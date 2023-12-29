Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.0 комментариев
Названы основания для лишения Киркорова звания народного артиста
Основанием для лишения Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики
Певца Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста после участия в «голой вечеринке» на основании нарушения им профессиональной этики и моральных норм, пояснил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
Он выразил уверенность, что в связи с откровенно непристойным поведением исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, есть значимые правовые основания для того, чтобы встал вопрос о возможности подготовки представления о лишении Киркорова звания, передает РИА «Новости».
Соловьев отметил, что звание «Народный артист» присваивается не только за хорошее исполнение, но и за то, что его личность и творчество откликаются в душе людей.
Существует четкая процедура лишения артиста этого звания, основанием для нее может быть нарушение профессиональной этики и моральных норм.
Лишить этого звания и государственных наград можно, в том числе по приговору суда, а инициировать этот вопрос может орган госвласти, который представил гражданина к награждению почетным званием.
Напомним, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева организовала скандальную «голую вечеринку». Киркоров, побывавший на вечеринке, после записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение.
При этом адвокат Киркорова Александр Добровинский считает, что участие в вечеринке не может быть основанием для лишения певца звания.