Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Президент ОАЭ заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Абу-Даби заявил, что продолжит укреплять отношения с Россией и расширять сферы сотрудничества между странами.
Мухаммед бен Заид отметил, что приоритетными направлениями сотрудничества двух стран являются инновации, энергетика, инфраструктура и современные технологии, передает ТАСС.
Он заявлял также, что отношения между ОАЭ и Россией носят исторический характер и в последние годы активно развиваются.
Путин со своей стороны отмечал, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.