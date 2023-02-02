Стали известны подробности о мальчике без ног из Петербурга

Героя скандального видео, мальчика без ног усыновила жительница Петербурга

Мальчик без ног, которого якобы затравили одноклассники, пострадал на пожаре в раннем возрасте, из-за чего носит протезы, его усыновила владелица частной школы из Петербурга.

Главный герой видео, где школьники издеваются над мальчиком без ног, уроженец Амурской области скейтер Максим. Подростку ампутировали ноги в раннем детстве после того, как он сильно пострадал при пожаре. После того как родную маму мальчика лишили родительских прав, его усыновила основательница частной школы и садика в Петербурге, передает RT.

Знакомые семьи сообщают, что над Максимом в школе никто не издевался, просто друзья «глупо шутили». Приемную маму школьника вызвали в СК на допрос, следователи изучают и проверяют скандальное видео. Также ситуацией заинтересовалась петербургский омбудсмен.

Между тем мама мальчика рассказала каналу «360», что сын не держит обиды на одноклассников, дети переборщили и уже извинились.

«Мне было неприятно, но я обиды на них не держу. Пусть идут лесом», – передала слова сына мама. Обращаться в полицию по этому поводу семья не собирается.

Ранее член СПЧ Марина Ахмедова пристыдила блогеров за желание заработать на скандальном видео из школы о якобы травле мальчика без ног из Донбасса. Школьник из Амурской области учится в центре для детей с особенностями здоровья в Петербурге.

Напомним, в Сети возмутились издевательствам школьников в Петербурге над мальчиком без ног, авторы Telegram-каналов утверждали, что школьник из Донбасса.