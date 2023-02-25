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Лукашенко рассказал, что долго общался с Путиным 24 февраля
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что долго общался с Путиным 24 февраля
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долго общался с российским лидером Владимиром Путиным 24 февраля.
В Telegram-канале «Пул Первого» сообщается, что Лукашенко долго обсуждал с Путиным разные темы.
«Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», – сказал он.
Лукашенко 28 февраля отправится с визитом в КНР, его пребывание продлится до 2 марта.
ФОМ: Деятельность Путина одобряют 81%
Подавляющее большинство россиян – 81% – одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
При этом, по данным ФОМ, Путину доверяют 78% респондентов.
Опрос «ФОМнибус» провели 17–19 февраля среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пункта 53 российских регионов.
По сравнению с ноябрьским опросом уровень одобрения деятельности главы государства и доверия к нему выросли – с 77% и 76% соответсвенно.
Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад
Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.
Развернувших украинский флаг на ПА ОБСЕ активистов попросили «убрать тряпку»
На ПА ОБСЕ потребовали «убрать тряпку» во время акции с украинским флагом
Активисты развернули флаг Украины за спиной у белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ, однако их попросили «убрать тряпку».
Во время выступления представителя делегации из Белоруссии ему за спину зашли два человека и развернули украинский флаг. Выступающий никак не отреагировал на провокацию, но другие потребовали от активистов «убрать тряпку», видео инцидента опубликовал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Напомним, депутат Верховной рады Евгения Кравчук («Слуга народа») заявляла, что пока в ПА ОБСЕ представлена Россия, украинская делегация намерена бойкотировать работу ассамблеи.
Россияне назвали послание Путина важным и интересным
ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным
Россияне считают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию честным и искренним, позицию российского лидера – четкой и понятной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.
Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости».
Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».
На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.
Иностранные СМИ отметили умелые стратегии Путина в ответ на вторжение Запада
Обозреватель Al Mayadeen: Путин умело использовал стратегические решения для ответа на вторжение Запада
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Президент России Владимир Путин смог использовать экономические и стратегические решения для ответа на вторжение Запада, заявил обозреватель Al Mayadeen Ильяс Фархат.
Он отметил, что страны Запада сделали ставку на крах экономики России и информационную войну, передает РИА «Новости».
Однако российский президент умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и рубля. Также обозреватель отметил возросший в России уровень патриотизма и уровень поддержки политики Путина.
Фархат добавил, что Россия за свою историю дважды отражала западные вторжения: со стороны Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Оба раза Россия смогла победить благодаря стратегическому превосходству.
Журналист считает, что западные СМИ скрывают «болезненный факт» о конфликте, так как Украина больше всего пострадала именно из-за поставок вооружения со стороны Запада.
Фархат допустил, что урегулирование конфликта может произойти в случае истощения Украины и западных стран во главе с США. Он добавил, что нужно продолжить боевые действия.
Ранее другой обозреватель арабского канала Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани отметил, что Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в США.
В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина
Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие
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Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр.
Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости».
Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине.
Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи.
Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках»
Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках»
Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»
«Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.
Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.
Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
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Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».
Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.
Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.
Лукашенко посоветовал послушать Си Цзиньпина по вопросу Украины
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В случае, если мнение китайской стороны по украинскому не услышат, это приведет к серьезным последствиям, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко, отвечая на вопрос китайских СМИ о роли Китая в решении международных проблем, указал, что ни одна проблема сейчас не решается без участия КНР, передает РИА «Новости».
Китай, по его мнению, стал «глобальной страной со своей глобальной политикой», и вскоре прозвучит заявление председателя КНР Си Цзиньпиня по украинскому вопросу.
Белорусский лидер отметил, что это необычный для политики Китая шаг, поскольку китайцы «всегда аккуратные, осторожные», и также они «туда, куда не надо, они не лезут».
Решение китайской стороны озвучить позицию по этой теме из уст Си Цзиньпина будет иметь серьезные последствия, и если она не будет услышана, то это будет иметь серьезные последствия.
«Забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», – заключил Лукашенко.
Напомним, в КНР разработали план мирного урегулирования украинской ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «официального документа никакого не видел».
Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества
Владимир Путин обратился к россиянам в канун Дня защитника Отечества
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Весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».
Президент подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.
Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям.
«В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же», – добавил Путин.
Президент отметил, что битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас. «Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничном мероприятии, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», – сказал глава государства.
Он добавил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках».
Концерт посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Общее число участников составляет до 200 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в «Лужниках».
Ряд делегатов устроили демарш во время выступления Белоруссии на заседании ПА ОБСЕ
Ряд делегатов устроили демарш во время выступления представителя Белоруссии на заседании ПА ОБСЕ
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Некоторые делегаты покинули зал заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ как только начал выступать председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по международным делам Андрей Савиных, возглавляющий делегацию республики в ПА ОБСЕ.
В ходе заседания некоторые участники начали выходить из зала, поднимая желто-голубые карточки, передает ТАСС.
Сам Савиных указал на искаженную логику коллективного Запада, которая перекликается с изложенными в антиутопии «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла постулатами.
Так, он отметил, что именно Оруэлл в своем романе предсказал будущее коллективного Запада, который заявляет, что установление мира требует увеличения поставок наступательных летальных вооружений на Украину. «Мир – это война, искаженная и опасная логика, а точнее – ее отсутствие», – подчеркнул глава белорусской делегации.
Кроме того, Савиных выразил надежду на становление «Украины без неонацистов» после завершения спецоперации.
«Эти страны (помогающие Киеву поставками вооружений – прим. ВЗГЛЯД) должны будут понести ответственность за свои действия, в том числе финансовую, для восстановления тех разрушений, которые были нанесены западным оружием», – заключил он.
Ранее сообщалось, что активистов, развернувших флаг Украины за спиной у белорусской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ, попросили «убрать тряпку».
Путин: Будущее – за Россией
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Будущее, как и правда, на стороне России, заявил президент Владимир Путин, общаясь с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества.
Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата обратил внимание, что «сзади ребята стоят – молодые совсем». Он напомнил, что, выступая с посланием Федеральному Собранию, в заключение сказал, что правда «на нашей стороне». «Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», – приводит его слова ТАСС.
Но будущего не бывает без поддержки тех мужественных людей, которые представляют российскую армию, без поддержки духовенства, уверен Путин. «Мы очень на это рассчитываем», – добавил он.
Также Путин подробно рассказал о создаваемом в России Фонде поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации. Глава государства сказал, что это будет «мощная, хорошая структура». Кроме того, Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса.
Лукашенко назвал поездку Байдена на Украину «попугайничеством»
Поездка американского лидера Джо Байдена в Киев – это пиар и «попугайничество», поскольку недавно представители США посещали украинскую столицу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Визит Байдена на Украину в одном ряду с инцидентом с китайским шаром над американской территорией, это «мелкий, неприличный шаг», цитирует Лукашенко БелТА.
Вместе с тем он отметил решимость Байдена посетить Киев, и похвалил его: «Молодец он».
При этом белорусский лидер отметил, что с американской стороны не так давно был визит на Украину. «Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», – пояснил президент Белоруссии.
Напомним, в начале недели президент США Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после этого он посетил Польшу.
Лукашенко указал на правоту Путина о природе конфликта на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с утверждениями российского коллеги Владимира Путина о том, что первопричины украинского конфликта не лежат в России.
Первопричины украинского конфликта не лежат в России, на Украине и до 2014 года наблюдались издевательства над русскоязычными жителями и над русским языком, и это «нагнеталось» западными странами, заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает БелТА.
Он отметил, что другие страны, такие как Америка и Китай, не позволяют издеваться над своими соотечественниками, потому нельзя издеваться и над теми, кто говорит на русском и живет по русским обычаям и принимает русскую культуру.
«Тем более оскорбления со стороны Украины доходили до самого президента России и всего российского руководства. Там целый клубок», – сказал президент Белоруссии. Он также заявлял, что в случае атаки на Белоруссию со стороны киевского режима Минску окажет поддержку все мировое сообщество, а также ВС России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан». «Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.
«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – добавил он.
В то же время киевский политолог Алексей Нечаев отмечал, что «Россия ведет оборонительную войну (а не превентивную), нанося ответные удары (а не упреждающие), принуждая агрессора (а не жертву) к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году».
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