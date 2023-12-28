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Адвокат Киркорова оценил возможность лишения артиста звания
Адвокат Киркорова Добровинский заявил, что артиста не могут лишить звания из-за вечеринки
Участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой не может быть основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста, заявил адвокат певца Александр Добровинский.
Юрист отметил, что звание Киркорову дали за творчество, которое не имеет отношения к тому, что он «пошел не туда, куда нравится публике, пусть даже заслуженно не нравится», передает РИА «Новости».
Ранее Минкультуры попросили лишить Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке с обнаженным дресс-кодом в клубе «Мутабор».
Напомним, Киркоров, который попал на видео во время «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Сообщалось, что его официальный сайт оказался заблокирован.
Позднее стало известно, что Киркорова убрали с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все».
Между тем, гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман, заявил, что поступил сигнал от «пацанов» о том, что артиста «отшили, как чушпана», поэтому на корпоративе театра Киркоров выступать не будет.