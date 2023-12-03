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    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    24 комментария
    3 декабря 2023, 10:07

    Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

    Путин: Без юридической поддержки нельзя представить деятельность бизнес-структур, соцсферы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником, подчеркнув, что без юридической поддержки невозможно представить деятельность бизнес-структур, социальной сферы.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    День юриста отмечается в России 3 декабря. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом Владимиром Путиным.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем юриста. Этот праздник был учреждён 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства Закона, укрепления российской государственности. И конечно, без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить сегодня деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций», – передает РИА «Новости» текст телеграммы президента России.

    Он выразил уверенность, что юристы и впредь будут достойно решать стоящие перед ними ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей, уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.

    Президент пожелал юристам всего самого доброго.

    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

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    30 ноября 2023, 17:38
    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

    «Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду. Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».

    Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».

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    1 декабря 2023, 21:24
    Путин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек
    Путин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек.

    «Постановляю установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 209 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих», – говорится указе, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение министерству обороны средств из бюджета, необходимых для реализации этого указа. Предыдущий указ об установлении штатной численности ВС России, подписанный 25 августа 2022 года, признан утратившим силу.  .

    В августе прошлого года Путин подписал указ об установлении численности ВС России в количестве 2 млн 039 тыс. 758 человек, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих.

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    30 ноября 2023, 12:17
    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря

    Песков: Путин подведет итоги года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря

    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Вопросы от граждан для прямой линии с главой государства начнут принимать 1 декабря, сообщил представитель Кремля. В ходе мероприятия в специально созданной студии соберутся журналисты из всех российских регионов. Также будут присутствовать представители федеральных СМИ и иностранные журналисты, которые продолжают работу в Москве, передает ТАСС.

    Формат совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента применяется не впервые. В 2020 году мероприятие уже проводили таким образом из-за вспышки коронавирусной инфекции.

    Песков рассказал, что направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» (moskva-putinu.ru) и другими способами.

    Ограничения по времени у мероприятия не будет, уточнил Песков. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие, заметил он.

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    30 ноября 2023, 14:45
    Путину доложили о последствиях отключения России от сети финансовых разведок

    Tекст: Ольга Никитина

    Приостановка членства России в группе «Эгмонт» приносит пользу только преступному миру, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Чиханчин рассказал главе государства, что теперь Россия ищет другие варианты и каналы, по которым сможет получать запрашиваемую информацию. На момент приостановления Росфинмониторинг, по его словам, работал с более чем с 50 странами и вел 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел.

    «Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», – приводит его слова ТАСС.

    Также Чиханчин сообщил Путину, что ведомство готовит к выпуску систему мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Создан личный кабинет для работы с экспортерами, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты, сказал он. На механизм мониторинга за валютной выручкой настраивается «антиотмывочная» система, добавил Чиханчин.

    По словам главы Росфинмониторинга, его ведомство совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». При этом около 90% финансовых организаций в стране, по его оценке, законопослушны.

    Ранее стало известно, что членство Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» приостановлено.

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    1 декабря 2023, 22:29
    Путин разрешил «Лукойлу» покупку акций «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd

    Путин разрешил «Лукойлу» выкупить долю UROC Ltd в «ЭЛ5-Энерго»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин разрешил «Лукойлу» совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd.

    В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что для совершения сделки не требуется получение иных разрешений, решений и согласий, предусмотренных законодательством России. «Лукойл» получил разрешение на выкуп доли UROC в «ЭЛ5-Энерго» в 7,4%, следует из распоряжения Путина.

    Производственные филиалы «ЭЛ5-Энерго» включают три газовые станции – Конаковскую , Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.

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    1 декабря 2023, 14:31
    Назарбаев: Путин сделал Россию мировой державой

    Бывший президент Казахстана Назарбаев в мемуарах высоко оценил действия Путина на посту президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах дал высокую оценку Владимиру Путину, заявив, что тот восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти и сделал Россию мировой державой.

    «Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела... Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», – написал Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах, передает ТАСС.

    По словам Назарбаева, после того, как Путин стал президентом России, начался качественно новый период в казахстанско-российских отношениях, поскольку он с самого начала нашел с ним общий язык.

    «Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания», – подчеркнул Назарбаев.

    При этом он отметил, что Путин может «заледенеть и долго не оттаивать» по отношению к тем, кто не держат слово и не выполняют взятые обязательства.

    Назарбаев напомнил, что именно Путин поставил точку в вопросе казахстанско-российской границы, хотя в первые годы независимости Казахстана некоторые российские политики «хищнически косились на казахскую землю».

    «На все эти необоснованные притязания был дан окончательный ответ после подписания мной и президентом России В.В. Путиным Договора о казахстанско-российской государственной границе», – напомнил Назарбаев.

    Мемуары бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышли на русском и казахском языках 1 декабря в День первого президента. Тираж издания составил 7,5 тыс. экземпляров.

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    30 ноября 2023, 11:45
    Путин рассказал о заслугах Киссинджера

    Путин: Политика Киссинджера привела к важнейшим договоренностям между СССР и США и разрядке международной напряженности

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Нэнси Киссинджер, супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, ушедшего из жизни в возрасте 100 лет.

    «Уважаемая госпожа Киссинджер, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    «С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», – добавил глава государства.

    Путин рассказал, что много раз лично общался «с этим глубоким, незаурядным человеком». «И я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», – пообещал российский лидер, пожелав супруге экс-госсекретаря, а также всем его родным и близким «душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты».

    Ранее в четверг стало известно, что Киссинджер ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут.

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    30 ноября 2023, 13:10
    Песков сказал, за что Путин ценил Киссинджера

    Песков: Путин всегда ценил мудрость и дипломатический талант Киссинджера

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, о кончине которого стало известно в четверг, были знакомы очень давно и встречались неоднократно, они вели глубокие разговоры о состоянии международных дел, российско-американских отношениях и видении будущего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера, передает ТАСС.

    В телеграмме, адресованной супруге покойного экс-госсекретаря США, Путин отметил, что с именем Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая позволила выйти на важнейшие советско-американские договоренности и добиться разрядки международной напряженности.

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    30 ноября 2023, 18:51
    Год семьи назвали специальной демографической операцией России

    Большинство россиян считают самой важной ценностью крепкую семью

    Год семьи назвали специальной демографической операцией России
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для россиян семья является главным маркером счастья. При этом демографический вызов – важнейший вызов из тех, что сейчас стоят перед страной, считают эксперт, собравшиеся на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: «Год семьи: новые возможности для российских семей».

    «Решение президента РФ Владимира Путина объявить 2024 год Годом семьи соответствует текущему запросу населения. Это соответствие обеспечивает высокий уровень поддержки. Две трети россиян назвали самой важной ценностью именно крепкую семью. Ей отдается приоритет. На вопрос: «Какие жизненные цели вы ставите себе?» россияне на первые места ставят здоровье и возможность создать счастливую семью, воспитать детей», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Мы периодически задаем вопросы относительно счастья, сколько процентов россиян чувствуют себя счастливыми, что для них является маркером этого счастья. На первом месте из десяти позиций – наличие семьи. Все остальное обладает значительно меньшей значимостью, чем фактор семьи. Кроме того, абсолютное большинство опрошенных уверены в необходимости укреплять традиционные семейные ценности и моральные нормы», – указал социолог.

    Эксперты также напомнили о двух вызовах, которые сейчас стоят перед Россией: это вопросы суверенитета и демографии. «Мы знаем, что демографическая ситуация в стране по самым различным причинам, в том числе историческим, можно сказать, катастрофическая. Эту тенденцию президент видел всегда. Вопросам демографии и воспитания уделяется внимание во всех ежегодных посланиях главы государства», – напомнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «В одном из посланий главы государства была озвучена инициатива, которую приняли с огромным энтузиазмом – материнский капитал, мера, которая вошла в плоть и кровь социальной политики государства. Можно вспомнить и другие важные меры: социальные выплаты на детей, матерям по уходу за ребенком, а также выплаты приемным семьям. Увеличен размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей до 110 тыс. рублей в год. Младенческая смертность в России также сейчас ниже, чем во многих странах мира – это наша огромная победа», – добавил он.

    В этом контексте Год семьи станет временем прорывный решений. Среди них – утверждение статуса многодетной семьи, уверена Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «Однако многодетность должна не только поддерживаться на бумаге, многодетные семьи должны быть героями, которые нас встречают в рекламе, в фильмах», – сказала парламентарий.

    «В следующем году будут расширяться возможности по поддержке семьи. Мы запланировали несколько мер: решение жилищного вопроса в регионах, где стоит «демографическая зима». Еще один важный вопрос – образование. Многие вузы уже предоставляют возможность для детей из многодетных семей поступать в приоритетном порядке при успешной сдаче экзаменов», – подчеркнула она.

    Отдельным вопросом участники дискуссии коснулись поддержки семей участников СВО. В этой связи Мария Костюк, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества», напомнила: в основе создания фонда лежат три основные ценности: справедливость, забота и уважение.

    «Только семьи, живущие по этим нормам, могут воспитать настоящих героев, которые сегодня встали и пошли на защиту своей Родины. Одна из задач фонда – обеспечить комплексную поддержку тем, кто вернулся, их семьям. Семьи не вернувшихся героев тоже не остаются без поддержки, включая и психологическую помощь», – пояснила она.

    В целом же, тема объединения семей, их сплочения может стать главным лейтмотивом будущего года, полагает член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. «Есть необходимость усиленно работать над проблемой демографии: по словам президента, это задача на поколения. Семья занимает ключевое место в системе традиционных духовно-нравственных ценностей. Можно даже сказать, что у нас сейчас кроме СВО идет специальная демографическая операция», – пояснил спикер.

    Защита семьи и традиционный ценностей необходима еще и потому, что «агрессивное меньшинство стремится навязать свои нормы, принципы, заявляя о том, что именно они несут универсальные для мира ценности», сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Я говорю о ценностях, которые связаны с индивидуализмом, эгоизмом. Их цель – разрушение традиционной семьи, атомизация человека, лишение его корней, нравственных и социальных ориентиров, трансформация присущей человеку личности. Россия последовательно и системно противостоит попыткам навязать чуждые нашему обществу идеалы, разрушить семью и семейные ценности», – резюмировал политолог.

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    1 декабря 2023, 11:12
    Путин: Продолжительность жизни в России вырастет до рекордных 74 лет

    Tекст: Ольга Никитина

    Слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов в сфере здравоохранения, первый из которых – рост ожидаемой продолжительности жизни в России по итогам 2023 года до рекордных 74 лет, сообщил президент Владимир Путин.

    «Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта «Здравоохранение» есть результаты. Например, построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого золотого окна, когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий. А благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов, в том числе отдаленных, необходимое лечение проводят на местах», – сказал глава государства в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

    Всего за последние годы, по словам президента, создано почти 2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов. Приобретено самое современное медицинское оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тыс. автомобилей, добавил глава государства.

    «Сегодня перед медициной, как и перед всей нашей страной, встают новые задачи и планы, меняются условия работы, требуя все большей концентрации сил, опыта, знаний, оперативного принятия сложнейших управленческих решений. Но неизменным остается одно – великая миссия врача. Особые слова благодарности – врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, которые, рискуя собой, спасают, выхаживают наших бойцов в зоне специальной военной операции, в прифронтовых госпиталях и больницах. Таких отважных, преданных своему делу людей без малого 4 тыс. человек», – подчеркнул российский лидер.

    В приветственном слове к участникам второго конгресса «Национальное здравоохранение» Путин отметил, что они собрались в Москве, на ВДНХ, где сейчас проходит выставка-форум «Россия». «На ее площадках представлены достижения всех наших регионов. Можно узнать, что нового, полезного создано в российской промышленности и науке, в образовании, культуре и спорте и, конечно же, в такой важнейшей, ключевой для качества жизни людей сфере, как здравоохранение», – сказал Путин.

    «Развитию этой системы, ее настоящему и будущему посвящен и ваш конгресс. Он собрал управленцев, которые представляют все грани отечественного здравоохранения: главных врачей медицинских учреждений и ректоров медицинских вузов, руководителей исследовательских институтов и лабораторий, федеральных и региональных ведомств. Всего более тысячи человек из всех 89 субъектов Федерации», – указал российский лидер.

    Путин выразил уверенность, что диалог профессионалов такого высокого уровня станет содержательным, интересным и результативным, будет способствовать плодотворному поиску ответов на многие вызовы, которые стоят сегодня и перед нашим, и перед мировым здравоохранением.

    «В их числе укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных болезней и, конечно, обеспечение инфекционной безопасности. Рассчитываю, что особое внимание вы уделите решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования. Значимость этих и многих других вопросов, которые вы будете обсуждать, крайне высока, ведь речь о здоровье и жизни людей», – сказал глава государства.

    Путин выразил благодарность всем медицинским работникам России за самоотверженный труд, за верность своему призванию, своей благородной и такой нужной людям профессии. «Желаю участникам конгресса «Национальное здравоохранение» успешной работы», – добавил глава государства.

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    1 декабря 2023, 09:00
    Путин и Си Цзиньпин в октябре провели 15 часов за столом переговоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре в общей сложности провели за столом переговоров 15 часов, в том числе «с глазу на глаз», заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times.

    Посол отметил, что самыми значимыми событиями в двусторонней повестке дня в последний год стали взаимные визиты лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Моргунов рассказал, что сначала председатель Си Цзиньпин – через десять дней после своего переизбрания на этот пост – посетил Россию с государственным визитом, а в октябре президент Владимир Путин в качестве почетного гостя принял участие в работе 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояса и пути».

    По словам дипломата, два лидера в общей сложности провели за столом переговоров, в том числе «с глазу на глаз», беспрецедентные полтора десятка часов. Он отметил, что по итогам этих носивших доверительный характер контактов подтвержден стратегический курс российско-китайских отношений, намечены магистральные пути дальнейшего развития всего комплекса двусторонних связей.

    Ранее президент Владимир Путин по итогам визита в Китай рассказал, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

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    1 декабря 2023, 16:19
    Путин примет верительные грамоты новых послов ФРГ, Турции и Казахстана

    Президент примет верительные грамоты у 21 нового посла в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник в Кремлевском дворце пройдет церемония получения верительных грамот у 21 вновь прибывшего посла других стран, грамоты примет президент Владимир Путин.

    Верительные грамоты вручат Танжу Бильгич (Турецкая Республика), Александр Граф Ламбсдорфф (Федеративная Республика Германия), Даурен Абаев (Республика Казахстан), сообщается на сайте Кремля.

    Церемония по традиции состоится в Александровском зале 4 декабря, всего грамоты вручит 21 посол.

    Также грамоты вручат: Жозеф Нкурунзиза (Республика Бурунди), Чам Угала Урят (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Сейду Камиссоко (Республика Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Республика Гамбия), Марк Бенг Эк Нео (Республика Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Королевство Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Республика Словения), Томас Райзен (Великое Герцогство Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Исламская Республика Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжирская Народная Демократическая Республика), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Государство Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Исламская Республика Мавритания), Найджел Филип Кейси (Соединенное Королевство Британии и Северной Ирландии), Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркменистан), Екатерини Ксагорари (Греческая Республика), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).

    Вручение верительных грамот означает начало дипломатической карьеры нового посла в России. Такие церемонии проходят на постоянной основе. Последняя церемония прошла 5 апреля. Тогда грамоты вручили 17 послов.

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    1 декабря 2023, 13:03
    В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

    Песков: Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин продолжает работать в Ново-Огареве, а в середине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что все остальные мероприятия в рабочем графике Путина на пятницу носят непубличный характер.

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    30 ноября 2023, 12:51
    Кремль анонсировал встречу Путина и Сечина

    Песков: Путин и Сечин 1 декабря пообщаются в закрытом формате

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в пятницу планирует встретиться с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что встреча будет закрытой, передает ТАСС.

    Ранее Сечин выступил с резкой критикой работы министерства финансов и Центрального банка.

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