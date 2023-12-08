Путина попросили выдвинуться на новый срок матери погибших в СВО, Герои России и Труда

Путина попросили выдвинуться на новый срок Герои России, матери погибших в СВО и Герои Труда

Tекст: Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин в пятницу объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, об этом он заявил, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги баллотироваться на пост главы государства.

«Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. <...> Работы очень много, еще нужна интеграция в социальную связь, во все другие, экономические форматы. И чисто [переход к] просто обычной, человеческой, мирной жизни. И под вашим руководством мы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России», – сказал Жога, передает ТАСС.

Его поддержали Герой России Юрий Мизерный и мать погибшего Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана Сапижат Мазаева.

«Нам нужны вы как руководитель. Я тоже присоединяюсь к Артему [Жоге] - [прошу], чтобы вы баллотировались. Вы наш президент. Мы ваша команда», – обратилась Мазаева к главе государства.

Аналогичное мнение выразили еще несколько человек. В беседе с Путиным также приняли участие мать погибшего Героя России Андрея Ковтуна из Еврейской автономной области Мария Костюк, врач, Герой Труда Марьяна Лысенко (Москва), шахтер, Герой Труда Эдуард Щербина (Забайкальский край), руководитель ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков (Ярославская область) и другие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин спонтанно принял решение о том, чтобы объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.