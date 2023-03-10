Количество жертв землетрясений в Турции составило почти 48 тыс. человек

Министр экологии и градостроительства Турции Курум: Число жертв землетрясений в стране приблизилось к 48 тыс. человек

В результате разрушительных землетрясений в Турции погибли почти 48 тыс. человек, сообщил министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум в городе Газиантеп на юго-востоке страны.

Курум отметил, что из-за землетрясений в Кахраманмараше погибли, по последним данным, 47 932 человека, передает ТАСС со ссылкой на ТРТ.

По его словам, 96,6% разрушенных в результате землетрясений зданий были возведены до 1999 года. Он добавил, что Турция завершила подсчет ущерба в пяти провинциях из 11, в других он проведен на 90%. Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тыс. домов, из которых 821 302 получили серьезные повреждения и должны быть снесены, уточнил Курум.

В свою очередь глава МВД Турции Сулейман Сойлу по итогам заседания в координационном центре по стихийным бедствиям в городе Малатье на юго-востоке страны сообщил, что среди погибших 6265 иностранцев. Данные о национальной принадлежности он не привел. По его словам, в настоящее время начато строительство 209 контейнерных городков в зоне бедствия, и завершены инфраструктурные работы 42 из них, пишет Anadolu.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что количество жертв землетрясений с начала февраля на юго-востоке Турции превысило 47 тыс. человек.