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    Пять главных трендов российской политики в 2023 году
    Польский эксперт: Мы находимся в шаге от краха украинского государства
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    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»
    Залужный признал отступление ВСУ из Марьинки
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
    ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки
    Эксперт рассказал, чем может быть опасна гирлянда для новогодней елки
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    13 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    16 комментариев
    26 декабря 2023, 21:17

    В Роскосмосе запланировали запустить три экспериментальных спутника разведки

    В Роскосмосе заявили о планах запустить три экспериментальных спутника разведки

    В Роскосмосе запланировали запустить три экспериментальных спутника разведки
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Роскосмос запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025–2026 годах, один из них радиолокационный и два оптических, сообщил сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

    Сейчас ведется активная работа, заявил он, а также выразил надежду, что спутники запустят в 2025–2026 году, передает ТАСС.

    Также Борисов сообщил, что летные испытания ракетно-космического комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный завершены.

    Стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку. Ранее была создана вся необходимая эксплуатационная документация и сформированы расчеты, добавил Борисов.

    Глава госкорпорации ранее сообщил, что первый пуск ракеты «Ангара 5» с Восточного запланирован на март 2024 года.


    26 декабря 2023, 13:12
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии

    Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»

    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» неприятно, но не критично для Черноморского флота. Однако для предотвращения подобных атак впредь России необходимо принять ряд мер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Максим Климов. Ранее БДК «Новочеркасск» получил повреждения при ударе Украины по Феодосии.

    «Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

    «Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

    «Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

    «Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

    Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

    Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

    Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.

    Коментарии (68)
    26 декабря 2023, 12:27
    Установлены личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

    В Крыму установили личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Установлены личности жителей Феодосии, которые сняли и опубликовали в соцсетях видео с атакой ВСУ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    Он отметил, что сейчас идут боевые действия, и периодически случаются попадания в Крыму.

    «Однако это точно не повод <…> снимать видео и выкладывать в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль», – написал он в своем Telegram-канале.

    Крючков уточнил, что все выложившие видео установлены, проводится работа спецслужб.

    Он напомнил, что за подобные видео грозит уголовное наказание.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

    Коментарии (56)
    26 декабря 2023, 05:18
    Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии

    Tекст: Вера Басилая

    Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В Telegram-канале Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена, детонация прекратилась, пожар локализован.

    По его словам, жителей нескольких домов отселят. На месте работают все профильные службы.

    Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось почти на час.

    Коментарии (54)
    26 декабря 2023, 10:34
    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»

    Минобороны: В ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск» ВСУ потеряли два украинских Су-24

    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила два украинских Су-24, которые предпринимали попытки атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения, однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень, передает ТАСС.

    Ранее ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении.

    Коментарии (57)
    26 декабря 2023, 15:14
    Польский эксперт: Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю

    Польский эксперт Яцек Бартосяк заявил, что Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю

    Польский эксперт: Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному морю, считает польский эксперт Яцек Бартосяк.

    «Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», – сказал Бартосяк польскому изданию Do Rzeczy, передает РИА Новости.

    По его словам, Украина не получает «столько боеприпасов, сколько должна», поскольку у Запада «этих боеприпасов просто-напросто нет».

    Бартосяк считает, что если Россия продолжит развивать наступление, солдаты ВСУ могут поднять мятеж и отстранить военное командование от принятия решений.

    «Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», – подчеркнул польский эксперт.

    Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина уже не сможет вернуть утраченные территории.

    Коментарии (39)
    26 декабря 2023, 01:19
    Орешкин предрек «уход в историю» Mercedes и BMW

    Орешкин заявил, что не исключает ухода в историю компаний Mercedes и BMW

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    Орешкин в интервью изданию «Эксперт» отметил, что на сегодняшний день экспортером автомобилей номер один в мире стал Китай, в связи с чем через десять лет Mercedes и BMW могут уйти в историю, передает RT.

    Он добавил, что как бренды они, вероятно, останутся, однако повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай.

    По его словам, европейские производители потеряли рынка сбыта, и не имеют преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад.

    Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию, отметил их стоимость и качество. По его словам, цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства.

    Коментарии (34)
    26 декабря 2023, 06:06
    В Киеве задумались об отступлении ВСУ из-за российских «Ланцетов»

    Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отстают от ВС России в разработке технологии «роев дронов», если не увеличить их производство, то придется отступить, сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в эфире телеканала «Украинская правда».

    Берлинская отметила близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения, что сделает бесполезной РЭБ-защиту, пишет «Газета.Ru».

    По ее словам, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.

    Она также обратила внимание, что президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине и лично взял под свой контроль технологическое производство «Ланцетов» в стране.

    Эксперт заключила, что если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обогнала США по беспилотникам.

    Коментарии (4)
    25 декабря 2023, 21:59
    Отмеченный Путиным комбат рассказал о боях за Марьинку

    Отмеченный Путиным комбат Трошин рассказал о боях за Марьинку

    Отмеченный Путиным комбат рассказал о боях за Марьинку
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир танкового батальона Александр Трошин, отмеченный президентом России Владимиром Путиным после взятия Марьинки, рассказал о том, как освобождали населенный пункт.

    Трошин доложил командиру своей 5-й бригады по радиостанции, что Марьинка перешла контроль ВС России. «У меня тряслись руки, когда я взял радиостанцию», – поделился военный.

    По словам комбата, украинские солдаты «цеплялись за каждый дом, сарай, подвал, погреб», но российские военнослужащие «выбивали» противника, «давили каждый день». «Нужно было идти, пока противник не понимал, что происходит. Прямо на его плечах заходить на его же позиции», – сказал он, пишут «Известия».

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.

    Коментарии (19)
    26 декабря 2023, 12:34
    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ

    «Калашников» передал Минобороны России первую серийную партию СВЧ

    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) успешно прошла приемку, первая серийная партия оружия передана заказчику, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

    По сообщению пресс-службы, СВЧ производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла приемку, первая серийная партия отгружена заказчику, передает ТАСС.

    Как отметил президент концерна Алан Лушников, СВЧ обладает улучшенной кучностью стрельбы и эргономикой и позволяет использовать любые прицельные комплексы.

    Напомним, в начале октября снайперскую винтовку Чукавина отправили в серийное производство.

    Коментарии (13)
    26 декабря 2023, 09:09
    Япония захотела обсудить с Россией рыбный промысел возле Курил
    Япония захотела обсудить с Россией рыбный промысел возле Курил
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В Токио намерены делать шаги к возобновлению консультаций с Москвой касательно вопроса рыбного промысла в южной части Курил, сообщила глава МИД Японии Еко Камикава.

    По ее словам, в данный момент ведется координация на разных уровнях, однако Токио не получает положительного ответа от Москвы по вопросу осуществления промысла, эта работа будет продолжена, передает ТАСС.

    Камикава заявила, что вина при этом лежит на России.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России «в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты».

    Коментарии (52)
    26 декабря 2023, 11:32
    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки

    Военный аналитик Онуфриенко: Взятие Марьинки осложнит положение ВСУ под Угледаром

    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Марьинка фактически была освобождена в середине декабря, но сейчас мы можем с уверенностью говорить о полном контроле российских войск над городом. Теперь перед армией открывается несколько направлений для дальнейшего продвижения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    «Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Марьинка на 100% контролируется Российской армией и там не осталось ВСУ. Дело в том, что в городе долгое время шли тяжелые бои за каждый дом, и, как правило, наши войска шли плотно, последовательно зачищали каждое укрытие противника на своем пути», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, Марьинка была уже почти полностью освобождена еще в середине декабря, когда на ее юго-западной окраине был вывешен российский флаг. Минобороны, судя по всему, решило доложить о взятии населенного пункта только полностью убедившись, что город под нашим контролем. И за это ведомство можно только поблагодарить», – отмечает он.

    «С тактической точки зрения освобождение Марьинки позволяет нашим войскам двигаться с севера на села Победа и Новомихайловка. В перспективе это сильно усложнит положение группировки противника в Угледаре», – подчеркивает собеседник.

    «Теоретически после Марьинки наши войска могут продвинуться и в сторону города Курахово. Тем более Российская армия уже подошла к Георгиевке, находящейся по пути. Также в случае взятия Авдеевки открывается возможность для движения на север, в сторону Славянска и Краматорска», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку под Донецком. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу. Он добавил, что после взятия города ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил представить к государственным наградам отличившихся при освобождении Марьинки военных. Он считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии города и достойны наград.

    Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

    «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Путин назвал успехом освобождение города и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали участие, причем в разное время, на разных этапах, в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2023, 02:10
    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Следователи не стали возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что материалы поступили в Следственный комитет из ГУ МВД по Москве. В них говорится о якобы размещении в сети Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии. СК сообщил, что оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно в ГУ МВД, передает ТАСС.

    При этом не говорится, что за информация подлежала проверке. Также СК провел проверку после сообщений Галкина( признан иноагентом) с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России. Материалы также были возвращены в ГУ МВД.

    Напомним, СМИ писали, что Пугачеву в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда.

    Коментарии (64)
    26 декабря 2023, 14:05
    Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
    Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главная задача спецоперации в 2023 году по срыву контрнаступления Украины успешно выполнена, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Он подчеркнул, что президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач, передает ТАСС.

    Шойгу добавил, что основные усилия в 2023 году были сосредоточены на достижении целей СВО. Главная из них – срыв контрнаступления Украины – успешно выполнена.

    Министр пояснил, что этому способствовало несколько определяющих факторов – создание эффективной системы обороны, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность военной техники, а также умелые действия российских военных.

    Между тем ВС России последовательно двигаются к достижению заявленных целей спецоперации.

    По словам Шойгу, российские войска занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях.

    Глава МО добавил, что лишь таким путем можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие России, а также создать условия по стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом.

    Также министр доложил, что предприятия ОПК в разы нарастили выпуск самых востребованных средств поражения и оружия для бесперебойного снабжения войск зоне СВО.

    Многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы. Шойгу подчеркнул, что работники российского ОПК «бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу».

    Ранее Шойгу заявил, что поддерживающий участников спецоперации народ стал опорой для ВС России.

    Коментарии (62)
    26 декабря 2023, 05:33
    «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Бойцы «Ахмата» рассказали о наемниках ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы спецназа «Ахмат» на Артемовском направлении уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ, заявил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».

    Боец рассказал, что в недостроенном блиндаже прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии, при штурме были уничтожены оба наемника и один украинец, передает РИА «Новости».

    «Шустрый» рассказал, что в плен был взят один солдат ВСУ, потому что нужна была информация о том, что происходит у противника. По его словам, на направлении, где работает отряд «Ахмата», стоят 60-70 человек наемников, в основном колумбийцы.

    Взятый в плен военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев подтвердил информацию о наемниках. Он рассказал, что воюют наемники просто за деньги, выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции, но отношение к ним со стороны украинцев не очень хорошее, потому что «воюют не за идею».

    Ранее Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2023, 18:15
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию России.

    В ведомстве сообщили, что он разыскивается по статье УК, но по какой именно, не указывается, передает ТАСС.

    Ранее Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам.

    Коментарии (8)
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    Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен

    Одной из самых существенных перемен 2023 года стали изменения в общественных настроениях жителей Украины. Речь прежде всего идет о том, как украинцы стали воспринимать и сами идущие в стране военные действия, и их перспективы. Есть пять несомненных признаков того, как сильно это отличается от настроений, царивших на Украине в 2022-м. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

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