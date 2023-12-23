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МИД: Отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий
Спикер МИД Захарова заявила, что отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий
Отказ предоставить российской стороне и СМИ список погибших в Буче свидетельствует о том, что это была исполненная Украиной при помощи США и Британии инсценировка, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, в Буче имела место «некрофильская инсценировка», на это указывает полное отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших, передает ТАСС.
Захарова отметила, что инсценировка была исполнена самим Киевом при поддержке Штатов и Британии, исполнители взяли за основу провокацию Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году.
Ранее в ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о «списке погибших» в Буче и заявили, что не поддерживают контакта с Киевом по этому вопросу.