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Чичваркин назвал нынешнее время удачным для создания бизнеса в Москве
Чичваркин назвал нынешнее время подходящим для вложений во внутренний туризм в России
По мнению сбежавшего за границу российского бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом), сейчас подходящее время для того, чтобы вкладывать деньги во внутренний туризм в России.
Как заявил бизнесмен, будь у него «другая политическая публичная позиция», то «абсолютно логично было бы сейчас вообще все продать и поехать в Москву». Как заявил предприниматель, он бы в таком случае построил «туристическую деревню для внутреннего туризма», который «прет изо всех ушей».
В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у сбежавшего в Великобританию иноагента Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.