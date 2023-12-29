Названы основания для лишения Киркорова звания народного артиста

Основанием для лишения Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики

Tекст: Елизавета Шишкова

Он выразил уверенность, что в связи с откровенно непристойным поведением исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, есть значимые правовые основания для того, чтобы встал вопрос о возможности подготовки представления о лишении Киркорова звания, передает РИА «Новости».

Соловьев отметил, что звание «Народный артист» присваивается не только за хорошее исполнение, но и за то, что его личность и творчество откликаются в душе людей.

Существует четкая процедура лишения артиста этого звания, основанием для нее может быть нарушение профессиональной этики и моральных норм.

Лишить этого звания и государственных наград можно, в том числе по приговору суда, а инициировать этот вопрос может орган госвласти, который представил гражданина к награждению почетным званием.

Напомним, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева организовала скандальную «голую вечеринку». Киркоров, побывавший на вечеринке, после записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение.

При этом адвокат Киркорова Александр Добровинский считает, что участие в вечеринке не может быть основанием для лишения певца звания.