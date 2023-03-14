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В США испугались утраты возможности неограниченно печатать доллары
New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары
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Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.
Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».
Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.
Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – заявил он.
Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.
CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
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Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.
Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.
Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.
В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.
Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».
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Французский историк назвал следующую «цель Путина»
Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»
Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.
Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО.
По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости».
Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО.
Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций.
США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он.
Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга
FlighRadar24: Стратегический ракетоносец ВВС США B-52H отработал воздушное маневрирование в 200 километрах от Петербурга
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Американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга, свидетельствуют данные интернет-сервиса по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24.
Отработав воздушное маневрирование над Балтийским морем, B-52H ВВС США резко развернулся и ушел в направлении стран Прибалтики. Пройдя над Эстонией, Латвией и Литвой, американский стратегический ракетоносец вошел в воздушное пространство Польши, сообщает «Российская газета».
По данным FlighRadar24, американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 поднялся в воздух утром 11 марта с испанской авиабазы Морон.
Напомним, 13 декабря 2022 года ВВС США объявили о первом успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты All-Up-Round AGM-183A, запущенной с борта американского стратегического ракетоносца B-52H Stratofortress.
Американский ветеран призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем.
Ветеран обратил внимание на красоту Крыма и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости».
По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус.
Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу».
Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится.
Экономист объяснил крах крупных банков Кремниевой долины
Экономист Любич: США возвращаются к кризису 2008 года
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Сейчас в США мы наблюдаем последствия экономического кризиса 2008 года. Нынешние трудности банковского сектора могут разрастись и серьезно затронуть высокотехнологичный сектор, а также отразиться на всей мировой экономике, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее в Штатах объявили о закрытии Signature Bank и банкротстве Silicon Valley Bank
«Складывающаяся в США ситуация может оказать колоссальное влияние на всю мировую экономику. Последствия в первую очередь затронут высокотехнологичный сектор – снизятся оценки стартапов и, как следствие, сократится бюджет на новые разработки. Это приведет к монополизации, поскольку «гигантам» станет легче выкупать молодые компании», – считает экономист Антон Любич.
«Также будет запущен процесс географического перемещения капитала – венчурные деньги Штатов осядут в других странах. Напомню, что только за воскресный банковский день Вашингтон перевел в Израиль на внутренние американские счета в местных банках около 5 млрд долларов», – подчеркивает эксперт.
«Можно сказать, что экономика США входит в очередной циклический кризис, как это уже было в 2008-2009 годах. Тогда для преодоления трудностей был выбран путь политики «количественного смягчения». ФРС раздавала «бесплатные» доллары банкам для поддержания уровня текущей ликвидности и стимулирования роста экономики», – отмечает собеседник.
«Подобные действия могли спровоцировать резкое снижение уровня жизни и взрывной рост цен. Именно поэтому деньги выплачивались за импорт товаров в США, а иностранцам предлагалось вырученные средства вкладывать в «быстрорастущие сектора американской экономики». Таковым стали технологические компании Кремниевой долины», – акцентирует Любич.
«В результате на рынке возникли так называемые пузыри: цена активов стала неоправданной с точки зрения уровня дохода. Глубокоубыточные компании не только оценивались в миллиарды долларов, но и уверенно дорожали день ото дня», – подчеркивает эксперт.
«Собственно, в центре событий и оказались банки, которые обслуживали компании высокотехнологичного сектора. Прежде всего, это Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. То есть сегодня «выстреливают» проблемы, накопленные Штатами с 2008 года», – отмечает собеседник.
«Ситуацию осложнили антироссийские санкции. Введенные ограничения стимулировали Москву, Пекин, а также многие арабские страны сократить использование доллара США в международных расчетах. Это привело к падению стоимости цифровых активов», – акцентирует Любич.
«В то же время Вашингтон, предположительно, наладил каналы выплат «откатов» за американскую военную помощь Украине через криптовалютную биржу FTX. Массовый вывод средств в совокупности с падением стоимости цифровых валют вызвал обвал организации, что и спровоцировало вскрытие «дыр» в банках Кремниевой долины», – рассказывает эксперт.
«Таким образом, отправной точкой кризиса можно считать объявление криптовалютной компании Silvergate об убытках свыше 800 млн долларов за позапрошлый год. Именно это известие спровоцировало текущее падение. Отмечу, что оно будет продолжаться до тех пор, пока все «дутые», «бумажные» долги не окажутся списанными в ходе объявления банкротства фирмами-неудачниками», – уточняет собеседник.
«Возвращаясь к кризису 2008 года, можно сказать, что все предпосылки к крупному падению системы финансов уже имеются. Фактически место Lehman brothers в этот раз может занять криптовалютная биржа FTX, которая уже обанкротилась», – резюмирует Любич.
В воскресенье работа нью-йоркского Signature Bank была остановлена властями штата из-за «системных рисков». Власти США заверили, что все вкладчики компании получат доступ к собственным накоплениям.
Ранее калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть Silicon Valley Bank (SVB) и назначить федеральную корпорацию страхования вкладов его управляющим (FDIC). Клиентов банка заверили в том, что они получат доступ к счетам не позднее утра понедельника. Отмечается, что FDIC уже перевел все застрахованные депозиты компании в отдельную, созданную им структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
При этом глава Минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что регулирующие органы способны удержать сложившуюся ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой.
Несмотря на заверения главных экономистов страны, СМИ пишут об угрозе начала кризиса в США при условии, если администрация Джо Байдена не представит план по спасению вкладчиков SVB. В частности, об этом сообщает интернет-издание Axios. Подчеркивается, что предпринятые правительством меры госрегулирования в отношении банка ранее применялись лишь во время кризиса 2008 года и начала пандемии коронавируса.
Накануне представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что организация пристально следит за последствиями банкротства SVB для мировой экономической стабильности. При этом в МВФ уверены, что политики Штатов сумеют предпринять «надлежащие шаги для урегулирования ситуации».
Напомним, гиганты Уолл-стрит BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.
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Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
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Журналист Херш назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США
Журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму, об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Также журналист назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США, сообщает РИА «Новости».
Он считает, что понятие американской гегемонии больше не работает.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.
В США признали Россию «критическим вызовом» в случае подводной войны
Newsweek: Новейшие российские атомные подлодки представляют для США серьезную угрозу
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Россия является «критическим вызовом» для Соединенных Штатов с точки зрения возможных боевых действий под поверхностью воды, заявил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен.
Петерсен в интервью Newsweek отметил, что Китай «обладает более крупным и, возможно, более боеспособным» военно-морским флотом с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе, однако «критическим вызовом» для США, по его мнению, является Россия, передает РИА «Новости».
Профессор рассказал, что у берегов США и европейских стран стали замечать новейшие российские подлодки, в том числе «Северодвинск» – атомная подлодка четвертого поколения, входящая в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. По его словам, это вызывает беспокойство.
Ранее журнал Newsweek писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Захарова разъяснила, как США справятся с банкротством крупных банков
Спикер МИД Захарова рассказала, как США справятся с банкротством крупных банков
Американские власти в ближайшее время напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов и обеспечат миру большие проблемы, предположила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что действующий президент США Джо Байден, по данным американских СМИ, в ближайшее время выступит с разъяснением, как Штаты решили поддерживать устойчивость банковской системы.
При этом Захарова отметила, что это может разъяснить каждый ребенок, так как США просто «напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, вызвав еще больше проблем в мире».
Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank. МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.
США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты
Минобороны США запланировало закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
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Министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.
Согласно справочным документам проекта бюджета Пентагона, в 2024 финансовом году Минобороны США рассчитывает ассигновать 11 млрд долларов на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений, передает ТАСС.
В справке отмечается, что инвестиции предполагают вложить в продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых вооружений, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.
Ранее СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.
При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».
Захарова поставила диагноз представителю Госдепа
Захарова увидела признаки раздвоения личности в заявлении представителя Госдепа Прайса
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойные стандарты в позиции США, когда Госдеп рассуждает о ситуации вокруг Боснии и Герцеговины и о ситуации вокруг Сербии.
Захарова в Telegram опубликовала заявление представителя Госдепа Неда Прайса. Прайс от имени США обещал поддерживать территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также препятствовать попыткам подорвать Дейтонское мирное соглашение. При этом он осудил заявление президента Республики Сербской Милорада Додика, который грозил отделением от БиГ.
«Невероятно», – заявила официальный представитель МИДа. По ее словам, если в словах Прайса заменить «БиГ» на «Сербию», «Республику Сербскую» – на «Косово», а «Дейтонские соглашения» на резолюцию «СБ ООН 1244», то «получите диагноз – раздвоение личности». Захарова подчеркнула, что США в 2008 году вопреки позиции СБ ООН «признали независимость Косово», что является нарушением территориальной целостности Сербии.
Напомним, по дейтонскому миру Республика Сербская получила права на самостоятельную внешнюю политику, на независимые вооруженные силы и на собственное гражданство. Додик рассматривается как возможный лидер сербской ирреденты – объединения в одно государство с Сербией.
Захарова ответила на призыв министра экономики Сербии к санкциям против России
Захарова назвала странным решение министра экономики Сербии Басты выступить против России, а не США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Басты, который считает, что из-за внешнего давления его стране нужно ввести санкции против России.
Как сообщила Захарова в Telegram, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. По его словам, «это становится невыносимым». Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на президента Сербии Александра Вучича.
Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России. При этом Баста заверил, что поддерживает Вучича и полностью ему доверяет, а также призвал остальных министров высказаться по данному вопросу.
Захарова сочла позицию министра «странной». Она отметила, что давление на Сербию оказывают США, а выступить Баста призывает против России. Официальный представитель МИД России предложила ему «решительно высказаться против давления» на Сербию.
«Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что «дело не только в исторической правде, но в очевидном факте»: если Сербия введет санкции против России, давление на Белград лишь усилится.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил Сербии недовольство из-за отказа вводить санкции против России. Посол России Боцан-Харченко называл сопротивление Сербии санкциям Запада героическим поведением. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении России было бы «некорректным» шагом. Вучич жаловался, что из-за конфликта на Украине и отказа поддержать санкции против России Сербия осталась без союзников на Западе.
Корабль Crew Dragon с Кикиной приводнился у побережья штата Флорида
НАСА: Космический корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту приводнился у побережья США
Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5, включая россиянку Анну Кикину, приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида, свидетельствуют видеокадры трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon осуществил посадку на воду в 21.02 по времени Восточного побережья США (05.02 мск 12 марта). На борту корабля на Землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев, передает ТАСС.
Накануне космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС.
В МИД назвали доллар бумажкой на доверии
МИД: Доллар является не более чем бумажкой на доверии
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Недальновидные действия США и их партнеров ускорили процесс демонополизации доллара как основного средства международных расчетов и инвестиций, доллар является не более чем «бумажкой на доверии», заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
Дипломат в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» РИСИ заявил, что кризис западной модели глобализации обусловлен в том числе тем, что политические соображения у США и их ближайших союзников в очередной раз взяли верх над экономическими. По его словам, чтобы сохранить за собой конкурентные преимущества, они начали безостановочно применять санкции, манипулирование валютным и фондовым рынками и вмешиваться во внутренние дела других государств, передает ТАСС.
Дробинин считает, что из-за таких недальновидных действий оказалось подорвано доверие к доллару США, что способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчетов, сбережений, инвестиций.
«Давайте скажем прямо: доллар – это не более чем «бумажка на доверии», а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 трлн долларов», – сделал вывод дипломат.
Он обратил внимание на экономические проблемы, усугубленные антироссийскими санкциями: инфляция в ЕС в 2022 году превысила 11%, а доля доллара в мировых золотовалютных резервах за последние 20 лет снизилась с 71% до 59%.
По словам дипломата, характерно, что сложившаяся по вине США и их союзников ситуация создала серьезные стимулы для «усиления сотрудничества между странами, подвергающимися внешнему давлению».
Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank.
МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские власти в ближайшее время напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов и обеспечат миру большие проблемы.
В США придумали механизм санкций против Китая за помощь России
Демократ Шифф предложил Конгрессу механизм санкций против Китая за «военную поддержку» России
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На рассмотрение Конгрессу США поступил законопроект, предполагающий механизм введения санкций против китайских граждан или организаций, заподозренных в поддержке России в военной сфере.
Автором инициативы стал член Палаты представителей США демократ Адам Шифф. Он предложил наделить президента США полномочиями вводить санкции против «лиц из КНР», если американская сторона сочтет, что данный гражданин или организация «экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку» России, которая содействовала бы проведению СВО, сообщает RT.
Возможными поводами для санкций могут стать помощь России в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, а также помощь в наращивании баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, услуг в сфере обороны или оборонной информации.
Санкции предусматривают блокировку собственности, введение запрета на въезд, аннулирование виз, запрет на сделки с имуществом и получение займов в финансовых учреждениях США и за их пределами.
Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.