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Антонов исключил отказ РФ от независимой политики из-за санкций США
Посол РФ в США Антонов: Американские санкции не приведут к отказу России от независимой политики
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Введенные против России американские санкции являются бездумными и не приведут к отказу Москвы от проведения независимой политики, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства, отметил, что 24 февраля мир стал свидетелем очередной порции бездумных экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Российский дипломат выразил удивление, что кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа России от проведения независимой политики или столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС.
По его словам, вашингтонская администрация никак не может понять, что новые поставки продукции военного назначения, как и все предыдущие, лишь затягивают ход конфликта, ведут к продолжению кровопролития, никак не помогая приблизить установление мира.
Как отметил Антонов, российская армия продолжает уверенно выполнять стоящие перед ней задачи, защищая Отечество, ВС России поддерживает вся страна.
Глава российской дипмиссии констатировал, что у Вашингтона ничего не получается с союзниками и с санкционным «удушением» России, которая научилась жить в условиях экономического и политического давления. Антонов указал, что российская экономика перестраивается, растут мощности по импортозамещению, сельское хозяйство показывает завидные для многих государств результаты. Он отметил, что даже бреттон-вудские институты прогнозируют России рост уже в 2023 году.
Между тем, отметил глава российской дипмиссии, в большинстве стран, которые ввели рестрикции против России, бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. По словам Антонова, опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции.
Глава российской дипмиссии назвал абсолютно лживыми утверждения Штатов об изоляции России, подчеркнув, что Москва сотрудничает с мировым сообществом даже активнее, чем раньше, при этом акцент делается не на утративших доверие бывших партнерах, а на тех государствах, которые готовы работать на взаимовыгодной и равноправной основе.
Антонов обвинил Вашингтон в целенаправленном разрушении двустороннего диалога с Россией и международных отношений в целом, назвав такую политику пике, о способах выхода их которого из которого, никто, включая саму администрацию США, по словам дипломата, задумываться не хочет.
Накануне США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям
Белый дом решил запретить покупать полупроводники российским и китайским компаниям
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США намерены запретить покупать товары, в том числе полупроводники, 90 российским и китайским компаниям, а также представителям некоторых других стран из-за якобы уклонений от санкций, соответствующее заявление распространил Белый дом.
В заявлении сказано, что министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю. Сообщается, что 90 компаний из России, Китая и третьих стран будут внесены в черный список «за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора», передает РИА «Новости».
Попавшие в этот список компании не смогут приобретать такие товары, в частности, полупроводники – как произведенные в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.
Белый дом также сообщил, что американские санкции затронут энергосектор России, но так, чтобы не навредить производству.
«Также включает нацеливание на будущие энергетические возможности России таким образом, чтобы не оказать влияния на текущее производство, чтобы минимизировать перебои на рынке», – сказано в заявлении американской администрации.
В рамках санкций США планируют повысить пошлины на более чем сотню импортируемых в США российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 млрд долларов.
Под американские санкции попадут также более 200 физлиц и юрлиц из России и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Санкции будет введены против ключевых секторов, приносящих доход.
Помимо этого, Белый дом сообщил о намерении G7 держать активы России замороженными до разрешения конфликта на Украине. В заявлении говорится, что это будет сделано для того, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».
В пятницу Британия расширила санкции против России, включив в черный список 92 физических и юридических лица.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
В Приднестровье оценили риски провокации со стороны ВСУ
Политик ПМР Щерба: Решение о провокации будет принимать Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский напрямую заинтересован в проведении провокации в Приднестровье. Но и Кишинев, очевидно, понимает свои интересы. Решающее слово, судя по всему, остается за Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба, комментируя сообщения о готовящейся провокации со стороны ВСУ.
«Если бы решение о вторжении принимал офис Зеленского, то провокация была бы неизбежной. Очевидно, что ему необходима маленькая и сокрушительная победа хотя бы над частью российских войск. И захват Приднестровья ему на руку. Но в силу того, что решения в основном принимают в Вашингтоне, ВСУ без отмашки оттуда вряд ли решатся напасть», – сказал экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба
«Вместе с тем мы видим заявления нового премьера Молдавии. Вместо того, чтобы бороться с бедностью в стране, он решил заняться «демилитаризацией Приднестровья». И я не удивлюсь, если Майя Санду ездила в Варшаву договориться с Джо Байденом обо всех тонкостях провокации. Возможно, этот сценарий временно отложен в стол», – продолжил политик.
«Надеюсь, в случае эскалации Приднестровье не останется в одиночестве. Дело даже не в том, что здесь находятся склады с боеприпасами и охраняющие их миротворцы. Здесь живет огромное количество людей с российскими паспортами и которые просто поддерживают Москву», – указывает собеседник.
«В такой ситуации возникает опасность: миротворческих сил явно недостаточно для того, чтобы противостоять ВСУ и НАТО одновременно. Перебросить дополнительный контингент тоже затруднительно, учитывая наше географическое положение. Поэтому нашим ополченцам в случае эскалации будет очень непросто. Но, надеюсь, Москва что-то придумает», – заключил Щерба.
Ранее в российском МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья. В ведомстве добавили, что ни у кого не должно быть сомнений в адекватном ответе ВС России, если последует провокация в Приднестровье, говорится в сообщении на сайте министерства.
В заявлении сказано, что российские силы обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.
Также в МИД предупредили, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться как нападение на Россию. Кроме того, Москва предостерегает НАТО, США и Киев от авантюрных шагов на фоне скопления войск и техники украинских подразделений возле украинско-приднестровской границы.
Минобороны РФ также сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.
В Минобороны России подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. Днем ранее в военном ведомстве сообщали, что для провокации ВСУ намерены привлечь националистическое формирование «Азов» (признано в России террористической организацией).
Вместе с тем в Молдавии назвали предупреждения российских военных психологической операцией. Однако, как заявил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа, в Кишиневе не станут игнорировать подобные заявления и проявят бдительность
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В США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России
Президент США Джо Байден заявил о введении пошлины в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России
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Штаты вводят 200-процентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России с 10 марта 2023 года, указано в заявлении американского президента Джо Байдена.
В заявлении отмечается, что мера введена для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, передает РИА «Новости».
Также Минторг США сообщил о введении ограничения против 66 компаний России за поддержку российского ВПК. Более того, в рамках отдельного перечня министерство ввело ограничения против десяти организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.
Ведомство расширило и сферу применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии – в эту категорию были добавлены 276 новых наименований.
Кроме того, в документе американского Госдепа указано, что Штаты вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тыс. представителей ВС России, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».
В заявлении также говорится, что Минфин США вводит санкции против четырех организаций из металлургического сектора и горной промышленности России. Так, в черный список попали Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Металлург-Туламаш», ООО «ТПЗ-Рондол» и ООО «Мценскпрокат».
Согласно распространенной информации, ограничительные меры коснутся и
76 российских предприятий, которые, как считает Вашингтон, «получают или пытаются получить оборудование американского производства для поддержки российского оборонного сектора».
В них вошли Технопарк «Сколково», Фонд «Сколково», НИИ «Сколтех», АО «ЭЛЕКТРОН-ОПТРОНИК», Зеленоградский нанотехнологический центр, ОАО «Кремний», компания VisionLabs, Фонд перспективных исследований, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, АО «Дизайн Центр «Союз», Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, АО «РНИИ «Электронстандарт».
Против руководителей российских регионов также введены ограничительные меры. США вводят санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик.
В черный список США также вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Кроме того, новые санкции США затронули вице-премьера Татьяну Голикову.
Подчеркивается, что американский Минфин вводит санкции против более десятка финансовых институтов в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по размеру активов.
Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России
Председательство Швеции в Совете ЕС: Постпреды стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России
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Постоянные представители входящих в Евросоюз стран согласовали десятый по счету пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.
Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Как утверждается, новый пакет ограничительных мер против РФ включает, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих России беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации», передает ТАСС.
Согласованные постпредами входящих в Евросоюз стран санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС письменной процедурой, после чего будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.
Ранее постпреды стран ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о новых санкциях против России. В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России планируется ввести рестрикции против ста новых фигурантов, новых банков и компаний, а также расширить торговые ограничения.
В Белом доме признали устойчивость России к западным санкциям
Кирби заявил об устойчивости России к санкциям Запада за счет экстраординарных шагов
Российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, но не исключен новый пакет ограничений, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине, несмотря на ее устойчивость к санкциям, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в пятницу онлайн-переговоров лидеров G7, говорится, что они никогда не признают ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, назвав их аннексированными.
Кроме того, Кирби отметил, что военная помощь Украине стала главной темой разговора Байдена с лидерами G7, на ней обсуждались совместные усилия помощи Украине на поле боя, передает ТАСС.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию, Россию, чтобы она села за стол переговоров, а также будут «закрывать двойные лазейки».
«Мы хотим реализовать их в рамках ЕС с помощью 10 пакета санкций и предпринять необходимые шаги», – отметил Шольц.
Также в документе стран G7 указывается, что Россия столкнется с тяжелыми последствиями в случае любого применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.
Ранее лидеры стран Евросоюза дали обещание «не отдыхать» до победы Украины в столкновении с Россией и восстановления ее территориальной целостности.
Боррель и Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине
Боррель не считает мирным план Китая по Украине
Обнародованные Китаем предложения по урегулированию на Украине не мирный план, а позиция, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель назвал позицией предложения Китая по мирному урегулированию на Украине, он отказался считать это мирным планом, передает ТАСС.
Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявил, что прекращение огня на Украине «поможет России вооружиться, консолидировать контроль над территорией, но не принесет мир».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если Украина сейчас перестанет защищаться, тогда это будет не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права.
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Канада запретила экспорт в Россию химии для производства электроники
Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава запрещает экспорт в РФ ряда используемых в производстве электроники химикатов
Канада вводит запрет на экспорт в Россию некоторых используемых в производстве электроники химикатов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Трюдо объявил, что Канада вводит запрет на экспорт в Россию определенных химикатов, используемых в производстве электроники, передает ТАСС.
Напомним, в начале февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила санкции Канады с методами Третьего рейха.
Россиянину в США предъявили обвинение в контрабанде американских технологий
Минюст США обвинил гендира компании в РФ Балакаева в контрабанде американских технологий
Суд восточного округа Нью-Йорка предъявил обвинения в контрабанде американских технологий гендиректору компании «Радиотестер» россиянину Илье Балакаеву, которые он якобы передавал ФСБ России.
Согласно данным Минюста США, Балакаев якобы вывозил оборудование, получателями которого якобы были ФСБ России и власти КНДР. Утверждается, что оборудование могло быть использовано для контрразведки, всего Балакаев якобы вывез более 40 таких устройств, передает ТАСС.
Россиянину может грозить до 75 лет тюремного заключения согласно предъявленным обвинениям.
Ранее в октябре 2015 года трое сотрудников техасской компании Arc Electronic были признаны виновными по делу о передаче военных технологий в Россию.
Оттава ввела санкции против Терешковой и Третьяка
Канада ввела санкции против первой в мире женщины-космонавта Терешковой и президента Федерации хоккея России Третьяка
Власти Канады ввели санкции против ряда депутатов Госдумы, включая первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову и президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, говорится в документе канадского внешнеполитического ведомства.
Оттава также ввела рестрикции в отношении второй в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Светланы Савицкой и актрисы, депутата Госдумы Елены Драпеко. Кроме того, в новом санкционном списке значатся депутаты Госдумы Ирина Яровая, Олег Леонов, Константин Затулин, Елена Ямпольская, Виктор Заварзин, передает ТАСС.
Напомним, в начале февраля Канада расширила санкции против РФ, включив в список рестрикций российских журналистов, артистов, СМИ. В МИД сравнили санкции Канады против РФ с методами Третьего рейха.
Американский журналист призвал потратить выделяемые Украине деньги на нужды США
Ведущий Fox News Карлсон призвал вложить выделяемые Киеву деньги на экономику США
Финансирование, направляемое США киевскому режиму, должно было быть потрачено на решение внутренних проблем, инвестировать в местные предприятия, заявил ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
По словам ведущего, обстановка внутри самих Соединенных Штатов оставляет желать лучшего, в то время, как Вашингтон занят ситуацией на Украине, передает ФАН.
Карлсон подсчитал, что Киеву власти США обещали свыше 200 млрд долларов, в то время, как на эти деньги можно было модернизировать собственную систему железных дорог, чтобы избежать химической катастрофы в Огайо, или построить стену вдоль южной границы страны.
Ранее Минобороны США заявило, что Украине выделили пакет военной помощи на 2 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники, при этом они будут заказаны у производителей, а не поставлены со складов Пентагона.
Санкции Оттавы коснулись семьи Мордашова
МИД Канады: Оттава ввела санкции против основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи
Канада ввела санкции в отношении основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.
В санкционный список по России внесен сам Мордашов, являющийся председателем совета директоров «Северстали», его супруга Марина, а также трое детей, передает ТАСС.
Ранее Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства России, сотрудников администрации президента, госструктур.
Напомним, в июле 2022 года санкции против Мордашова ввела Япония, а месяцем ранее основного акционера «Северстали» включил в санкционные списки Минфин США.
Канада распространила санкции на российских чиновников
Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава распространила санкции на членов правительства России
Канада вводит санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ, сотрудников администрации президента, военных, представителей ВПК, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Трюдо объявил о новых санкциях в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, среди которых заместитель премьер-министра РФ, министры, сотрудники администрации президента, военные и причастные к производству артиллерии и вооружения, используемого на Украине, передает ТАСС.
В МИД Канады информировали, что в санкционные списки внесены ряд российских предприятий и госструктур, в том числе ФСБ, ГРУ, партия «Единая Россия», Главное управление специальных программ президента РФ, ФСО, оператор Запорожской АЭС, Госдума, Совет Федерации, Федеральная служба финансового мониторинга, компании «Роснефтегаз», «Уралвагонзавод», Жуковский центральный аэродинамический институт, компания TRL Auto LLC.
Кроме того, санкции вводятся в отношении 50 организаций, в том числе военно-патриотического движения «Юнармия», концерна «Уралвагонзавод», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ООО «Объединенная машиностроительная группа».
Оттава также ввела рестрикции в отношении компании «Мультиклет», Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН), Научно-производственного объединения (НПО) имени С. А. Лавочкина, автомобильного завода «Урал», «Брянского автомобильного завода», Центрального научно-исследовательского института «Буревестник», АО «Восточная верфь», АО «Эникс», ПАО «Завод Тула».
В санкционный список Канады включены также Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау, Физико-технологический институт имени К. А. Валиева, Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева, Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), Институт спектроскопии РАН, Научно-технический центр «Элинс», «Завод имени Дегтярева», Ижевский электромеханический завод «Купол», ОАО «Аэроприбор-Восход», АО «Энергия», МК «Витязь», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана, «НПО РусБИТех», «НПО «Стрела», машиностроительный холдинг „Русские машины“, Казанский оптико-механический завод и другие предприятия.
Помимо этого, Оттава ввела санкции в отношении супруги заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева Светланы Медведевой и его сына Ильи, заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента РФ Максима Орешкина. Кроме того, согласно документу, под санкции попали вице-премьеры РФ Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Лариса Брычева, начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
В санкционном списке также оказались вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, заместитель Председателя Госдумы Владислав Даванков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, а также депутаты Александр Демин, Ксения Горячева, Максим Гулин, Амир Хамитов, Олег Леонов, Владимир Плякин, Григорий Шилкин, Сангаджи Тарбаев, Алла Полякова, Антон Ткачев, Николай Новичков, Рифат Шайхутдинов, Георгий Арапов, Сардана Авксентьева, Роза Чемерис, Анатолий Грешневиков, Виктор Заварзин, Олег Михайлов, Константин Затулин, Роберт Кочиев, Евгений Марченко, Елена Вторыгина, Михаил Берулава, Ольга Алимова, Алексей Волоцков, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Ранее власти Канады ввели санкции против первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, а также некоторых других депутатов Госдумы.