Российский союз сельской молодежи подвел итоги работы за 15 лет на выставке «Россия»

Мероприятие объединило более 750 молодых людей из разных уголков нашей страны, среди которых активисты сельской молодежи, почетные члены РССМ, а также приглашенные гости и партнеры Союза, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Открыл событие модный показ «Село на стиле». Под живую музыку сельская молодежь представила традиционные национальные костюмы, изделия региональных дизайнеров с этническим оттенком, а также линейку проектного мерча Союза. Помимо подведения итогов работы за 15 лет и первого года реализации программы «Кадры для села», состоялась и торжественная церемония награждения лучших региональных отделений и штабов программы. В качестве одного из основных действующих лиц юбилейных мероприятий выступил гусь Василий, маскот сельской молодежи.

«Программа направлена на всестороннее развитие сельской молодежи и формирование нового образа сельских территорий. Несмотря на то, что инициатива реализуется только первый год, нам удалось достичь высоких показателей», – подчеркнул председатель РССМ, член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский.

«Например, в нашем Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села» приняло участие более 16 тыс. молодых людей, в карьерном и предпринимательском треках – свыше 15 тыс. человек, в спортивном направлении – 39 тыс. А всего о проектах программы узнало более 8 млн представителей молодежи. С нами уже сотрудничают такие крупные профильные организации и корпорации, как АО «Россельхобанк», Всероссийская объединенная зерновая компания, компания VOXYS. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и на следующий год уже запланировали покорение новых вершин», – добавил он.

Значение инициативы отметила также и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева: «Президент России обозначил задачу повысить качество жизни на селе и привлечь молодежь на сельские территории как одну из приоритетнейших. Сейчас вместе с РССМ в рамках программы «Кадры для села» мы формируем новый образ сельских территорий, чтобы каждое наше село стало точкой притяжения для молодежи – современным, экологичным, с поистине безграничными возможностями для развития и самореализации».

