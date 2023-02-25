В драмтеатре ЛНР состоялась премьера спектакля «Ревизор»

В Луганском русском драмтеатре в годовщину начала спецоперации прошла премьера спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя с демобилизовавшимися актерами.

Зрителям показали премьерный показ, который должен был состояться еще год назад, в начале марта 2022 года. Но с началом спецоперации актеры театра были мобилизованы. С их возвращением в конце 2022 года репетиции премьерного спектакля возобновились.

Режиссер спектакля Сергей Васин определил концепция как Ревизор#Перезагрузка. Пьесу представили в современном варианте. В постановке задействовали практически всю труппу.

Часть несыгранного на сцене текста Николая Гоголя показали на экране. Режиссер сообщил, что с фронта вернулись почти все.

Артист Артем Демянчук рассказал, что после возвращения домой почувствовал не цену жизни, а насколько она бесценна. Артист добавил, что был отмечен двумя медалями.