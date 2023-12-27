Сайт Киркорова оказался заблокирован

Вассерман прокомментировал мольбу Ивлеевой о прощении

Вассерман – об извинениях Ивлеевой: Наш народ склонен прощать обычную глупость

Tекст: Татьяна Косолапова

Блогер и актриса Анастасия Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку в московском клубе, записала видео, в котором попросила прощение и второй шанс у народа России. Также она отметила, что «прилюдную казнь никто не отменял», подчеркнув, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам».



«Народ у нас отходчивый и, убедившись, что незачем объяснять злым умыслом то, что вполне объяснимо обычной глупостью, чаще всего склонен эту глупость простить. Но вряд ли она сможет не совершать в дальнейшем другие глупости такого рода», – говорит Вассерман.

По его мнению, главная глупость заключается не в том, что на этой «голой» вечеринке собралась толпа демонстрировать друг другу свои «многочисленные телесные недостатки и немногочисленные телесные достоинства», ведь «за закрытыми дверями каждый вправе вытворять любую глупость», а в том, что присутствующие решили «похвастаться публично». Это указывает на тотальное непонимание артистов ни народа, на котором они зарабатывает, ни эпохи, в которой живут. «Раз они это не понимают, то, скорее всего, будут и впредь время от времени вытворять что-нибудь такое, что ни матом сказать, ни на заборе написать», – считает депутат.

Он рассказывает, что в одном из десятилетий наполеоновской эпохи главный разработчик гражданского кодекса, известный под названием «наполеоновский», Антуан Буле де ла Мерт однажды сказал об одном из деяний Наполеона Бонапарта «это хуже чем преступление – это ошибка». «Ошибки, совершаемые по глупости, зачастую еще хуже преступлений, совершаемых по злому умыслу. А поскольку преступник хоть как-то пытается предугадать возможные последствия своих действий, и хотя далеко не всегда угадывает правильно, но пытается, то дураки даже и не пытаются подумать о том, что их действия публикуют», – заключил Вассерман.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми». Мероприятие посетили многие российские звезды. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей. При этом блогер сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.

Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже попросила прощения за свой внешний вид, отметив, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.