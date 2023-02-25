Лукашенко рассказал, что долго общался с Путиным 24 февраля

Лукашенко указал на правоту Путина о природе конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с утверждениями российского коллеги Владимира Путина о том, что первопричины украинского конфликта не лежат в России.

Первопричины украинского конфликта не лежат в России, на Украине и до 2014 года наблюдались издевательства над русскоязычными жителями и над русским языком, и это «нагнеталось» западными странами, заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает БелТА.

Он отметил, что другие страны, такие как Америка и Китай, не позволяют издеваться над своими соотечественниками, потому нельзя издеваться и над теми, кто говорит на русском и живет по русским обычаям и принимает русскую культуру.

«Тем более оскорбления со стороны Украины доходили до самого президента России и всего российского руководства. Там целый клубок», – сказал президент Белоруссии. Он также заявлял, что в случае атаки на Белоруссию со стороны киевского режима Минску окажет поддержку все мировое сообщество, а также ВС России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан». «Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.

«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – добавил он.

В то же время киевский политолог Алексей Нечаев отмечал, что «Россия ведет оборонительную войну (а не превентивную), нанося ответные удары (а не упреждающие), принуждая агрессора (а не жертву) к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году».

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