Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
В Президентской академии РАНХиГС стартовал форум «Патриотическое воспитание»
В Президентской академии РАНХиГС стартовал форум «Патриотическое воспитание», приуроченный к Дню воинской славы – началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
Форум, посвященный сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию, наставничеству и воспитательной работе, объединил представителей федеральных и региональных вузов, патриотических организаций, членов некоммерческих организаций, говорится в сообщении на сайте академии.
Приветствуя участников форума «Патриотическое воспитание», депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что такие форумы играют очень важную роль в патриотическом воспитании молодежи.
«Патриотизм – это понятие не приобретенное: он либо есть, либо его нет. Я верю в патриотизм через дело», – поделилась Лантратова, упомянув о своей правозащитной деятельности, создании «Союза добровольцев России», который одним из первых включился в работу по поддержке и эвакуации детей в 2014 году и продолжает помогать жителям Донбасса, Мариуполя и других городов.
В работе площадки форума «Герой нашего времени» принял участие ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко. Он рассказал о работе вуза начиная с 2014 года: учебе, выпускниках, защищающих республику уже почти 10 лет, и героизме сотрудников, которые по своей инициативе продолжают поддерживать жизнь университета и города.
Аноприенко подчеркнул, что, несмотря на сложную обстановку и объяснимое уменьшение количества студентов, учебный процесс продолжается. По словам ректора, наибольшей популярностью продолжают пользоваться специальности ИТ-направлений, на которых обучается почти половина студентов. Он отметил, что после окончания боевых действия вернется спрос на традиционные инженерные специальности, необходимые для восстановления и развития региона.
В работе форума приняли участие депутаты Государственной думы, представители Музея Победы, Музея обороны Москвы, Московского центра «Патриот. Спорт», общественных организаций ЮНАРМИЯ, «Движение Первых».