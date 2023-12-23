«Народный фронт» в рамках новогоднего сбора передал военным ключи от 130 УАЗ

Участники акции – представители «Народного фронта», военные корреспонденты, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные люди, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Они в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек вручили военнослужащим ключи от новых автомобилей, закупленных Минпромторгом, и другие подарки.

«Благодаря десяткам тысяч людей, которые приняли участие в Новогоднем сборе, нам удалось собрать более 100 млн рублей. Минпромторг помогл нам с УАЗами для ребят – на передовую отправится партия в 1,5 тыс. машин. Внутри автомобилей есть самое необходимое сейчас для бойцов: шины, печки, тепловые пушки, утепленные вещи. На позиции отправляется и сложное оборудование – коптеры, тепловизоры, системы радиоэлектронной борьбы. Очень рассчитываю, что новогоднее настроение, тепло от десятков тысяч людей со всей страны, передастся нашим военнослужащим», – рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

«Хочу передать нашим бойцам поддержку от моих коллег-спортсменов, что их любят и ждут, о них заботятся сотни тысяч людей. На лицах ребят, которые сегодня приехали сюда с передовой, я вижу лёгкую улыбку, надежду. Это говорит о том, что мы с задачей справляемся. Слава богу, и спасибо нашим бравым ребятам», – отметил представитель «Народного фронта», боксер, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

«В машине есть небольшая елочка, которую ребята смогут установить даже в блиндажах и добавить себе праздничного настроения. Есть набор сладостей и, конечно же, письма и рисунки от детей. Я вижу реакцию бойцов, когда привозишь им эти письма, настолько трогательные слова пишут наши прекрасные дети. Для бойцов на передовой это очень важно, они идут на боевые задания со словами поддержки от людей со всей страны – от Калининграда до Владивостока», – рассказала пресс-секретарь батальона «Пятнашка» с позывным «Лиса» Елена Соколова.

Новогодний сбор продолжается. Возможность присоединиться к помощи военнослужащим есть у всех желающих жителей страны. «Народный фронт» дает гражданам возможность проявить солидарность и внести личный вклад в общее дело победы и поддержки бойцов.

Сделать это можно через сайт «Все для Победы!». С первых дней СВО жители страны приносят в региональные отделения Народного фронта полезные вещи для участников СВО, передают записки с пожеланиями, объединяются группами и целыми коллективами для помощи фронту.