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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 17:59

    Российский союз сельской молодежи подвел итоги работы за 15 лет на выставке «Россия»

    Российский союз сельской молодежи (РССМ) подвел итоги работы за 15 лет и первого года реализации запущенной совместной с Росмолодежью Всероссийской программы «Кадры для села». Событие стало частью Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

    Мероприятие объединило более 750 молодых людей из разных уголков нашей страны, среди которых активисты сельской молодежи, почетные члены РССМ, а также приглашенные гости и партнеры Союза, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Открыл событие модный показ «Село на стиле». Под живую музыку сельская молодежь представила традиционные национальные костюмы, изделия региональных дизайнеров с этническим оттенком, а также линейку проектного мерча Союза. Помимо подведения итогов работы за 15 лет и первого года реализации программы «Кадры для села», состоялась и торжественная церемония награждения лучших региональных отделений и штабов программы. В качестве одного из основных действующих лиц юбилейных мероприятий выступил гусь Василий, маскот сельской молодежи.

     «Программа направлена на всестороннее развитие сельской молодежи и формирование нового образа сельских территорий. Несмотря на то, что инициатива реализуется только первый год, нам удалось достичь высоких показателей», – подчеркнул председатель РССМ, член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский.

    «Например, в нашем Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села» приняло участие более 16 тыс. молодых людей, в карьерном и предпринимательском треках – свыше 15 тыс. человек, в спортивном направлении – 39 тыс. А всего о проектах программы узнало более 8 млн представителей молодежи. С нами уже сотрудничают такие крупные профильные организации и корпорации, как АО «Россельхобанк», Всероссийская объединенная зерновая компания, компания VOXYS. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и на следующий год уже запланировали покорение новых вершин», – добавил он.

    Значение инициативы отметила также и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева: «Президент России обозначил задачу повысить качество жизни на селе и привлечь молодежь на сельские территории как одну из приоритетнейших. Сейчас вместе с РССМ в рамках программы «Кадры для села» мы формируем новый образ сельских территорий, чтобы каждое наше село стало точкой притяжения для молодежи – современным, экологичным, с поистине безграничными возможностями для развития и самореализации».

    4 декабря 2023, 20:53
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы России истощили украинские войска и перешли к тактике их полного уничтожения, сообщил польский генерал Леон Коморницкий.

    Как пишет Interia со ссылкой на Коморницкого, украинские военные, политики и союзные государства за последние месяцы допустили некоторые ошибки, которые и повлияли на отсутствие успехов на фронте, передает РИА «Новости».

    Коморницкий добавил, что Украина крупно просчиталась и действовала слишком медленно в своих планах по наступлению. По его словам, именно это и дало российским военным время для подготовки к обороне, таким образом истощив силы ВСУ.

    Он подчеркнул, что на данный момент ВС России перешли к стратегии полной ликвидации украинских войск, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева только приведет к ее скорому поражению.

    Польский генерал уточнил, что в этом конфликте Украине не победить Россию. Он отметил, что РФ сможет достичь своих целей, и занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. По его мнению, в Киеве возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство.

    Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние. В субботу бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ.

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    5 декабря 2023, 08:28
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».

    Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказала, что автором фотографии, которую растиражировали западные СМИ, сопроводив снимок репликой Лаврова, стал фотограф от организаторов СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Она предположила, что корреспондент «просто не поверил, что российский министр на заседании», и «решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», передает «Царьград».

    Фотографию и реплику Лаврова на Западе пытались представить как якобы доказательство «изоляции» России. Также Захарова обратила внимание, что западные СМИ тиражировали общий снимок европейских министров, сделанный до прибытия главы МИД России в Скопье и до начала самого саммита.

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    4 декабря 2023, 20:10
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон неверно оценил возможность преобразования вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевую силу западного образца в короткие сроки, пишет The Washington Post (WP). Издание рассказывает. о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления ВСУ.

    По данным WP, несколько важных элементов сформировали контрнаступление украинской армии и его первоначальный результат, в том числе просчет Вашингтона в вопросе быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.

    Среди факторов, повлиявших на предварительный исход контрнаступления, издание также называет разногласия официальных лиц США и Украины во мнениях по поводу стратегии наступления.

    «Моделирование пришло к выводу, что войска Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней», – пишет WP. По информации газеты, США выступали за наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута. На Украине опасались, что решительное наступление повлечет серьезные потери, однако в США считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше, пишет издание.

    По данным источников газеты, в августе Марк Милли, тогда еще являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, выразил главкому ВСУ Валерию Залужному недовольство относительно стратегии и тактики ведения боев. Украинская сторона заявила, что для воплощения предлагаемого Западом плана ей требуется авиация и другие вооружения, которые она не получает от возглавляемой США коалиции.

    В качестве помешавших наступлению ВСУ факторов Залужный в ходе консультаций с иностранными коллегами называл «отсутствие прикрытия с воздуха, большее количество мин, чем ожидалось, а также российские войска, которые впечатляюще закрепились и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши», пишет WP.

    В числе факторов, сказавшихся на итогах контрнаступления, издание также называет то, что Украина и Запад недооценили способность России оправиться от неудач на поле боя.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

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    4 декабря 2023, 21:59
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным подобным отношением, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Путин отметил, что термин «неграждане» – странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам.

    Ранее Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии.

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    4 декабря 2023, 18:52
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара

    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара, сообщил представитель корпуса Алексей Селиванов.

    «Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск – Часов Яр севернее Бахмута... (и) перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», – приводит слова Селиванова ТАСС.

    По словам представителя ДШК Э, в операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Ранее военкор Борис Рожин сообщил, что из-за больших потерь ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в Константиновке в крематорий для тел погибших под Соледаром и Артемовском украинских военных.



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    5 декабря 2023, 11:35
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Украине следует брать пример с Франции и Германии, которым удалось помириться после войн за Эльзас, Лотарингию и Страсбург, заявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

    Явлинский в интервью РБК заявил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». Евросоюз, по его словам, доказал миру, что перспектива такого примирения возможна. При этом политик напомнил, что помириться у многих не получилось, например, у Индии с Пакистаном или у Израиля с Палестиной, «а у Европы получилось», и с этого, считает он, необходимо брать пример.

    Основатель «Яблока» заявил также, что считает Россию и Украину «правой и левой рукой».

    В ответ на дискуссии на тему членства Украины в НАТО Явлинский предложил поднять вопрос о расширении ОДКБ в Мексику или Канаду. Это, по его мнению, вызвало бы «большое возбуждение» в США.

    Коментарии (83)
    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (85)
    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

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    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

    Коментарии (21)
    5 декабря 2023, 02:18
    NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.

    По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

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    5 декабря 2023, 13:15
    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard

    AFP: Киев, просивший Leopard для провалившегося затем наступления, применяет их в обороне

    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard
    @ Ralph Zwilling/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия, хотя Киев долго выпрашивал их у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления, передает AFP со ссылкой на украинских военных.

    Как говорится в сообщении агентства, в этом году Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных союзников, чтобы дать отпор российским войскам, но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ, танк Strv 122 – шведская версия Leopard 2A5 – теперь используется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов. Как отмечает AFP, танки Leopard на данный момент расположены вдоль линии фронта и действуют, скорее, как артиллерия дальнего действия, чем как наступательные боевые танки. Агентство отмечает, что для проведения эффективных наступательных действий ВСУ потребовалось бы до 150 танков Leopard.

    Ранее издание Forbes сообщило, что российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией ВСУ.

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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    5 декабря 2023, 14:56
    Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» о конце капитализма в США

    Датский Saxo Bank дал ежегодный «шокирующий прогноз» на 2024 год

    Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» о конце капитализма в США
    @ m78/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 2024 году в США может прийти конец капитализму, а нефть достигнет 150 долларов за баррель, такой ежегодный «шокирующий прогноз» представил датский Saxo Bank.

    Эпатажные прогнозы банка основаны на маловероятных событиях, но тем не менее могут повлиять на финансовые рынки, передает РБК.

    В частности, в 2024 году мир приблизится к концу «старой нормальности». По мнению аналитиков, движение по траектории, по которой мир двигался после финансового кризиса 2008 года, было нарушено во время пандемии коронавируса, и в следующем году его ожидает «неопределенное будущее».

    Нефть, по прогнозу банка, может достичь 150 долларов за баррель. Рост энергоресурса подстегнет реструктуризацию экономики Саудовской Аравии, страна пойдет по пути превращения в «центр туризма, отдыха и развлечений».

    Также Саудовская Аравия предпримет успешную попытку выкупить у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов.

    В сфере здравоохранения наступит кризис из-за скачка популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом. По мнению авторов прогноза, из-за таблеток люди перестанут заниматься спортом и начнут есть больше вредной еды.

    Производство препаратов повысится, и на этом фоне «в мире вырастут показатели ожирения и связанные с ним проблемы со здоровьем, что приведет к снижению уровня производительности».

    Между тем в США придет конец капитализму, считают эксперты банка. На фоне президентских выборов 2024 года американское правительство вынуждено будет увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику и избежать общественных волнений.

    В США сохранится инфляционное давление, а иностранные инвесторы будут и дальше выводить капитал. На этом фоне спрос на гособлигации будет слабым, «что спровоцирует резкий скачок доходности» по ним. Для нормализации стоимости заимствований правительство освободит доходы по гособлигациям от налогов, что будет означать конец капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству.

    Говоря о выборах в США, аналитики считают, что победу впервые одержит независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший.

    Он высказывается «против разжигающих войну демократов и корпоративных элит». Эта позиция найдет отклик у сторонников как и Демократической партии, так и Дональда Трампа, кандидата от республиканцев.

    В целом банк прогнозирует новую политическую эру в США. Она начнется с резкого разворота от плутократии, так как избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам.

    В прошлом году Saxo Bank также публиковал «шокирующие предсказания» на 2023 год.

    Коментарии (7)
    5 декабря 2023, 11:59
    Песков: Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин заинтересовался выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, ему там, безусловно, понравилось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что за один приезд невозможно осмотреть всю выставку, однако все, что видел глава государства, ему показалось интересным, передает ТАСС.

    При этом Песков сообщил, что решений о том, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать на постоянной основе, не принималось. Вместе с тем он отметил, что «идея витает в воздухе».

    Накануне Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    После этого на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств Путин призвал посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

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    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

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    4 декабря 2023, 20:06
    Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц

    Диетолог Соломатина назвала самыми полезными куриные яйца категории С1 и С2

    Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Куриные яйца следует выбирать категории С1 и С2, сказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она объяснила, почему эти яйца самые полезные.

    «Нередко покупатель следует логике – чем крупнее, тем лучше и полезнее. Но на самом деле это не так. Более мелкие яйца несут молодые курочки, а более крупные – более взрослые, но это не значит, что одни или вторые лучше. Все яйца полезны, и по большей части важен не их размер, а то, чем кур кормили и как содержали», – говорит Соломатина.

    Подходя к выбору яиц, продолжает собеседница, стоит выбирать «золотую середину». То есть как только потребитель определил для себя качественного производителя, следует выбрать средний размер из его линейки товаров. Всех производителей данного продукта сравнивать по размеру нет необходимости, ведь курицы разных пород могут нести яйца разного размера.

    «Лучше выбирать средние категории. Дело в том, что слишком молодая особь, и речь идет об абсолютно всех живых существах, не может дать достаточное количество элементов своей половой клетке, равно как и слишком старая особь. Поэтому яйца следует выбирать средние – категории С1 и С2 – их мамы уже достаточно сформировались», – объясняет диетолог.

    Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что самым полезным вариантом употребления куриных яиц являются яйца пашот, а самым вредным – обжаренные с колбасой.

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