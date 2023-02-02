В Общественной палате отреагировали на издевательства школьников в Петербурге над мальчиком без ног

«Поведение в отношении ребенка ужасно, но еще хуже, что это происходило в образовательном центре», – сказала газете ВЗГЛЯД член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая, комментируя видео, где школьники из Петербурга травят мальчика из-за того, что у него нет ног.

«Это ужасно. Само поведение в отношении ребенка ужасно. А еще хуже, что это происходило в образовательном центре. Куда смотрели педагоги? Этот вопрос необходимо задать контролирующим органам, которые наверняка после публикации занялись вопросом», – говорит Гурцкая.

По ее словам, для того чтобы избежать подобных ситуаций, следует разговаривать с подростками, объяснять им, что существуют разные дети, и никто недостоин, чтобы над ним издевались. «Детей надо учить доброте. Кажется, что это банально, но оно так. Простым элементарным навыкам общения с людьми с инвалидностью», – заключила Гурцкая.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа школьников в Санкт-Петербурге издеваются над мальчиком без ног. На ситуацию обратили внимание блогеры и журналисты, назвав подростков «бесславными ублюдками» из-за их неподобающего поведения.

Также сообщалось, что мальчик без ног из Донбасса, однако позже эту информацию опровергла член СПЧ Марина Ахмедова, которая пообещала выяснить все обстоятельства. Кроме того, она уточнила, что мальчик, над которым издевались школьники, учится в образовательном центре для детей с особенностями здоровья в Петербурге, а сам видеоролик сняли его близкие друзья.

Позже стало известно, что в раннем возрасте мальчик пострадал на пожаре, из-за чего носит протезы. Также есть информация, что усыновила его владелица частной школы из Петербурга.