил, что «это война, а не курорт». Звезду Героя получить нелегко, и ее дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами, заявил Кадыров.

Итоги спецоперации нужны не только одному президенту России, отметил Кадыров, указав, что глава государства и так делает «все возможное и невозможное».

По его словам, в целом в стране и в рядах боевых подразделений в частности ситуация сейчас «в разы лучше, чем была год назад». Россия двигается вперед во всех смыслах, подчеркнул Кадыров. Назвав себя сторонником быстрых форсированных действий на Украине, Кадыров заявил, что считает тактику Генштаба обдуманной, щадящей и мудрой.

Также он заявил, что гордится добровольцами, которые каждый день приезжают в Российский университет спецназа. «Вот это и есть настоящие мужчины, которые не жалуются, а заставляют жаловаться натовских наемников», – подчеркнул Кадыров, призвав не бояться мобилизации.

Также Кадыров посоветовал не слушать «всякие прозападные СМИ». «Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст», – заявил он.

«Благодаря Владимиру Владимировичу мы очистили Чеченскую Республику от террористов и бандитов, а теперь всей страной от сатанистов Украину тем более сможем!» – заключил Кадыров.

Накануне президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил передать слова благодарности чеченским военным, находящимся в зоне спецоперации.