Голикова наградила победителей спецноминации «Наставничество» премии #МЫВМЕСТЕ

Спецноминация «Наставник года» присуждается за особый вклад в развитие социально значимых проектов, реализующих в своей деятельности принципы наставничества. Награду лауреату номинации вручила заместитель вице-премьер Татьяна Голикова и актер театра и кино Антон Шагин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В преддверии завтрашнего Дня добровольца хочу поприветствовать вас, поздравить с замечательной премией #МЫВМЕСТЕ и порадоваться вместе с вами, потому что это замечательное событие, связанное с вашим вкладом в жизнь. Мне кажется, нет ничего важнее, чем чувствовать себя востребованным, нужным, и это основные принципы добровольческого движения. Это основные принципы премии #МЫВМЕСТЕ – быть неравнодушным, быть человеком, который хочет помочь людям и хочет создать такое пространство, которое было бы комфортным для всех», – отметила во время награждения Голикова.

Она также отметила, что эта спецноминация премии сегодня вручается впервые, потому что 2023 год – Год педагога и наставника. «Мы хотим, чтобы это было не просто словом, мы хотим, чтобы это было движением, и мы чувствуем, что оно рождается и воплощается в вас. А это самое главное», – сказала Голикова.

Наставниками года объявлены три человека: Арина Бессонова из Свердловской области, Ольга Туснина из Пермского края, а также Руслан Захаров из Владимирской области.

Бессонова два года назад была участницей проекта «ДАй пять!» в качестве волонтера, затем вошла в состав организаторов «ДАй Пять», а в 2023-м организовывала очный Всероссийский образовательный форум. Арина стала одной из первых, кто открыл в своей школе очные школьные отряды помощи в освоении учебной программы «Дай Помогу».

Туснина – учительница начальных классов. Добровольчество – ее хобби, которое стало таким же важным делом жизни, как выбранная еще в детстве любимая профессия. Ольга создала инклюзивный добровольческий отряд «Свет», которым руководит с 2011 года. Отряд помог множеству подростков преодолеть трудности социализации.

Захаров – многодетный отец, старший сержант, кавалер Георгиевского креста IV степени, действующий боец батальона «Спарта». В августе 2023 года также стал одним из наставников федерального тактико-стратегического форума «Рубеж». Одновременно Руслан учится на втором курсе Владимирского педагогического колледжа, он будущий учитель начальных классов.