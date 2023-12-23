МИД: Отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий

Спикер МИД Захарова заявила, что отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в Буче имела место «некрофильская инсценировка», на это указывает полное отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших, передает ТАСС.

Захарова отметила, что инсценировка была исполнена самим Киевом при поддержке Штатов и Британии, исполнители взяли за основу провокацию Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году.

Ранее в ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о «списке погибших» в Буче и заявили, что не поддерживают контакта с Киевом по этому вопросу.